Giá vàng mất 4,6 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng
Mai Nhi
19/03/2026, 11:34
Trong phiên sáng 19/3, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt giảm 4,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả mua và bán sau 3 phiên giằng co liên tiếp. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2026…
Sau ba phiên giằng co liên tiếp (16 – 18/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại
các đơn vị kinh doanh đồng loạt sụt giảm. Giá bán vàng miếng phổ biến neo tại ngưỡng
178,4 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và
Phú Quý giảm 4,6 triệu đồng/lượng
mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (18/3).
Trong phiên sáng 19/3, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm phổ biến là 4,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đáng nói, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2026.
Các thương hiệu trên niêm yết ổn định giá mua vàng
miếng ở mức 175,4
triệu đồng/lượng và giá bán ra là 178,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Tính đến 11 giờ ngày 19/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi .
Trong khi đó, tại TP.Hồ
Chí Minh, mức giá giao dịch
175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 18/3, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại thương hiệu này chỉ
giảm1,6 triệuđồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 11 giờ, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 178,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua
vàng miếng ở mức 176,4
triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều
so với giá chốt phiên 18/3.
Cập nhật bảng giá tại các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch
vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên
sáng nay cũng sụt giá mạnh. Mức giảm dao động từ 3,4 triệu – 4,6 triệu đồng/lượng.
Riêng một doanh nghiệp giữu nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.
Sau khi giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 18/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn trơn tại Ngọc Thẩm đi ngang trong phiên sáng 19/3. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn
ở mức 166 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 170 triệu đồng/lượng. Tính
đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Ngoại trừ Công ty SJC, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng 19/3 tại các đơn vị kinh doanh đều niêm yết ở mức tương đương so với giá vàng miếng SJC. Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn chủ yếu ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,1 triệu – 178,1
triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
So với giá chốt phiên hôm 18/3, giá
giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 4,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận
mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trên thị trường trong phên sáng nay.
Giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượngtại DOJI niêm yết ở mức 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa
phiên sáng. Tính đến 11 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 18/3, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm
3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 19/3, giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức
175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 18/3.
Trong phiên sáng, Phú Quý ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với
vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên
sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 178,6 triệu
đồng/lượng và giá bán là 181,6 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu
này tiếp tục giảm thêm 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại
175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên giữ nguyên
đến hết phiên sáng, giảm tổng cộng 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau khi giảm 1,2 triệu đồng/lượng trong phiên 18/3, giá vàng nhẫn tròn trơn
tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn
tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giảm thêm 3,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua
và bán khi mở cửa phiên
sáng nay.
Tính đến 11 giờ, cả thương hiệu này vẫn niêm yết ổn định giá mua
vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 175,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 178,4
triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, sau khi sụt hơn 3,7% trong phiên hôm qua (18/3), hợp đồng giá
vàng giao ngay hồi phục nhẹ trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ ngày 19/3, giá
vàng giao ngay tăng 0,66%, tiến lên ngưỡng 4.851 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 22,87 triệu đồng/lượng, giảm gần 20% so với mốc đỉnh
thiết lập ngày 18/3. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này
dao động từ 14,47 – 22,87 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
