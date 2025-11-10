Người Mỹ bi quan về kinh tế vì tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài

Theo thông tin mới vào sáng nay (10/11), Thượng viện Mỹ có thể sắp bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận ngân sách để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ...

Đợt đóng cửa dài chưa từng thấy của Chính phủ Mỹ đã khiến nhiều người dân nước này trở nên bi quan hơn về triển vọng kinh tế. Báo cáo khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan, được công bố vào hôm thứ Sáu vừa rồi, cho thấy chỉ số tâm lý giảm mạnh.

Chỉ số của cuộc khảo sát tháng 11 giảm còn 50,3 điểm, từ mức 53,6 điểm của tháng 10, thấp nhất kể từ mức 50 điểm ghi nhận vào tháng 6/2022 - con số thấp kỷ lục kể từ khi cuộc khảo sát hàng tháng này bắt đầu được thực hiện vào những năm 1950.

“Chính phủ đã đóng cửa hơn 1 tháng, và người tiêu dùng đang bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn của tình trạng đó đối với nền kinh tế”, bà Joanne Hsu - Giám đốc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan - nói trong một tuyên bố.

So với tháng 10, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm 6,2%, còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm là 29,9%, trái ngược hoàn toàn với dự báo của giới chuyên gia. Trong một cuộc khảo sát của FactSet, các nhà kinh tế học kỳ vọng niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cải thiện nhẹ trong tháng 11.

“Nếu nhìn vào chỉ số tâm lý người tiêu dùng mà nói, có vẻ như nền kinh tế sắp có một cú ‘sụt hố’ đến nơi’, nhà kinh tế trưởng Chris Rupkey của công ty FwdBonds nhận xét.

Bà Hsu nhấn mạnh rằng sự gia tăng của tâm lý bi quan được ghi nhận trên diện rộng ở tất cả các nhóm tuổi, mức thu nhập và gắn bó chính trị khác nhau. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là tâm lý lạc quan ở nhóm người tiêu dùng có mức độ đầu tư cao vào thị trường chứng khoán. Chỉ số tâm lý của nhóm này cải thiện 11% so với tháng trước, do thị trường chứng khoán Mỹ đang ở gần mức cao kỷ lục.

Nhà kinh tế trưởng Thomas Simmons của ngân hàng đầu tư Jefferies nhấn mạnh trong một báo cáo rằng nhóm người tiêu dùng này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ vì họ “có ảnh hưởng lớn nhất đối với tổng chi tiêu dùng trong nền kinh tế”. Ông cho rằng sự lạc quan của nhóm này sẽ quyết định sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ nói chung.

“Tuy nhiên, nhóm ở giữa cũng rất quan trọng, mà tâm lý của họ đang xấu đi nhanh chóng. Nếu nhóm này không duy trì được tốc độ chi tiêu, tăng trưởng tiêu dùng có thể không giữ được tốc độ cao hiện nay nữa”, ông Simmons nhận định.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ của Đại học Michigan từ năm 2005 đến nay - Nguồn: ĐH Michigan/CNN.

Theo thông tin mới vào sáng nay (10/11), nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC rằng Thượng viện Mỹ có thể sắp bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận ngân sách để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã kéo dài từ ngày 1/10. Theo dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong buổi tối ngày Chủ nhật theo giờ Washington DC.

Nguồn tin nói rằng dự luật ngân sách tạm thời này đã hội đủ sự ủng hộ của các nghị sỹ Dân chủ để đảm bảo số phiếu tối thiểu cần thiết 60 phiếu để được thông qua. Dự luật sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ hoạt động cho tới hết tháng 1.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, thỏa thuận trên sẽ cần được Hạ viện phê chuẩn và được Tổng thống Donald Trump ký thành luật trước khi tình trạng đóng cửa chính phủ có thể chấm dứt.