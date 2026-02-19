Giá vàng hồi phục mạnh do Mỹ - Iran lại căng thẳng

Giá vàng thế giới hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/2), do nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng lên khi căng thẳng Mỹ - Iran nóng trở lại...

Tuy nhiên, với triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó đoán định, giá vàng chưa lấy lại được mốc chủ chốt 5.000 USD/oz.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 99 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,03%, đạt 4.976 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 3,66 USD/oz, tương đương tăng 4,99%, chốt ở mức 77,07 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 2,1%, đóng cửa ở mức 5.009,5 USD/oz.

Trước phiên hồi phục này, giá vàng đã có hai phiên giảm mạnh liên tiếp, với mức giảm tương ứng 1% và và 2,3% vào ngày thứ Hai và thứ Ba, khi căng thẳng địa chính trị dịu đi và đồng USD hồi phục.

Những dấu hiệu căng thẳng trở lại trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran là động lực thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro, đưa giá vàng hồi phục trong phiên ngày thứ Tư.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận giữa giới chức nước này và Iran ở Geneva, Thụy Sỹ trong tuần này mới đạt được tiến bộ rất hạn chế và khoảng cách giữa hai bên còn lớn. Cũng theo ông Vance, Tehran chưa hề giải quyết được những ranh giới đỏ của Mỹ và Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng phương án tấn công quân sự đối với Iran.

Cùng với đó, hai ngày đàm phán ở Geneva nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng kết thúc mà không mang lại một bước đột phá nào.

“Trên thị trường đang có chút lo ngại về căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, với sự giằng co của giá vàng trong tháng 2 này, chưa ai dám chắc giá vàng trong ngắn hạn sẽ đi theo hướng nào”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Phiên này, giá vàng tiếp tục đương đầu với áp lực giảm giá từ sự phục hồi của đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng mạnh, với mức tăng gần 0,6%, chốt phiên ở mức 97,7 điểm, nâng tổng mức tăng trong 5 phiên trở lại đây lên gần 1%.

Đồng bạc xanh được hỗ trợ sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 cho thấy các quan chức của ngân hàng trung ương này bất đồng về triển vọng lãi suất. Theo nội dung của biên bản, một số thành viên dự họp cảnh báo rằng lãi suất có thể cần phải tăng nếu lạm phát cao dai dẳng, trong khi những người khác tranh luận về việc có nên tiếp tục giảm lãi suất hay không và nếu có thì khi nào.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định “dù biên bản cuộc họp Fed cho thấy tín hiệu của sự cứng rắn và phần đông thị trường không cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất trước tháng 6, giá vàng vẫn có khả năng sẽ lấy lại mốc 5.000 USD/oz”.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.075,6 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài các tin tức địa chính trị, nhà đầu tư sẽ quan tâm tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân Mỹ (PCE), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu, để định hình triển vọng lãi suất Fed. PCE lõi - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - là căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Giá vàng và giá bạc duy trì xu thế tăng khi mới mở cửa sáng nay (19/2) tại thị trường châu Á.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 9,3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,2%, giao dịch ở mức 4.987,3 USD/oz. Giá bạc tăng 0,3%, giao dịch ở mức 77,56 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 157,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.