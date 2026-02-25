Nhìn lại Phát Đạt từ thương vụ 50.000 tỷ đồng với Lotte tại Thủ Thiêm Eco Smart City

Tham gia đấu thầu đầu tư 35% vốn để trở thành nhà đầu tư chiến lược tại đại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang khiến nhiều người phải nhìn mình “bằng ánh mắt khác”.

Trung tuần tháng 12/2025, Phát Đạt công bố định hướng chiến lược 2026 – 2030 với những chỉ tiêu đầy tham vọng. Ngay sau đó là hàng loạt động thái mạnh mẽ với tốc độ đáng ngạc nhiên như chứng minh rằng doanh nghiệp đã tận dụng giai đoạn thị trường trầm lắng để củng cố nội lực và nay đã đến lúc tăng tốc.

Mua lại dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám để trở về vùng lõi TP.HCM, mua 2 dự án tại Biên Hòa để củng cố thị trường trọng điểm phía Nam, triển khai các dự án hạ tầng xã hội như công viên cảnh quan Phan Đình Phùng và Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 rất “thần tốc”, hợp tác thành công với đối tác danh giá từ Nhật Bản là Mitsubishi Corporation…

Đặc biệt, gần đây nhất, Phát Đạt trở thành một trong 3 ứng viên để Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc xem xét hợp tác cho dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 50.000 tỷ đồng.

Với trường hợp Thủ Thiêm Eco Smart City, điều đáng quan sát không nằm ở kết quả cuối cùng của thương vụ, mà ở ý nghĩa của việc Phát Đạt được đưa vào quá trình lựa chọn đối tác đầu tư cho dự án được xem là tiêu điểm tại lõi trung tâm tài chính Thủ Thiêm.

Theo ước tính, để đầu tư 35% vốn vào dự án có giá trị khoảng 50.000 tỷ đồng, ứng viên như Phát Đạt phải chứng minh nguồn tài chính không dưới 15.000 tỷ đồng. Do đó, chỉ riêng việc được ngồi vào bàn đàm phán với Lotte cho dự án này đã được xem là dấu xác nhận cho sự tiến bộ vượt bậc về nội lực sau thời gian quyết tâm củng cố và nâng cấp - như thông điệp từ Hội đồng quản trị của Phát Đạt.

Công trình cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Phát Đạt triển khai “thần tốc” chỉ trong hơn 2 tuần là một dấu ấn trong mục tiêu đồng hành phát triển bền vững cùng TP.HCM. Ảnh: Phát Đạt.

Thử xem xét vài phương diện của thương vụ Thủ Thiêm Eco Smart City với Lotte, khác với nhiều mô hình hợp tác quen thuộc, cấu trúc của dự án không phải là việc tập đoàn quốc tế tìm kiếm nhà thầu triển khai hay đơn vị phát triển sản phẩm. Đối tác như Phát Đạt được Lotte xem xét hợp tác với vai trò nhà đầu tư vốn, đồng hành cùng họ trong một dự án không chỉ có tổng mức đầu tư cực lớn mà còn có vai trò tâm điểm trong vùng địa thế vàng của TP.HCM hiện nay.

Điều này cũng có nghĩa rằng với tiêu chí đánh giá chắc chắn không chỉ dừng ở kinh nghiệm phát triển dự án, mà mở rộng sang năng lực tài chính, khả năng huy động vốn và mức độ ổn định của tổ chức trong dài hạn.

Công trình Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 có giá trị đầu tư 145 tỷ đồng do Phát Đạt tài trợ toàn bộ và triển khai trong vòng 6 tháng. Ảnh: Phát Đạt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vừa trải qua giai đoạn thanh lọc mạnh về tín dụng và thanh khoản, việc một doanh nghiệp nội địa có thể tham gia đấu thầu với quy mô vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 15.000 tỷ đồng trở thành một tín hiệu đáng chú ý. Đây không còn là câu chuyện quỹ đất hay tốc độ bán hàng - những thước đo quen thuộc của chu kỳ trước - mà là khả năng bước vào các cấu trúc đầu tư dài hạn cùng dòng vốn quốc tế.

Ở góc độ này, sự xuất hiện của Phát Đạt trong danh sách các doanh nghiệp tham gia thương vụ phản ánh nhiều hơn câu chuyện quy mô doanh nghiệp. Nó cho thấy năng lực tài chính đủ để vượt qua vòng thẩm định ban đầu, cũng như mức độ tin cậy nhất định từ phía đối tác quốc tế trong một dự án đòi hỏi cam kết vốn lớn và thời gian triển khai có tính dài hơi.

Sự tiến bộ về nội lực của Phát Đạt càng được minh chứng rõ ràng sau khi thương vụ Thuận An 1, thiết lập thành công quan hệ hợp tác chiến lược với “ông lớn” từ Nhật Bản là Mitsubishi Corporation. Ngay những ngày đầu năm 2026, Phát Đạt đã chính thức thu về đợt đầu tiên với hơn 1.900 tỷ đồng tiền mặt. Điều đáng lưu ý là thương vụ Thuận An 1 được cấu trúc theo hướng Phát Đạt chuyển nhượng 80% tỷ lệ sở hữu nhằm thu hồi dòng tiền, đồng thời vẫn giữ 20% cổ phần để tiếp tục tham gia phát triển dự án, kiểm soát chất lượng và quản lý quá trình thi công – hoàn thiện cùng đối tác Nhật Bản.

Thuận An 1 đã trở thành dự án hợp tác thành công giữa Phát Đạt và Mitsubishi Corporation. Ảnh: Phát Đạt.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đầu tư bất động sản vẫn ưu tiên nắm giữ toàn bộ dự án, cách tiếp cận này cho thấy một tư duy quản trị vốn khác của Phát Đạt. Phát Đạt chọn cách giải phóng nguồn lực từ các dự án đã đạt độ chín để tái phân bổ vào những cơ hội chiến lược mới, tăng tốc độ hoạt động. Việc hợp tác thành công với một tập đoàn nổi tiếng thận trọng như Mitsubishi chính là kết quả khảo nghiệm rất thực tế cho năng lực tổ chức và mức độ minh bạch tài chính của Phát Đạt.

Nếu đặt hai diễn biến cạnh nhau, có thể thấy rõ sự thay đổi tư duy quản trị của Phát Đạt. Theo đó, thay vì chỉ cố gắng tăng quy mô đơn thuần bằng số lượng dự án, doanh nghiệp đang cho thấy xu hướng quản trị danh mục đầu tư và hợp tác có chọn lọc với các đối tác quốc tế, chú trọng hiệu quả về dài hạn. Đây là mô hình phổ biến tại thị trường các quốc gia phát triển sau các chu kỳ điều chỉnh lớn.

Trong chu kỳ mới của bất động sản Việt Nam, năng lực cạnh tranh có thể sẽ không còn được đo bằng quy mô quỹ đất hay tốc độ triển khai dự án, mà bằng khả năng bước vào những “cuộc chơi” tầm cao. Trong đó, doanh nghiệp nội địa không chỉ là nhà phát triển dự án, mà là nhà đầu tư cùng chia sẻ cả cơ hội lẫn rủi ro và trách nhiệm dài hạn với dòng vốn toàn cầu.

Những thương vụ đã và đang diễn ra với Mitsubishi và Lotte cho thấy Phát Đạt đã chính thức bước vào quỹ đạo của “sân chơi” lớn với các đối tác quốc tế. Qua đó, cho thấy sự trưởng thành về nội lực và cơ sở cho chiến lược 2026 – 2030 vốn được đánh giá là có tính tham vọng.