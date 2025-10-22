Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Đồng yên trượt giá sau khi Nhật Bản có Thủ tướng mới

Bình Minh

22/10/2025, 10:59

Đồng yên giảm giá khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/10 sau khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên trong lịch sử nước này...

Bà Sanae Takaichi, Thủ tướng mới của Nhật Bản - Ảnh: Bloomberg.
Bà Sanae Takaichi, Thủ tướng mới của Nhật Bản - Ảnh: Bloomberg.

Các nhà giao dịch đặt cược rằng Chính phủ của bà Takaichi có thể thực thi những chính sách khiến triển vọng lãi suất của Nhật Bản trở nên khó đoán định hơn và tăng mạnh chi tiêu tài khóa.

Trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, bà Takaichi - Chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền - đã được bầu làm Thủ tướng. Kết quả này không nằm ngoài dự báo trước đó của giới quan sát.

Vào cuối phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, tỷ giá đồng yên giảm khoảng 0,8%, còn xấp xỉ 151,9 yên đổi 1 USD. Trước đó, tỷ giá đồng yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 14/10, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 2 tuần. Không chỉ giảm giá so với USD, yên còn trượt giá so với một số đồng tiền chủ chốt khác như euro và bảng Anh.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đưa tin bà Takaichi đã hoàn tất kế hoạch bổ nhiệm bà Satsuki Katayama vào ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính. Như vậy, nước Nhật vừa có nữ Thủ tướng đầu tiên, vừa có nữ Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên trong lịch sử.

Trong phiên giao dịch sáng nay (22/10) tại thị trường châu Á, đồng yên hồi phục so với USD, giao dịch ở mức 151,6 yên tương đương 1 USD.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hồi tháng 3, bà Katayama nói bà ủng hộ đồng yên mạnh lên. Bởi vậy, việc bà được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu Bộ Tài chính Nhật Bản có thể khiến thị trường cho rằng đồng yên khó giảm giá sâu hơn nữa.

“Chúng tôi tiếp tục cho rằng lạm phát và sức mua của các hộ gia đình sẽ là những vấn đề quan trọng đối với Chính phủ mới trong việc cải thiện sự ủng hộ của công chúng. Bởi vậy, ít có khả năng Chính phủ mới sẽ ủng hộ sự mất giá của đồng yên”, nhà phân tích Volkmar Baur của ngân hàng Commerzbank nhận xét với Reuters.

Tuy nhiên, việc bà Takaichi chủ trương theo đuổi kích thích kinh tế bằng chính sách tài khóa và nới lỏng chính sách tiền tệ khiến nhà đầu tư lo lắng về rủi ro mất giá đối với đồng yên và làm phức tạp triển vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

“Từ góc độ chính trị, có thể sẽ có sự cân nhắc trì hoãn việc thắt chặt thêm chính sách tiền tệ cho tới khi việc nới lỏng tài khóa mang lại hiệu quả. BOJ vì thế sẽ bị mắc kẹt trong một tình thế khó xử”, nhà kinh tế Fred Neumann của ngân hàng HSBC nhận định với Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 3, bà Katayama, 66 tuổi, nói rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Nhật phản ánh giá trị thực của đồng yên ở mức khoảng 120-130 yên đổi 1 USD. Nhận định đó được bà đưa ra trong bối cảnh đồng yên giảm xuống mức khoảng 150 yên đổi 1 USD do kỳ vọng BOJ sẽ hành động chậm trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Phát biểu ngày 21/10 sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Katayama nói tỷ giá hối đoái nên phản ánh đúng các yếu tố nền tảng của nền kinh tế, nhưng từ chối bình luận về chính sách của BOJ.

Bà Satsuki Katayama, người mới được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản - Ảnh: Reuters.
Bà Satsuki Katayama, người mới được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản - Ảnh: Reuters.

