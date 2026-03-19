Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Anh Khoa

19/03/2026, 13:54

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hà Nội đặt mục tiêu đưa ngay kết quả đo đạc, lập hồ sơ địa chính vào vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ theo thời gian thực.

Trên cơ sở đó, Thành phố hướng tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số của Thành phố. Đồng thời, tiếp tục duy trì và thiết lập Hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu đa ngành, đa cấp đảm bảo dữ liệu được cập nhật thường xuyên, liên tục, làm giàu dữ liệu đáp ứng yêu cầu của các cấp theo chủ trương đa mục tiêu và tích hợp trong dữ liệu quốc gia.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối, chủ trì cùng các Sở, ngành, phường, xã và đơn vị có liên quan chủ động lựa chọn ngay đơn vị có kinh nghiệm, nắm rõ đặc điểm các địa bàn, yếu tố lịch sử thửa đất trên địa bàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ theo hình thức cấp bách, cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kết nối, đồng bộ để đáp ứng yêu cầu về hiệu quả quản lý, khai thác, vận hành đồng bộ, liên tục.

Sở này cũng có nhiệm vụ chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh tiếp tục thực hiện rà soát, thu thập, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố xong trước ngày 30/6/2026.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung về cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ứng dụng phần mềm chuyên ngành đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho phép sử dụng. Song song với đó, rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành, đề xuất giải pháp duy trì hệ thống quản lý, vận hành và chia sẻ dữ liệu thông qua hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

Thành phố yêu cầu UBND cấp xã cử 1 Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối để tiếp nhận thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, địa bàn. Khẩn trương cung cấp hồ sơ, số liệu, tài liệu có liên quan đến biến động đất đai và chủ sử dụng đất, tài liệu về quy hoạch các dự án công trình, lộ giới, chỉ giới giao thông đường bộ, đường sông… trên địa bàn cấp xã, các quyết định của các cấp có thẩm quyền về quản lý, sử dụng đất; sản phẩm của các dự án đo đạc bản đồ địa chính sau dồn điền, đổi thửa và các dự án khác đang được lưu trữ tại địa phương.

Công an Thành phố tham gia chuẩn hóa thông tin chủ sử dụng đất theo mã định danh cá nhân. Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống đang vận hành của Thành phố, xây dựng phương án ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

Trung tâm phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính đất đai, đề xuất ưu tiên xây dựng và triển khai dịch vụ công toàn trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi đã có trong dữ liệu.

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế sau sáp nhập

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập…

Sức hấp dẫn của

Sức hấp dẫn của "Township Living": Khi cư dân hưởng giá trị "kép" và phát triển bền vững

Khi các thành phố lớn đối mặt với áp lực dân số, hạ tầng và chất lượng sống, mô hình phát triển bất động sản đơn lẻ dần bộc lộ rào cản (như chi phí di chuyển, ô nhiễm, tiêu thụ năng lượng). Thay vào đó, những khu đô thị tích hợp đa chức năng - nơi quy hoạch, tiện ích và cộng đồng được thiết kế như một chỉnh thể - đang định hình xu hướng phát triển bất động sản tương lai.

Compound viết tiếp câu chuyện “sống xanh” giữa tâm điểm Vịnh Tiên của siêu đô thị biển

Compound viết tiếp câu chuyện “sống xanh” giữa tâm điểm Vịnh Tiên của siêu đô thị biển

Nhu cầu sống xanh và làn sóng “sinh thái hóa” không gian sống đang kiến tạo nên những chuẩn mực an cư bền vững chưa từng có. Rời xa sự ngột ngạt nội đô để tìm về siêu dự án biển Vinhomes Green Paradise, Compound tại Vịnh Tiên được giới thiệu bởi Masterise Agents hiện diện như một tọa độ đón đầu kỷ nguyên mới, nơi hơi thở thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống tương lai tại Cần Giờ.

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Nghệ An siết tiến độ 39 dự án nhà ở xã hội, không gia hạn nhà đầu tư chậm trễ

Với tổng quy mô dự kiến khoảng 36.000 căn hộ, 39 dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang được rà soát, phân loại và đôn đốc tiến độ. Tỉnh nhấn mạnh sẽ không gia hạn đối với các nhà đầu tư không đảm bảo cam kết.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

