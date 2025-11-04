“Đế chế” bán dẫn TSMC có kế hoạch tăng giá chip tới 10%

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - TSMC- dự kiến sẽ tăng giá chip từ năm sau...

Trong bối cảnh nhu cầu chip AI bùng nổ, cộng hưởng cùng nhiều yếu tố khác, TSMC đã bắt đầu thông báo với các đối tác về kế hoạch tăng giá trong thời gian tới.

Theo giới chuyên môn, mức tăng có thể lên tới 10%, đặc biệt đối với các quy trình sản xuất tiên tiến được dùng cho chip AI. Trước tình trạng khan hiếm chip AI, hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn đều buộc phải chấp nhận mức giá mới của TSMC.

Theo các nguồn tin trong ngành và báo chí Đài Loan, TSMC đã thông báo với các công ty thiết kế chip về kế hoạch tăng giá 3–10% đối với quy trình 2–5 nanomet.

Cụ thể, trang tin DigiTimes cho biết, trong 4 năm tới, TSMC có thể tăng giá gần 10% với chip AI và chip điện toán hiệu năng cao (HPC), khoảng 7% với chip xử lý trung tâm (CPU) và 5% với chip di động.

Nhu cầu gia tăng với các quy trình tiên tiến đang là lý do chính khiến giá chip tăng. Trong quý 3 năm nay, TSMC đạt hiệu suất và doanh thu kỷ lục, nhờ các dòng chip 5 nm và 3 nm, chiếm hơn 60% tổng doanh thu. Đây là quý thứ hai liên tiếp TSMC đạt tỷ trọng này.

Trong đó, mảng điện toán hiệu năng cao (HPC), bao gồm chip AI, chiếm tới 57% doanh số. Ban đầu, các chuyên gia dự đoán doanh thu từ AI sẽ chiếm 35% tổng doanh thu của TSMC vào năm 2028, nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay, con số này có thể đạt được ngay trong năm nay hoặc năm sau.

Ngoài ra, chi phí sản xuất tăng cao cũng là nguyên nhân khiến TSMC phải nâng giá. Hãng đang mở rộng sản xuất ra nước ngoài, gồm nhà máy tại bang Arizona (Mỹ), Kumamoto (Nhật Bản) và một số dự án ở châu Âu. Riêng nhà máy ở Arizona, với tổng vốn đầu tư khoảng 165 tỷ USD có chi phí xây dựng và vận hành cao hơn 20–30% so với Đài Loan.

TSMC từng thừa nhận các nhà máy ở nước ngoài có thể làm giảm biên lợi nhuận gộp 2 - 3% mỗi năm trong giai đoạn đầu, và có thể giảm còn 3 - 4% sau đó. Vì vậy, việc tăng giá chip sản xuất nhờ công nghệ tiên tiến là bước đi cần thiết để duy trì lợi nhuận và bảo vệ vị thế dẫn đầu của hãng trên thị trường toàn cầu.

Nhưng dù quyết định của TSMC thế nào, khách hàng thực tế gần như không có lựa chọn khác ngoài việc chấp nhận giá mới của ông lớn này.

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, trong quý 2 năm nay, TSMC chiếm tới 70,2% thị phần toàn cầu, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai Samsung Electronics với chỉ 7,3%. Hầu hết các chip AI tiên tiến, bao gồm GPU Blackwell mới nhất của NVIDIA hay dòng chip M-series của Apple, đều được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của TSMC.

Điều này khiến các tập đoàn công nghệ hàng đầu phụ thuộc sâu vào năng lực sản xuất của ông lớn Đài Loan.

Một số nguồn tin cho biết MediaTek, doanh nghiệp bán dẫn lớn nhất Đài Loan, cùng Qualcomm của Mỹ cho rằng mức tăng giá của TSMC là “quá cao” và đã tìm kiếm lựa chọn thay thế như Samsung Electronics.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhà cung cấp trong ngành bán dẫn là điều không dễ, do quy trình sản xuất phức tạp và thời gian xác nhận chất lượng kéo dài.

Trong khi đó, MediaTek gần đây cũng thông báo tại cuộc họp với nhà đầu tư rằng công ty sẽ tăng giá chip để bù đắp chi phí sản xuất đang gia tăng.

Song song điều chỉnh giá, TSMC được cho là đang tái cơ cấu chiến lược sản xuất nhằm tập trung nguồn lực cho các quy trình tiên tiến có lợi nhuận cao như AI và điện toán hiệu năng cao (HPC).

Động thái này khiến thị trường lo ngại nguồn cung chip từ các quy trình cũ sẽ khan hiếm trong năm tới. Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Việc TSMC dồn lực vào các quy trình tiên tiến sẽ tạo thêm áp lực lên giá thành của những dòng chip sản xuất theo công nghệ cũ, khiến các công ty thiết kế chip không có nhà máy phải gánh chi phí ngày càng lớn”.