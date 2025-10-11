Lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản phủ nhận ý định làm đồng yên suy yếu

Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi, phủ nhận quan điểm cho rằng bà muốn đồng yên suy yếu hơn...

Phát biểu này được bà Takaichi đưa ra trong lúc đồng yên rớt giá mạnh sau chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP vào cuối tuần trước.

“Tôi không có ý định làm đồng yên suy yếu quá mức. Nhưng tôi cũng xin nói, như một nguyên tắc, rằng một đồng yên yếu có cả những mặt lợi và những mặt hại. Đối với các công ty tập trung vào xuất khẩu, đồng yên yếu là lợi thế, xét tới những mối lo liên quan tới thuế quan của Mỹ”, bà nói hôm 9/10 trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nhật Bản.

Trong cuộc nói chuyện này, bà Takaichi cũng tránh nói về phát biểu bà đã đưa ra cách đây một năm rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất là sai lầm. “Ồ, hãy ngừng đề cập tới chuyện đó. Tôi biết là mình không ở vào vị trí để bình luận về việc tăng lãi suất”, bà nói.

Ngay sau phát biểu này của bà Chủ tịch LDP - người đang đứng trước khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật - đồng yên phục hồi so với USD, nhưng rồi lại suy yếu trở lại. Giới phân tích cho rằng phát biểu của bà Takaichi có thể nhằm giải tỏa mối lo của thị trường về lập trường chính sách thân thiện với tăng trưởng của bà - một chủ trương có thể làm chậm tiến trình tăng lãi suất của BOJ, đồng thời dẫn tới chính sách tài khóa nới lỏng hơn nhiều.

Phiên ngày 10/10, đồng yên tiếp tục xu hướng mất giá so với USD, tiến tới hoàn tất tuần giảm giá mạnh nhất trong vòng 1 năm. Kết thúc phiên giao dịch tại thị trường châu Á, đồng yên giao dịch ở mức khoảng 152,7 yên đổi 1 USD, gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2/2025 và giảm 3,5% so với mức chốt của tuần trước, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng chỉ 45% BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và khả năng gần 100% cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào tháng 3/2026, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm.

Không chỉ đồng yên mất giá, trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn dài và siêu dài cũng bị bán mạnh sau chiến thắng của bà Takaichi. Giá trái phiếu giảm khiến lợi suất của các kỳ hạn dài và siêu dài tăng lên.

Đồng yên mất giá sâu hơn có thể đẩy cao áp lực lạm phát ở Nhật Bản thông qua làm tăng chi phí nhập khẩu, theo đó làm gia tăng sức ép tăng lãi suất đối với BOJ đồng thời cản trở kế hoạch của bà Takaichi về giải tỏa gánh nặng chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình.

Bà Takaichi là một người ủng hộ mạnh mẽ chính sách kinh tế Abenomics - bộ chính sách bao gồm cả nới lỏng tài khóa và tiền tệ để kích thích tăng trưởng - của cố Thủ tướng Shizo Abe và là một đồng minh thân cận của ông Abe trong thời gian ông cầm quyền. Do liên minh cầm quyền của LDP hiện đang không nắm đa số ở cả hai viện Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi có thể phải có những nhượng bộ đắt đỏ với các đảng đối lập để có thể thông qua kế hoạch ngân sách và các chính sách quan trọng.

Ngoài ra, bà Takaichi cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì liên minh cầm quyền hiện tại. Đảng liên minh với LDP là Komeito vẫn chưa đạt thỏa thuận với LDP sau chiến thắng của bà Takaichi.

Phát biểu ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato nói Chính phủ nước này đang lo ngại về sự biến động quá mức trên thị trường ngoại hối.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Reuters cùng ngày, ông Atsushi Takeuchi, một cựu quan chức BOJ, nhận định nhà chức trách Nhật có thể chấp nhận để đồng yên tiếp tục giảm giá, nhưng sẽ can thiệp nếu đồng tiền này rớt giá nhanh về mốc 160 yên đổi 1 USD.

“Nhà chức trách sẽ không quá lo nếu đồng yên giảm giá từ tốn. Đối với họ, hồi chuông cảnh báo sẽ xuất hiện khi thị trường bắt đầu tính đến khả năng yên giảm về mức 160-170 yên đổi 1 USD”, ông Takeuchi nói.