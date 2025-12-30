Nhà máy sản xuất chip TSMC vẫn "vững vàng" sau trận động đất 7.0 độ Richter tại Đài Loan

Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ biển hôm qua đã khiến Đài Loan rung chuyển trên diện rộng, tuy nhiên, khu vực xây dựng nhà máy bán dẫn của TSMC chỉ chịu rung chấn khoảng 4 độ Richter. TSMC báo cáo hoạt động sản xuất đã được nối lại trong thời gian ngắn và không ghi nhận thiệt hại đáng kể nào...

Sau khi trải qua một trong những trận động đất mạnh nhất tại Đài Loan trong vòng 27 năm trở lại đây, toàn bộ nhà máy của TSMC, tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới, vẫn hoạt động ổn định. Thông tin này đã khiến thị trường bán dẫn "thở phào".

HỆ THỐNG ỨNG PHÓ RỦI RO CỦA TSMC VƯỢT CẢ TIÊU CHUẨN

Tại Công viên Khoa học phía Nam ở Đài Nam, nơi TSMC vận hành các dây chuyền công nghệ 3 nm và 5 nm, mức độ rung chấn chỉ ở khoảng 4 độ Richter. TSMC cho biết một số hệ thống cảnh báo động đất khi ấy đã được kích hoạt ngay lập tức, đồng thời công nhân của một số cơ sở sản xuất đã nhanh chóng được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Sau khi hoàn tất kiểm tra kỹ thuật, TSMC báo cáo hoạt động sản xuất đã được nối lại trong thời gian ngắn và không ghi nhận thiệt hại đáng kể nào. Việc TSMC gần như không bị ảnh hưởng bởi trận động đất lần này đã khẳng định năng lực ứng phó của tập đoàn này trước các rủi ro địa chấn.

Lùi lại thời gian, những thiệt hại nghiêm trọng từ trận động đất năm 1999 có lẽ là bài học đắt giá buộc TSMC phải nâng chuẩn an toàn vượt tiêu chuẩn thông thường.

Để bảo vệ các phòng sạch, TSMC đã xây dựng cấu trúc vỏ kép, giống như cấu trúc “nhà trong nhà”, giúp cách ly tối đa rung chấn từ bên ngoài. Bên trong, nhiều thiết bị giảm rung như bộ giảm chấn và hệ thống thủy lực được lắp đặt để triệt tiêu dao động. Phần móng sử dụng các cọc đặc biệt có khả năng hấp thụ rung lắc, giúp công trình không bị xô lệch khi xảy ra động đất

Thậm chí, năm 2024 từng diễn ra trận động đất có cường độ mạnh hơn, TSMC vẫn đưa được khoảng 70% thiết bị trở lại hoạt động chỉ trong vòng 10 giờ và không có thiết bị quan trọng nào bị hư hại.

Cơn địa chấn nghiêm trọng đó chỉ khiến TSMC thiệt hại khoảng 95 triệu USD, một con số được xem là khá khiêm tốn so với quy mô của tập đoàn.

Trong bối cảnh TSMC hiện giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động của tập đoàn này cũng có thể kéo theo những hệ lụy lan rộng. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn và khả năng chống chịu rủi ro tiếp tục phát huy hiệu quả không chỉ mang ý nghĩa với riêng TSMC, mà còn giúp ổn định cả hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

DỰ ĐOÁN THIỆT HẠI CỦA TSMC

Theo các nguồn tin, trong trận động đất vừa qua, các thiết bị đặc biệt quan trọng phục vụ sản xuất chip tiên tiến, nhất là máy in thạch bản cực tím (EUV), đã tự động ngừng hoạt động khi xảy ra rung lắc. Đây là cơ chế bảo vệ bắt buộc nhằm tránh tổn hại cho thiết bị, song cũng đồng nghĩa với việc các tấm wafer đang trong quá trình xử lý tại thời điểm đó có thể phải loại bỏ hoặc kiểm tra lại, kéo theo nguy cơ sụt giảm sản lượng.

Ông Zhou Zhuohui, giáo sư Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Quốc gia Thanh Hoa (Đài Loan), cho rằng việc các thiết bị khắc wafer silicon bị xê dịch, hoặc sự cố mất điện dẫn tới tắt máy đột ngột, có thể làm gián đoạn từ 100 đến 200 công đoạn tiếp theo. Trong trường hợp đó, toàn bộ số wafer đang nằm trong dây chuyền sản xuất nhiều khả năng phải loại bỏ.

Giới đầu tư và cả ngành công nghiệp bán dẫn hiện đang dõi theo cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 4 của TSMC, dự kiến diễn ra vào ngày 15/1 tới, để đánh giá đầy đủ tác động của trận động đất đối với hoạt động sản xuất cũng như triển vọng kinh doanh của tập đoàn.

Theo Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, trận động đất vừa qua xảy ra vào lúc 23h05 ngày 27/12 theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm ngoài khơi quận Yilan khoảng 32,3 km về phía đông, ở độ sâu 72,8 km.

Đây là trận động đất thứ ba có cường độ từ 7 độ Richter trở lên xảy ra tại Đài Loan kể từ thảm họa động đất 7,6 độ Richter năm 1999, sự kiện từng khiến 2.496 người thiệt mạng. Gần đây, trận động đất 7,4 độ Richter hồi tháng 4/2024 làm 17 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại nặng nề.