Lợi nhuận nhà máy TSMC tại Mỹ giảm 99% trong quý 3 vì mất điện

Theo một số nguồn tin, sự cố mất điện hồi tháng 9 đã khiến lợi nhuận của nhà máy của TSMC tại Mỹ, cụ thể là nhà máy ở Arizona, sụt giảm mạnh...

Nhà báo công nghệ của Đài Loan, Tim Culpan, mới đây trích dẫn nguồn tin thân cận cho hay, sự cố mất điện xảy ra tại một nhà cung cấp của TSMC ở bang Arizona đã làm gián đoạn hoạt động của nhà máy Fab 21 vào cuối tháng 9. Vụ việc buộc hãng phải loại bỏ một số tấm wafer đang trong quá trình chế tạo cho các khách hàng lớn như Apple, Nvidia và AMD.

Đại diện TSMC sau đó cũng đã xác nhận với Tom's Hardware rằng sự cố mất điện là có thật, nhưng không công bố mức độ thiệt hại.

Theo các nguồn tin, sự cố xuất phát từ Linde, doanh nghiệp Anh, chuyên cung cấp khí công nghiệp cho Fab 21. Việc mất điện không khiến toàn bộ nhà máy của TSMC tê liệt, vì nhà máy vẫn có hệ thống máy phát dự phòng như hầu hết các cơ sở sản xuất chip khác.

Tuy nhiên, nguồn cung khí và các vật liệu thiết yếu lại bị đứt quãng, buộc TSMC phải dừng dây chuyền trong vài giờ. Con số wafer phải bỏ đi hay tổng thiệt hại tài chính hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Nhà máy của TSMC tại Arizona từng ghi nhận lợi nhuận trong quý 1 năm nay, đây được xem như tín hiệu tích cực cho thấy TSMC có thể mở rộng sản xuất chip ngay cả ở nơi có chi phí cao như Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sang quý 3, lợi nhuận ròng của đơn vị này giảm tới 99%, chỉ còn 1,4 triệu USD. Sự cố mất điện hồi tháng 9, vốn chưa từng được công bố, có thể là lời giải thích hợp lý cho cú sụt giảm lợi nhuận này.

Việc dừng hoạt động tại các nhà sản xuất chip hàng đầu thường rất hiếm, ít nhất là với TSMC. Các dây chuyền chế tạo chip vốn luôn hoạt động 24/7, và chỉ một giờ ngừng máy cũng có thể khiến doanh nghiệp mất hàng triệu USD.

Tuy nhiên, TSMC cho biết lợi nhuận quý 3 của nhà máy tại Arizona giảm chủ yếu do công ty khởi động xây dựng giai đoạn 3, kéo theo chi phí ban đầu rất lớn.

Tại Đài Loan, TSMC tự vận hành toàn bộ hạ tầng khí đốt, điện nước, và nhiều hệ thống quan trọng khác. Nhưng khi sang Mỹ, công ty phải thuê nhà cung cấp bên ngoài. Điều này khiến Fab 21 dễ gặp rủi ro hơn trước các sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù vậy, việc sớm phát hiện điểm yếu hạ tầng cũng giúp TSMC rút kinh nghiệm và hoàn thiện mô hình vận hành cho Fab 21 trong các giai đoạn tiếp theo.

Với một cơ sở hoàn toàn mới, việc phát sinh lỗi, từ bên trong nhà máy đến chuỗi cung ứng xung quanh, là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là nếu phát hiện sớm, những rủi ro này có thể biến thành lợi thế cho các giai đoạn 2 và 3 đang được triển khai.

Thực tế, những gián đoạn tại các nhà máy bán dẫn tiên tiến không phải chuyện hiếm. Ở Đài Loan, động đất là nguyên nhân phổ biến, còn ở những nơi khác, sai sót vận hành hoặc lỗi từ phía nhà cung cấp đều có thể khiến dây chuyền đình trệ.