TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển “Phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4”, thuộc Dự án thành phần 2 của Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, nhằm lựa chọn thiết kế tối ưu cho công trình giao thông trọng điểm của Thành phố.

Cuộc thi do UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm cơ quan tổ chức thi tuyển.

Theo kế hoạch, mục tiêu của cuộc thi là lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, bảo đảm yêu cầu về tính hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới phía Nam Thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực cho khu đô thị phía Nam và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến được xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Dự án có quy mô công trình cấp I, gồm cầu và tuyến đường hai đầu cầu, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị theo Quy chuẩn QCVN 07-4:2023/BXD; mặt cắt ngang cầu gồm 8 làn xe.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635 km. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận; điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (trục Bắc - Nam), Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

UBND Thành phố cho biết hình thức thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các tổ chức tư vấn đăng ký sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực và lựa chọn tham gia vòng thực hiện phương án thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng và lựa chọn phương án tối ưu, trình UBND Thành phố phê duyệt, đồng thời công bố kết quả và trao giải theo quy định.

Đối tượng dự thi là các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước hoặc liên danh, có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và giao thông cầu đường. Các đơn vị phải từng thực hiện công trình cấp I hoặc cấp II, hoặc đạt giải trong các cuộc thi thiết kế kiến trúc giao thông. Chủ trì thiết kế phải là kiến trúc sư có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 85 ngày kể từ ngày 17/3/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các đơn vị tham gia và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan đến dự án, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 6/2/2026 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo Nghị quyết số 07, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 5.063 tỷ đồng. Dự án được chia thành hai dự án thành phần, gồm: Dự án Thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.385 tỷ đồng; dự án Thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư khoảng 3.678 tỷ đồng. Dự kiến, cầu Thủ Thiêm 4 được khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành vào quý 4/2028.

UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, với vai trò chủ đầu tư các dự án thành phần, phối hợp với UBND phường Tân Thuận và phường An Khánh rà soát các đồ án quy hoạch phân khu liên quan, đồng thời tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch chi tiết triển khai dự án; đồng thời đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách Thành phố để thực hiện các dự án thành phần theo tiến độ được phê duyệt.