Người dùng không cần khóa tài khoản, đổi mật khẩu thẻ ngân hàng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng…

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết ngày 12/9/2025, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên về việc sự cố tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không. Băn khoăn của nhiều hội viên cũng quan tâm đến việc người dùng có cần phải khoá thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không.

Ông Vũ Ngọc Sơn, đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định: “Qua đánh giá tình hình sơ bộ, Hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày”.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý, các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

Người dùng cũng không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, chiều muộn ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) phát đi thông tin cho biết ngày 10/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VNCERT cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng. VNCERT cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.