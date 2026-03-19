Giá vàng mất 4,6 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng

Sau ba phiên giằng co liên tiếp (16 – 18/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt sụt giảm. Giá bán vàng miếng phổ biến neo tại ngưỡng 178,4 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý giảm 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (18/3).

Trong phiên sáng 19/3, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm phổ biến là 4,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đáng nói, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2026.

Các thương hiệu trên niêm yết ổn định giá mua vàng miếng ở mức 175,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 178,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Tính đến 11 giờ ngày 19/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi .

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, mức giá giao dịch 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 18/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này chỉ giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 11 giờ, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 178,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng ở mức 176,4 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 18/3.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cập nhật bảng giá tại các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay cũng sụt giá mạnh. Mức giảm dao động từ 3,4 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng. Riêng một doanh nghiệp giữu nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Sau khi giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 18/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn trơn tại Ngọc Thẩm đi ngang trong phiên sáng 19/3. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 166 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 170 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Ngoại trừ Công ty SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng 19/3 tại các đơn vị kinh doanh đều niêm yết ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC. Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn chủ yếu ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,1 triệu – 178,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên hôm 18/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 4,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 18/3, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 19/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 18/3.

Mức giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh trong phiên 19/3 so với 18/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Phú Quý ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 178,6 triệu đồng/lượng và giá bán là 181,6 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng, giảm tổng cộng 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên 18/3, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán khi mở cửa phiên sáng nay.

Tính đến 11 giờ, cả thương hiệu này vẫn niêm yết ổn định giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 178,4 triệu đồng/lượng.