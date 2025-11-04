“Đế chế” bán dẫn TSMC có kế hoạch tăng giá chip tới 10%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Hạ Chi
04/11/2025, 07:51
Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - TSMC- dự kiến sẽ tăng giá chip từ năm sau...
Trong bối cảnh nhu cầu chip AI bùng nổ, cộng hưởng cùng nhiều yếu tố khác, TSMC đã bắt đầu thông báo với các đối tác về kế hoạch tăng giá trong thời gian tới.
Theo giới chuyên môn, mức tăng có thể lên tới 10%, đặc biệt đối với các quy trình sản xuất tiên tiến được dùng cho chip AI. Trước tình trạng khan hiếm chip AI, hầu hết các tập đoàn công nghệ lớn đều buộc phải chấp nhận mức giá mới của TSMC.
Theo các nguồn tin trong ngành và báo chí Đài Loan, TSMC đã thông báo với các công ty thiết kế chip về kế hoạch tăng giá 3–10% đối với quy trình 2–5 nanomet.
Cụ thể, trang tin DigiTimes cho biết, trong 4 năm tới, TSMC có thể tăng giá gần 10% với chip AI và chip điện toán hiệu năng cao (HPC), khoảng 7% với chip xử lý trung tâm (CPU) và 5% với chip di động.
Nhu cầu gia tăng với các quy trình tiên tiến đang là lý do chính khiến giá chip tăng. Trong quý 3 năm nay, TSMC đạt hiệu suất và doanh thu kỷ lục, nhờ các dòng chip 5 nm và 3 nm, chiếm hơn 60% tổng doanh thu. Đây là quý thứ hai liên tiếp TSMC đạt tỷ trọng này.
Trong đó, mảng điện toán hiệu năng cao (HPC), bao gồm chip AI, chiếm tới 57% doanh số. Ban đầu, các chuyên gia dự đoán doanh thu từ AI sẽ chiếm 35% tổng doanh thu của TSMC vào năm 2028, nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay, con số này có thể đạt được ngay trong năm nay hoặc năm sau.
Ngoài ra, chi phí sản xuất tăng cao cũng là nguyên nhân khiến TSMC phải nâng giá. Hãng đang mở rộng sản xuất ra nước ngoài, gồm nhà máy tại bang Arizona (Mỹ), Kumamoto (Nhật Bản) và một số dự án ở châu Âu. Riêng nhà máy ở Arizona, với tổng vốn đầu tư khoảng 165 tỷ USD có chi phí xây dựng và vận hành cao hơn 20–30% so với Đài Loan.
TSMC từng thừa nhận các nhà máy ở nước ngoài có thể làm giảm biên lợi nhuận gộp 2 - 3% mỗi năm trong giai đoạn đầu, và có thể giảm còn 3 - 4% sau đó. Vì vậy, việc tăng giá chip sản xuất nhờ công nghệ tiên tiến là bước đi cần thiết để duy trì lợi nhuận và bảo vệ vị thế dẫn đầu của hãng trên thị trường toàn cầu.
Nhưng dù quyết định của TSMC thế nào, khách hàng thực tế gần như không có lựa chọn khác ngoài việc chấp nhận giá mới của ông lớn này.
Theo hãng nghiên cứu TrendForce, trong quý 2 năm nay, TSMC chiếm tới 70,2% thị phần toàn cầu, bỏ xa đối thủ đứng thứ hai Samsung Electronics với chỉ 7,3%. Hầu hết các chip AI tiên tiến, bao gồm GPU Blackwell mới nhất của NVIDIA hay dòng chip M-series của Apple, đều được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của TSMC.
Điều này khiến các tập đoàn công nghệ hàng đầu phụ thuộc sâu vào năng lực sản xuất của ông lớn Đài Loan.
Một số nguồn tin cho biết MediaTek, doanh nghiệp bán dẫn lớn nhất Đài Loan, cùng Qualcomm của Mỹ cho rằng mức tăng giá của TSMC là “quá cao” và đã tìm kiếm lựa chọn thay thế như Samsung Electronics.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhà cung cấp trong ngành bán dẫn là điều không dễ, do quy trình sản xuất phức tạp và thời gian xác nhận chất lượng kéo dài.
Trong khi đó, MediaTek gần đây cũng thông báo tại cuộc họp với nhà đầu tư rằng công ty sẽ tăng giá chip để bù đắp chi phí sản xuất đang gia tăng.
Song song điều chỉnh giá, TSMC được cho là đang tái cơ cấu chiến lược sản xuất nhằm tập trung nguồn lực cho các quy trình tiên tiến có lợi nhuận cao như AI và điện toán hiệu năng cao (HPC).
Động thái này khiến thị trường lo ngại nguồn cung chip từ các quy trình cũ sẽ khan hiếm trong năm tới. Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Việc TSMC dồn lực vào các quy trình tiên tiến sẽ tạo thêm áp lực lên giá thành của những dòng chip sản xuất theo công nghệ cũ, khiến các công ty thiết kế chip không có nhà máy phải gánh chi phí ngày càng lớn”.
Google, OpenAI tung dịch vụ AI miễn phí, đầu tư trung tâm dữ liệu tỷ đô để thu hút 900 triệu người dùng của Ấn Độ…
Công nghệ số đã, đang và sẽ thâm nhập vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, sẽ trở thành không khí thở của chúng ta. Và vì thế, nó phải rẻ như không khí. Và cách để đạt được điều đó là công nghệ mở...
Các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia sẽ chỉ được cung cấp cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, không xuất sang Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố…
Hơn 95.000 máy chủ Magento (Adobe Commerce) đang bị tấn công bởi một lỗ hổng nghiêm trọng có tên gọi Session Reaper, cho phép tin tặc lợi dụng phiên đăng nhập của người dùng để thực thi mã từ xa và kiểm soát toàn bộ hệ thống…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: