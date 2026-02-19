Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Bạch Dương

19/02/2026, 08:08

Đó là 1 trong 6 nhóm vấn đề then chốt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Hội nghị thường niên 4V1M năm 2026 diễn ra mới đây...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định mô hình phối hợp "4V1M" (4 Viện/Trường chủ lực và 1 Bộ) là hạt nhân, là lực lượng nòng cốt (National Team) để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia.

Sự phát triển và lớn mạnh của 4V chính là thước đo cho sự phát triển của nền khoa học công nghệ nước nhà. Do đó, cần có cơ chế đặc thù, vượt trội để giải phóng năng lực của 4 đơn vị này.

Bộ trưởng cho biết không kiểm soát chi tiết hóa đơn, chứng từ (input) mà tập trung đánh giá kết quả (output), hiệu quả (outcome) và tác động kinh tế - xã hội (impact) của nhiệm vụ khoa học

Khoa học, công nghệ là lĩnh vực mạo hiểm, cần có cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học nếu thực hiện đúng quy trình và động cơ trong sáng.

Ngân sách nhà nước cần tập trung vào các nhiệm vụ lớn, các phòng thí nghiệm trọng điểm đạt chuẩn quốc tế, thay vì chia nhỏ.

Mọi cơ chế chính sách phải xuất phát từ thực tiễn vướng mắc của các nhà khoa học, các viện, trường.

Mạnh dạn cho phép 4V thực hiện thí điểm các cơ chế mới, chính sách mới chưa có tiền lệ. Nếu thành công sẽ tổng kết, đánh giá và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất chủ trương báo cáo Chính phủ cho phép thí điểm cấp ngân sách theo hình thức "một lần" (block grant) cho 4V dựa trên cam kết đầu ra và mục tiêu chiến lược, trao quyền tự chủ tối đa cho các đơn vị trong việc điều phối, sử dụng ngân sách này.

Các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị 4V rà soát các nội dung chưa rõ về định giá tài sản trí tuệ. Quan điểm là Nhà nước đầu tư để tạo ra tài sản, nhưng để tài sản sinh lời thì phải giao quyền sở hữu hoặc khai thác cho đơn vị chủ trì/tác giả.

Bộ đề xuất cần có quy định rõ ràng, mạnh dạn cho phép tác giả/nhà nghiên cứu được hưởng tỷ lệ lợi nhuận cao (tối thiểu 30% hoặc hơn) từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tạo động lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến dành khoảng 20% tổng chi ngân sách khoa học và công nghệ để đầu tư cho hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Nhà nước không chỉ đầu tư "phần cứng" (xây dựng, máy móc) mà phải đầu tư cả kinh phí vận hành, bảo trì trong giai đoạn đầu (3-5 năm) trước khi các phòng thí nghiệm này có thể tự chủ.

Các phòng thí nghiệm trọng điểm được đầu tư phải hoạt động theo cơ chế mở, dùng chung cho cả 4V và cộng đồng khoa học, doanh nghiệp bên ngoài.

4V nghiên cứu lựa chọn các bài toán lớn của đất nước đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ "đặt hàng" 4V giải quyết (như bán dẫn, AI, năng lượng nguyên tử, an ninh nguồn nước, khoa học xã hội phục vụ hoạch định chính sách...).

Các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm tập trung vào 11 công nghệ chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 6 nhóm sản phẩm chủ lực đã được xác định trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Cuối cùng, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chương trình học bổng và tài trợ quốc gia để thu hút và giữ chân các tài năng trẻ, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ làm việc tại các phòng thí nghiệm trong nước.

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

14:12, 13/02/2026

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026

07:14, 12/02/2026

Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 9 dấu ấn tiêu biểu năm 2025

09:30, 08/02/2026

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 9 dấu ấn tiêu biểu năm 2025

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ chiến lược đầu tư cho khoa học kinh tế số ngân sách khoa học và công nghệ tài sản trí tuệ thương mại hóa nghiên cứu

Đọc thêm

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Hãng công nghệ Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho hoạt động nhắn tin giữa iPhone và Android...

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Trước áp lực cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tham vọng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi khoa học - công nghệ tiến bộ không ngừng, nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là “chìa khóa” để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và nâng tầm năng lực quốc gia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy