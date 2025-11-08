Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 2-8/11/2025: Căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, nguy cơ bong bóng AI xuất hiện

Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...

Trong khi đó, nguy cơ bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra nhiều lo ngại trên thị trường chứng khoán Mỹ, khiến nhiều cổ phiếu công nghệ lớn bị bán tháo.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới quan trọng trong tuần từ ngày 2-8/11/2025 do VnEconomy điểm lại:

Trung Quốc dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, dừng điều tra chip Mỹ và dừng áp thuế quan lên nông sản Mỹ

Trong một thông báo vào ngày 5/11, Trung Quốc nói rằng nước này sẽ tạm ngừng tất cả các loại thuế quan có hiệu lực từ ngày 4/3 đối với đậu tương và các sản phẩm nông sản khác. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp về thuế quan đối với Trung Quốc. Các sắc lệnh này chính thức hóa việc cắt giảm thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc xuống còn 10% và giảm thuế đối ứng đối với Trung Quốc từ 34% xuống còn 10%.

Hôm 1/11, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu bổ sung đối với kim loại đất hiếm và chấm dứt các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Mỹ trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tòa án Tối cao Mỹ bắt đầu nghe điều trần về thuế quan của Tổng thống Trump

Ngày thứ Tư tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ tổ chức cuộc điều trần đầu tiên về thuế quan của ông Trump.

Đây là vụ kiện xoay quanh vấn đề liệu Đạo luật Thẩm quyền Kinh tế khẩn cấp (IEEPA) mà ông Trump viện dẫn để áp thuế quan trên diện rộng có thực sự trao cho ông thẩm quyền như vậy. Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại ông Trump trong vụ kiện này, một phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông có thể bị vô hiệu hóa, song giới chuyên gia cho rằng ông vẫn có thể có các căn cứ pháp lý khác để áp thuế quan.

Warren Buffett nắm hơn 380 tỷ USD tiền mặt

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang nắm giữ lượng tiền mặt khổng lồ 381,7 tỷ USD. Số tiền mặt kỷ lục này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư huyền thoại đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, trước khi ông chuyển giao quyền điều hành để về hưu.

Báo cáo tài chính quý 3/2025 công bố vào ngày 1/11 cho thấy lợi nhuận của Berkshire tăng nhưng ông Buffett vẫn quyết định không đầu tư mạnh vào cổ phiếu. Thay vào đó, ông đã bán nhiều hơn mua trong danh mục đầu tư trị giá 283,2 tỷ USD của Berkshire. Điều này đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp mà Berkshire là bán ròng trên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nói về 3 nguy cơ bong bóng trên thị trường tài chính

Chủ tịch WEF Borge Brende cho rằng thị trường tài chính toàn cầu đang đối mặt nguy cơ hình thành 3 bong bóng gồm bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), bong bóng nợ, và bong bóng tiền ảo.

Nỗi lo bong bóng AI cũng là một nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong tuần này.

Lo thừa dầu, OPEC+ ngừng tăng sản lượng từ năm tới

Trong một cuộc họp trực tuyến diễn ra vào ngày 2/11, các thành viên chủ chốt của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, đã đồng ý tăng hạn ngạch sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng tới như đã dự kiến, bằng với mức tăng của tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, nhóm thông thông báo sẽ tạm dừng việc tăng sản lượng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2026.

Mối lo thừa dầu là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới giảm tuần thứ hai liên tiếp trong tuần này.

Trung Quốc ngừng ưu đãi thuế đối với giao dịch vàng

Trung Quốc, một trong những thị trường vàng lớn nhất thế giới, đã quyết định chấm dứt ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với giao dịch vàng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11. Giới phân tích cho rằng động thái này có thể gây áp lực giảm lên nhu cầu vàng ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới

Xu hướng của giá vàng tuần này là tích lũy sau 2 tuần điều chỉnh giảm mạnh trước đó. Kết thúc tuần, giá vàng giữ được ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz.

Đồng USD cao nhất 3 tháng rồi lại quay đầu giảm

Do nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tỷ giá đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 vào giữa tuần này. Sau đó, chỉ số Dollar Index quay đầu giảm trong hai phiên giao dịch cuối của tuần và chốt một tuần đi xuống.

