Trang chủ Kinh tế số

Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm cho phép chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND)

Hà Giang

01/01/2026, 19:03

Ngày 31/12/2025, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin đã cho phép một doanh nghiệp triển khai thử nghiệm có kiểm soát giải pháp chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial)…

Công ty Cổ phần Dragon Lab được triển khai mô hình thử nghiệm được cấp phép đối với hoạt động trung gian chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial) tại Đà Nẵng - Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Dragon Lab được triển khai mô hình thử nghiệm được cấp phép đối với hoạt động trung gian chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial) tại Đà Nẵng - Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Quyết định số 2895/QĐ-UBND, UBND thành phố phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “Giải pháp MIMO – Trung gian chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (VND) và ngược lại theo cơ chế không lưu ký (non-custodial)” do Công ty Cổ phần Dragon Lab triển khai.

Thời gian thử nghiệm từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2028.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Giấy phép thử nghiệm có kiểm soát cho Công ty Cổ phần Dragon Lab đối với Giải pháp MIMO nêu trên.

Theo đó, chương trình thử nghiệm được triển khai dưới sự hướng dẫn, kiểm soát của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời thực hiện tại ba địa điểm gồm: Công viên phần mềm số 1 (02 Quang Trung), Công viên phần mềm số 2 (đường Như Nguyệt) và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (58 Nguyễn Chí Thanh).

Như vậy, đây là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam triển khai theo mô hình thử nghiệm được cấp phép đối với hoạt động trung gian chuyển đổi USDT ↔ VND theo cơ chế không lưu ký (non-custodial). Qua đó góp phần tăng cường tính an toàn cho người dùng và hỗ trợ giao dịch theo khuôn khổ quản lý trong phạm vi thử nghiệm.

Từ ngày 1/1/2026, các quy định pháp luật về tài sản số bắt đầu có hiệu lực (theo Luật Công nghiệp công nghệ số). Do đó, việc triển khai các mô hình thử nghiệm có kiểm soát được kỳ vọng góp phần hình thành quy trình vận hành minh bạch, nâng cao năng lực tuân thủ, hướng tới mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho người dùng trong quá trình giao dịch và chuyển đổi giá trị, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến nguồn gốc dòng tiền và các hành vi lợi dụng để hợp thức hóa giao dịch bất hợp pháp.

Đà Nẵng có tiềm năng thành "phòng thí nghiệm pháp lý" cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

09:48, 09/10/2025

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

10:35, 20/08/2025

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

13:15, 18/09/2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Từ khóa:

Đà Nẵng kinh tế số tài sản mã hóa tài sản số tiền mã hóa USDT VND

Chủ đề:

Xây dựng Trung tâm tài chính tại Việt Nam

Đọc thêm

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

Luật AI định hướng làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu bản địa

Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua các cơ chế ưu đãi, quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo...

Bổ nhiệm ông Trần Đức Thành giữ chức quyền Tổng Giám đốc MobiFone

Bổ nhiệm ông Trần Đức Thành giữ chức quyền Tổng Giám đốc MobiFone

Sau hơn 4 tháng được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, ông Trần Đức Thành vừa chính thức được giao phụ trách quyền Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viễn thông này…

Doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc phải dùng ít nhất 50% thiết bị nội địa

Doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc phải dùng ít nhất 50% thiết bị nội địa

Trung Quốc được cho là đang yêu cầu các doanh nghiệp bán dẫn trong nước khi xây dựng hoặc mở rộng nhà máy, ít nhất 50% thiết bị sản xuất phải là sản phẩm nội địa...

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

So sánh trào lưu AI với các bong bóng tương tự trong lịch sử

Năm 2025, đà tăng mạnh của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đã kéo thị trường Mỹ lên các mức kỷ lục, dẫn tới nhiều chỉ báo gợi nhớ đến những giai đoạn nhà đầu tư hưng phấn quá mức trước đây...

Không hiện diện pháp nhân, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân từ ngày 1/1/2026

Không hiện diện pháp nhân, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân từ ngày 1/1/2026

So với các bộ luật khác, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mà còn bao trùm cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam...