Thời gian qua, đồng yên yếu đã khiến giá hàng hóa nhập khẩu ở Nhật Bản tăng, góp phần đẩy cao chi phí sinh hoạt ở nước này, khiến tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền giảm sút. Tháng này, đồng yên đã giảm giá 2,5% so với USD, một phần do việc bà Takaichi được bầu làm Chủ tịch LDP và được dự báo sẽ trở thành Thủ tướng.

Do lạm phát đã vượt mục tiêu 2% trong khoảng 3 năm trở lại đây, BOJ vào năm ngoái đã chấm dứt chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo duy trì cả thập kỷ, đưa lãi suất tham chiếu về trạng thái dương và sau đó tiếp tục nâng lãi suất này lên mức 0,5% hiện tại.

“Vấn đề hiện nay của Nhật Bản không còn là giảm phát và đồng yên mạnh như trước đây, mà là lạm phát và đồng yên yếu… Sẽ khó có chuyện chính quyền của bà Takaichi gây sức ép để BOJ trì hoãn việc tăng lãi suất”, nhà kinh tế Yuichi Kodama của công ty Meiji Yasuda Research Institute nhận xét, dự báo BOJ có thể tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong những ngày tới, thị trường sẽ dành sự quan tâm lớn đến quan điểm của bà Katayama về việc liệu BOJ có nên tiếp tục tăng lãi suất hay không. Việc BOJ tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí đi vay của Chính phủ Nhật, nhưng cũng giúp ngăn đà mất giá của đồng yên.

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

19:57, 21/10/2025

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản phủ nhận ý định làm đồng yên suy yếu

01:07, 11/10/2025

Lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản phủ nhận ý định làm đồng yên suy yếu

Thị trường tài chính Nhật Bản “lên dây cót” đón thủ tướng mới

08:15, 06/10/2025

Thị trường tài chính Nhật Bản “lên dây cót” đón thủ tướng mới

Từ khóa:

đồng Yên Nhật bản thế giới

Đọc thêm

Nhật Bản cân nhắc cho phép ngân hàng giao dịch tiền ảo

Nhật Bản cân nhắc cho phép ngân hàng giao dịch tiền ảo

FSA cũng đang cân nhắc gỡ bỏ lệnh cấm đối với việc các ngân hàng mua và nắm giữ tiền ảo nhằm mục đích đầu tư...

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt trên thị trường bất động sản Trung Quốc

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài mắc kẹt trên thị trường bất động sản Trung Quốc

Trong cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ở Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư quốc tế từng đổ hàng tỷ USD vào nước này đang phải tìm cách bán tháo tài sản với mức lỗ lớn - hãng tin Bloomberg cho biết...

Vàng vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm 2025

Vàng vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm 2025

Dù giá vàng sụt giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày 21/10, kim loại quý này vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm nay...

Thay đổi vốn hóa của loạt ông lớn công nghệ Trung Quốc 10 năm qua

Thay đổi vốn hóa của loạt ông lớn công nghệ Trung Quốc 10 năm qua

Trong giai đoạn này, Tencent và Alibaba vẫn chiếm ưu thế, nhưng toàn cảnh thị trường công nghệ Trung Quốc lại đầy biến động...

EU giục Trung Quốc nhanh chóng giải quyết bất đồng về đất hiếm

EU giục Trung Quốc nhanh chóng giải quyết bất đồng về đất hiếm

Liên minh châu Âu (EU) vừa cảnh báo Trung Quốc về việc cần sớm đưa ra giải pháp đối với các hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng, vốn đang gây trở ngại cho hoạt động sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trong khối...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quý 3/2025: ACB duy trì tăng trưởng ổn định, năng lực quản trị rủi ro hàng đầu

Tài chính

2

Dòng tiền tổ chức mua mạnh qua khớp lệnh

Chứng khoán

3

SSI Research: VN-Index sẽ đạt 1.800 điểm vào năm 2026

Chứng khoán

4

Khắc phục tình trạng sản phẩm khoa học công nghệ “nghiên cứu xong để đó”

Thị trường

5

Doanh nghiệp đại chúng được chủ động mua lại cổ phiếu, không cần chờ Uỷ ban Chứng khoán xem xét

Khung pháp lý

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy