Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến ký kết các thỏa thuận Việt Nam – Hoa Kỳ trị giá 37,2 tỷ USD
Hà Lê
19/02/2026, 11:27
Chiều 18/2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế, với tổng giá trị 37,2 tỷ USD, trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Cùng chứng kiến có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng.
Phía Hoa Kỳ có: Ngài Michael George DeSombre, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương; Ngài David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Hoa Kỳ.
Phát biểu chào mừng tại buổi Lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai.
Trong đó, các thỏa thuận và văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần lớn cho quá trình xây dựng mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy đối thoại chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác doanh nghiệp hai nước.
Các văn bản được ký kết và trao giữa hai bên gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX. Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của hãng đối với dòng máy bay thân hẹp của Tập đoàn Boeing. Đơn đặt hàng lần này của Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của hãng, góp phần tăng cường kết nối trong nước và khu vực.
Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing. Hợp đồng giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.
Bên cạnh đó, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF. Hãng cũng ký thỏa thuận với Griffin Global Asset Management về cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8.
Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT, hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.
Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư
Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Hoa Kỳ), tham dự cuộc họp khai mạc
Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.
Đón Tổng Bí thư Tô
Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn
Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Fransisco
Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ,
nhân viên Đại sứ quán.
Là thành viên sáng lập,
Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về
Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của
người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Sự tham dự cuộc họp
khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với
những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần
làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc xử lý các vấn đề khu
vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
09:46, 18/02/2026
Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay
08:42, 19/02/2026
Thủ tướng: Việt Nam - Mỹ cơ bản thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio
Nhân dịp tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2 tại Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby, trao đổi về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ
Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy
Chiều 19/2 theo giờ địa phương, trong thời gian dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy, người bạn thân thiết của Việt Nam, trao đổi về quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.
