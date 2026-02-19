Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Hạ Chi

19/02/2026, 08:07

Hãng công nghệ Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho hoạt động nhắn tin giữa iPhone và Android...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong phiên bản thử nghiệm iOS 26.4, hãng đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS(Rich Communication Services - hỗ trợ gửi tin nhắn nhóm, hình ảnh/video chất lượng cao, chia sẻ vị trí, thông báo đã đọc,...).

Việc bổ sung mã hóa đầu cuối là mảnh ghép còn thiếu lâu nay của RCS. Cơ chế này bảo đảm chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung tin nhắn; ngay cả nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể truy cập.

Trong khi iMessage từ lâu đã hỗ trợ E2EE giữa các thiết bị Apple, thì các cuộc trò chuyện RCS đặc biệt là giữa iPhone và Android vẫn chưa có mức bảo mật tương đương.

Apple từng tuyên bố từ năm ngoái rằng hãng sẽ hỗ trợ RCS có mã hóa. Khi được triển khai đầy đủ, người dùng iPhone và Android có thể trao đổi tin nhắn RCS được mã hóa đầu cuối – điều mà cộng đồng người dùng và giới bảo vệ quyền riêng tư đã chờ đợi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tính năng này mới chỉ được thử nghiệm ở quy mô hạn chế. Apple xác nhận chỉ các thiết bị đang chạy bản beta iOS 26.4 mới có thể gửi và nhận tin nhắn RCS được mã hóa. Điều đó đồng nghĩa người dùng Android hiện vẫn chưa thể sử dụng cơ chế bảo mật mới này.

Ngay cả khi iOS 26.4 chính thức phát hành, bản cập nhật đầu tiên cũng sẽ chưa bao gồm mã hóa RCS, tính năng này dự kiến được bổ sung trong một bản cập nhật tiếp theo.

Trên bình diện tiêu chuẩn, GSM Association (GSMA), tổ chức giám sát quá trình phát triển RCS, từng thông báo vào tháng 9/2024 rằng mã hóa đầu cuối sẽ được tích hợp trong cột mốc nâng cấp tiếp theo của Hồ sơ phổ quát RCS (RCS Universal Profile), bộ tiêu chuẩn nhằm thống nhất hoạt động nhắn tin giữa các thiết bị và nhà mạng.

Đến tháng 3/2025, Apple tiếp tục xác nhận sẽ hỗ trợ RCS được mã hóa trên iOS, iPadOS, macOS và watchOS trong các bản cập nhật tương lai.

Apple sắp ra mắt AirPods Pro tích hợp camera?

08:11, 11/02/2026

Apple sắp ra mắt AirPods Pro tích hợp camera?

Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

08:34, 03/02/2026

Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

07:08, 30/01/2026

Apple và Nvidia xem xét sản xuất chip tại Intel

Từ khóa:

Apple hỗ trợ RCS bản beta iOS 26.4 bảo mật tin nhắn cập nhật iOS 2025 iPhone kinh tế số người dùng Android tiêu chuẩn RCS

Đọc thêm

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Đó là 1 trong 6 nhóm vấn đề then chốt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Hội nghị thường niên 4V1M năm 2026 diễn ra mới đây...

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Trước áp lực cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tham vọng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi khoa học - công nghệ tiến bộ không ngừng, nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là “chìa khóa” để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và nâng tầm năng lực quốc gia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy