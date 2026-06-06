Đang trong thời gian tái cơ cấu, GVR không bị hủy tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GVR-HOSE) thông báo tư cách công ty đại chúng.

Cụ thể: căn cứ Danh sách cổ đông tại ngày 15/5/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tập đoàn có tổng cộng 21.459 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông lớn/cổ đông nhà nước là Bộ Tài chính nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 21.458 cổ đông còn lại nắm giữ 3,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tập đoàn chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/8/2025: “Trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 56/2024/QH15 thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng”.

Đến ngày 12/02/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 13/02/2026, quy định chi tiết về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đối tượng áp dụng có bao gồm Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp. Do Tập đoàn đang trong thời gian thực hiện kế hoạch cơ cấu lại theo quy định nên thuộc đối tượng theo Khoản 7 Điều 59 của Luật số 68/2025/QH15 nên không bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, GVR đã công bố KQKD quý 1/2026 với doanh thu đạt 8,8 nghìn tỷ đồng (+56% so với cùng kỳ năm trước & +2% so với cùng kỳ quý trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+90% so với cùng kỳ năm trước & +224% so với cùng kỳ quý trước), lần lượt hoàn thành 29% và 37% dự báo cả năm của VCSC.

Đáng chú ý, VCSC cho rằng lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu nhờ kết quả khả quan của mảng cao su và thu nhập thuần khác cao hơn từ đền bù đất và thanh lý cây trồng.

Về mảng mủ cao su và sản phẩm cao su ghi nhận 1,9 nghìn tỷ đồng (+53% so với cùng kỳ năm trước) lợi nhuận gộp trong quý 1/2026, đóng góp 83% tổng lợi nhuận gộp và hoàn thành 28% dự báo cả năm của VCSC. Mặc dù GVR chưa công bố số liệu chi tiết về giá bán trung bình và sản lượng tiêu thụ mủ cao su quý 1/2026, VCSC cho rằng sự cải thiện so với cùng kỳ năm trước là nhờ cả giá bán trung bình và sản lượng cao hơn so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam tăng 8% về lượng và 2,4% về giá trị so với cùng kỳ trong quý 1/2026; Thu nhập khác thuần tăng 273% so với cùng kỳ năm trước đạt 1,0 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2026, bao gồm 700 tỷ đồng (+124% so với cùng kỳ năm trước) từ thanh lý cây cao su và 380 tỷ đồng (so với thu nhập không đáng kể trong quý 1/2025) từ đền bù đất, vượt kỳ vọng của VCSC.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC cho GVR là 6,1 nghìn tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ năm trước), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Được biết, GVR đã công bố tài liệu ĐHCĐ của GVR với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 thận trọng với mức giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến diễn ra vào ngày 17/06 tới.

Cụ thể: GVR đưa ra kế hoạch năm 2026 với đề xuất tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính, thu nhập từ công ty liên kết và các nguồn thu nhập khác) đạt 33,8 nghìn tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 nghìn tỷ đồng (-7% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt tương đương 100% và 77% dự báo cả năm của VCSC.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của GVR trong các năm 2022/23/24/25 lần lượt tương đương 90%/79%/140%/121% so với kế hoạch đề ra đầu mỗi năm.

VCSC đánh giá kế hoạch lợi nhuận của ban lãnh đạo mang tính thận trọng, do lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 đã hoàn thành 45% kế hoạch đề xuất cho năm 2026, trong khi giá bán cao su trung bình có khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong khoảng thời gian còn lại của năm 2026.

Về cổ tức: GVR đề xuất chi trả cổ tức năm tài chính 2025 ở mức 4% trên mệnh giá và mức phân phối cổ tức tối thiểu 4% trên mệnh giá cho năm tài chính 2026. GVR đã chi trả toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt trong những năm trước. Hiện tại, VCSC giả định mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2025 và 2026 lần lượt là 600 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 1,7%) và 800 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,2%).

Đồng thời, GVR cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản trị và điều hành của Tập đoàn, bao gồm

Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.