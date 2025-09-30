Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng do bão Bualoi

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Tư, 01/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/09/2025, 21:59
Bão số 10 (Bualoi) gây ra những thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở Nghệ An, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân...
Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 30/9, tổng thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra trên địa bàn tỉnh này ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.
Cơn bão đã gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ, làm 1 người chết (cháu Mai Thị Bảo N., sinh năm 2015, xã Quang Đồng) và 11 người bị thương ở nhiều địa phương.
Về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà bị sạt lở, hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.
Ngành giáo dục báo cáo có 45 điểm trường bị ngập nước, 222 điểm trường tốc mái, 18 điểm sạt lở cùng nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng. Trong khi đó, ngành y tế ghi nhận 37 cơ sở bị tốc mái, xuống cấp. Các công trình văn hóa, thể thao và di tích lịch sử cũng chịu ảnh hưởng, với gần 20 công trình hư hỏng.
Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt lớn: hơn 4.400 ha lúa, 6.000 ha rau màu, 4.174 ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 30.000 ha rừng gãy đổ; gần 780 con gia súc, hơn 163.000 gia cầm chết; 1.400 tấn muối hư hỏng.
Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, với 82 điểm ách tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ; 64 điểm đường địa phương bị sạt lở; 14 cầu tạm và hàng chục cống bị cuốn trôi. Lĩnh vực điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70 km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.
Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông, bảo đảm đời sống nhân dân và giữ vững an ninh trật tự sau bão.
Chiều 30/9, UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, cho phép ngư dân hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trở lại từ 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, các chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, duy trì liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng nhằm ứng phó kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.
Trước đó, do diễn biến phức tạp của bão số 10, để bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu cấm toàn bộ tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9.
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Sau khi bão số 10 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục.
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ và phía Bắc, trong đó Ninh Bình là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều địa bàn ở Thanh Hóa ngập sâu, hàng nghìn hộ dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Trong tình huống cấp bách ấy, lực lượng Công an đã phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, sát cánh cùng chính quyền và người dân triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống.
Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, trong ngày 30/9 đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây nhiều thương vong. Hiện nhiều địa phương vẫn khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai.
