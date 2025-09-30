Thứ Tư, 01/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Nghệ An thiệt hại hơn 1.400 tỷ đồng do bão Bualoi

Nguyễn Thuấn

30/09/2025, 21:59

Bão số 10 (Bualoi) gây ra những thiệt hại nặng nề trên diện rộng ở Nghệ An, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống người dân...

Sau bão số 10 nhiều nơi tại Nghệ An vẫn phải chống chọi với lũ lụt
Sau bão số 10 nhiều nơi tại Nghệ An vẫn phải chống chọi với lũ lụt

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 30/9, tổng thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra trên địa bàn tỉnh này ước tính hơn 1.426 tỷ đồng.

Cơn bão đã gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ, làm 1 người chết (cháu Mai Thị Bảo N., sinh năm 2015, xã Quang Đồng) và 11 người bị thương ở nhiều địa phương.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà bị sạt lở, hư hỏng và gần 44.600 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.

Ngành giáo dục báo cáo có 45 điểm trường bị ngập nước, 222 điểm trường tốc mái, 18 điểm sạt lở cùng nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng. Trong khi đó, ngành y tế ghi nhận 37 cơ sở bị tốc mái, xuống cấp. Các công trình văn hóa, thể thao và di tích lịch sử cũng chịu ảnh hưởng, với gần 20 công trình hư hỏng.

Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt lớn: hơn 4.400 ha lúa, 6.000 ha rau màu, 4.174 ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 30.000 ha rừng gãy đổ; gần 780 con gia súc, hơn 163.000 gia cầm chết; 1.400 tấn muối hư hỏng.

Bão số 10 gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An đặc biệt lớn
Bão số 10 gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An đặc biệt lớn

Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng, với 82 điểm ách tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ; 64 điểm đường địa phương bị sạt lở; 14 cầu tạm và hàng chục cống bị cuốn trôi. Lĩnh vực điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: hơn 3.300 cột điện đổ gãy, gần 70 km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông, bảo đảm đời sống nhân dân và giữ vững an ninh trật tự sau bão.

Chiều 30/9, UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, cho phép ngư dân hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trở lại từ 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, các chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, duy trì liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng nhằm ứng phó kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của bão số 10, để bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu cấm toàn bộ tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9.

Từ khóa:

Bão số 10 cứu hộ nghệ an nông nghiệp thiệt hại

1

Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Tiêu điểm

2

YouTube trả 24,5 triệu USD để chấm dứt tranh chấp pháp lý với Tổng thống Donald Trump

Kinh tế số

3

Công bố 6 nguyên tắc cốt lõi sử dụng AI có trách nhiệm

Kinh tế số

4

Công ty chứng khoán nhận định gì về hiện tượng kéo trụ "neo" chỉ số?

Chứng khoán

5

Trung ương sẻ chia, hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Tiêu điểm

