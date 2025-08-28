Ngành hàng phụ tùng ô tô nỗ lực thích ứng để phát triển mạnh mẽ trên sàn thương mại điện tử
Thu Hà
28/08/2025, 09:00
Sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam những năm gần đây không chỉ tạo cơ hội cho ngành hàng tiêu dùng nhanh, thời trang hay mỹ phẩm, mà còn mở ra cánh cửa cho những lĩnh vực ngách hơn như ngành phụ tùng ô tô.
Chỉ sau một năm gia nhập Shopee, cửa hàng trực tuyến phụ tùng ô tô Car Choice đã chứng minh rằng các sản phẩm đặc thù như cốp nóc, nệm ghế hoàn toàn có thể đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, tiện lợi với các ưu đãi thông qua kênh thương mại điện tử (TMĐT). Đây là kết quả của sự kết hợp giữa chiến lược kinh doanh của thương hiệu và những hỗ trợ thiết thực từ Shopee.
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG ĐỂ BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG
Ngay từ khi thành lập, Car Choice đã được định hướng trở thành một “siêu thị phụ tùng ô tô” trực tuyến, cung cấp đa dạng sản phẩm từ những mặt hàng nhỏ gọn như sáp thơm, nước hoa xe hơi cho đến các sản phẩm cồng kềnh và giá trị cao.
Lựa chọn Shopee là sàn chủ lực để phát triển trên nền tảng thương mại điện tử, ông Hà Tuấn Anh - đại diện Car Choice chia sẻ: “Chúng tôi tập trung phát triển trên Shopee vì sàn sở hữu hệ sinh thái hoàn thiện từ khâu thanh toán, vận chuyển đến việc đảm bảo trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để Car Choice xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng và dài hạn trên sàn thương mại điện tử”.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn Anh, hành vi mua sắm trên sàn thương mại điện tử trong nửa đầu năm 2025 đã có nhiều thay đổi, khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua một món hàng nào đó.
Để thích ứng, Car Choice đã điều chỉnh chiến lược theo hướng tập trung hơn: Xác định rõ phân khúc khách hàng, tối ưu hành trình trải nghiệm mua sắm và ưu tiên phát triển các nhóm hàng chủ lực có lợi thế cạnh tranh cùng tỷ lệ chuyển đổi cao.
Từ những sản phẩm mũi nhọn, thương hiệu xây dựng các combo phụ tùng để tăng sự lựa chọn cho khách hàng đồng thời đầu tư mạnh hơn vào khâu tư vấn, quảng cáo và tận dụng triệt để các chính sách hỗ trợ từ sàn thương mại điện tử.
Kết quả cho thấy hướng đi này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong năm đầu tiên, doanh thu và số lượng đơn hàng bán ra của Car Choice tăng trưởng đều đặn theo từng tháng. Gian hàng trực tuyến Car Choice trên Shopee đã và đang xây dựng được tệp khách hàng trung thành của riêng mình.
ĐÒN BẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG TỪ SHOPEE
Bên cạnh nỗ lực từ phía nhà bán, sự đồng hành từ Shopee cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Car Choice. Năm 2025, nền tảng này liên tục tái đầu tư, cung cấp đến nhà bán hàng các giải pháp ưu đãi về giá và vận chuyển cũng như các công cụ giúp tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn như Shopee Live, Shopee Video.
Kinh doanh các sản phẩm có kích thước lớn, Car Choice đã tối ưu được quy trình vận hành và chi phí giao hàng cho khách hàng thông qua các chương trình vận chuyển sàn triển khai. Ông Tuấn Anh chia sẻ: “Trước đây, một chiếc cốp nóc ô tô có chi phí vận chuyển rất cao, lên đến vài trăm ngàn đồng. Nhờ có Shopee hỗ trợ giao tận nơi và triển khai dịch vụ hỏa tốc, khách hàng của chúng tôi có thể nhận sản phẩm nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí”.
Không chỉ dừng lại ở khâu vận chuyển, Car Choice còn khai thác hiệu quả chương trình Voucher Xtra của Shopee. Bằng cách phân tích hành vi chi tiêu của khách hàng và kết hợp với giá trị ưu đãi mà sàn cung cấp, nhà bán đã chủ động điều chỉnh giá bán để người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá cạnh tranh hơn.
Các công cụ như Shopee Video và Shopee Live cũng nhanh chóng được Car Choice ứng dụng để nâng cao độ nhận diện. “Những công cụ này mang lại cho chúng tôi cơ hội tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, từ đó tạo dựng niềm tin và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng”, đại diện Car Choice nhận định.
Với định hướng chiến lược rõ ràng và sự hỗ trợ liên tục từ Shopee, Car Choice đang dần chứng minh thị trường ngách cũng có thể phát triển trên thương mại điện tử. Ngày hội siêu mua sắm 9/9 sắp tới được xem là dịp quan trọng mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho thương hiệu phụ tùng ô tô này, đồng thời khẳng định vai trò của Shopee như một đối tác chiến lược của nhà bán hàng Việt trong thời kỳ chuyển đổi số.