Mỹ xuất khẩu 10 triệu tấn LNG một tháng

Theo số liệu sơ bộ của công ty dữ liệu tài chính LSEG, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên xuất khẩu 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong một tháng.

Cụ thể, trong tháng 10, xuất khẩu mặt hàng này của Mỹ đạt kỷ lục 10,1 triệu tấn - tăng từ 9,1 triệu tấn của tháng 9.

Nhật Bản cảnh báo khi tỷ giá đồng yên xuống thấp nhất 8 tháng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 4/11 đưa ra những lời cảnh báo mới về biến động tỷ giá, cho thấy Tokyo đang lo ngại về xu hướng mất giá của đồng yên. Phát biểu này của vị Bộ trưởng được đưa ra khi đồng yên giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 so với đồng USD, với gần 154,5 yên đổi 1 USD. Đồng yên kết thúc tuần ở mức 153,4 yên đổi 1 USD

Căng thẳng ở hãng chip Hà Lan Nexperia xuống thang rồi lại leo thang

Hãng sản xuất chip Hà Lan Nexperia hôm 6/11 cho biết đã dừng cung cấp tấm wafer cho chi nhánh của công ty ở Trung Quốc vì chi nhánh này từ chối thanh toán tiền hàng.

Vụ việc này là diễn biến căng thẳng mới nhất trong cuộc đối đầu trong lĩnh vực bán dẫn giữa châu Âu và Bắc Kinh, đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng quản trị tại Nexperia - công ty giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô châu Âu và thế giới.

Trước khi nóng trở lại, căng thẳng ở Nexperia đã dịu đi sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ cho phép các khách hàng mua chip Nexperia nộp đơn xin miễn trừ khỏi biện pháp hạn chế xuất khẩu mà nước này công bố gần đây

Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử, các sân bay Mỹ giảm mạnh chuyến bay vì thiếu nhân sự

Lần đóng cửa này của Chính phủ Mỹ đã kéo dài hơn 5 tuần, trở thành vụ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, đặt ra những tác động tiềm ẩn không nhỏ đối với nền kinh tế. Ngày thứ Sáu, các hãng hàng không nước này đã hủy tới 700 chuyến bay trong nước vì các sân bay ở Mỹ không có đủ nhân viên kiểm soát không lưu làm việc.

Cổ đông Tesla phê chuẩn gói thù lao 1 nghìn tỷ USD cho Elon Musk

Cổ đông của Tesla ngày 6/11 đã chính thức phê chuẩn gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD cho CEO Elon Musk, với hy vọng mức thù lao hậu hĩnh sẽ là động lực để ông Musk tập trung vào việc phát triển hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Trong cuộc bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla diễn ra tại nhà máy gigafactory ở Texas, 75% số phiếu đã ủng hộ gói thù lao này, bất chấp những lo ngại về quản trị và xã hội liên quan đến việc trả công cho người giàu nhất hành tinh.

Mỹ đưa bạc và đồng vào danh sách khoáng sản quan trọng

Hôm 6/11, Bộ Nội vụ Mỹ đã đưa một loạt khoáng sản gồm bạc, đồng và than cốc vào danh sách khoáng sản quan trọng (critical minerals), đồng nghĩa rằng các khoáng sản này có thể trở thành đối tượng bị áp thuế quan trong tương lai.

Việc Mỹ đưa đồng và than cốc vào danh sách đã được dự báo từ trước. Nhưng đối với bạc, việc có tên trong danh sách khoáng sản quan trọng có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường nếu các biện pháp thuế quan được áp dụng.

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 5/11 dự báo quy mô nền kinh tế nước này sẽ vượt mức 170 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 23,87 nghìn tỷ USD, trong thời gian từ nay đến hết năm 2030. Nhà lãnh đạo này cho rằng sự tăng trưởng đó của kinh tế Trung Quốc sẽ mang lại một cơ hội thị trường to lớn cho thế giới trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại toàn cầu gia tăng.