Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Người dùng không cần khóa tài khoản, đổi mật khẩu thẻ ngân hàng sau sự cố lộ dữ liệu tín dụng

Hà Giang

12/09/2025, 15:46

Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết ngày 12/9/2025, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên về việc sự cố tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không. Băn khoăn của nhiều hội viên cũng quan tâm đến việc người dùng có cần phải khoá thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không.

Ông Vũ Ngọc Sơn, đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, khẳng định: “Qua đánh giá tình hình sơ bộ, Hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày”.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Người dùng cần lưu ý, các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

Người dùng cũng không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, chiều muộn ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) phát đi thông tin cho biết ngày 10/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ An toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), CIC, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố, tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VNCERT cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng. VNCERT cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ lộ dữ liệu khách hàng: "Tránh vội vã quy chụp, tẩy chay"

18:52, 15/11/2018

Vụ lộ dữ liệu khách hàng: "Tránh vội vã quy chụp, tẩy chay"

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

19:09, 11/09/2025

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Từ khóa:

cic đổi mã CVC dữ liệu tín dụng hacker kinh tế số lộ dữ liệu cá nhân ngân hàng thẻ tín dụng

Đọc thêm

Hàng trăm thương hiệu âm thanh, thiết bị nghe nhìn tham gia AVShow 2025 tại TP.HCM

Hàng trăm thương hiệu âm thanh, thiết bị nghe nhìn tham gia AVShow 2025 tại TP.HCM

Hàng trăm thương hiệu âm thanh, thiết bị nghe nhìn “góp mặt” tại Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVShow lần thứ 24 diễn ra từ 9 giờ đến 18 giờ trong các ngày 12, 13 và 14/9/2025 tại khách sạn Sài Gòn Prince, phường Sài Gòn, TP.HCM…

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Sở Y tế Hà Nội, riêng quét QR để thanh toán đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm...

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...

Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Mỹ đang bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty nếu thuê gia công phần mềm ở nước ngoài...

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: