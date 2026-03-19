Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với các hiệp hội, ngành hàng, nhà phân phối bán lẻ lớn tại TP.HCM mới đây, các doanh nghiệp cho biết vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định trước áp lực đề nghị tăng giá từ nhà sản xuất…

Hầu hết hệ thống siêu thị lớn cho biết đã nhận được yêu cầu tăng giá của các nhà cung cấp trong bối cảnh các loại chi phí như giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển... tăng vọt do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Thu mua Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, cho hay khoảng 70 - 80% nhà cung cấp trong hệ thống đã đề nghị điều chỉnh giá bán. Hiện doanh nghiệp đang cân nhắc thận trọng, tích cực đàm phán để hạn chế mức tăng giá. Tuy nhiên, dư địa để có thể neo giá ngày càng thu hẹp khi một số nhà cung cấp đã tạm dừng giao hàng để chờ điều chỉnh giá.

Giám đốc Thu mua Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce dự báo nếu xu hướng này kéo dài, giá bán lẻ các mặt hàng có thể tăng từ 5 - 20%, tùy nhóm hàng. Theo ông, chưa cần đến điều chỉnh tăng giá bán, hiện việc chi tiêu mua sắm của người dân đã bị ảnh hưởng. Dữ liệu tiêu dùng cho thấy khách hàng ưu tiên chi tiêu cho lương thực, thực phẩm, trong khi các mặt hàng không thiết yếu như thời trang, giải trí giảm mạnh.

Cùng tình trạng, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Central Retail, cho biết doanh nghiệp hiện đang “gánh” mức tăng chi phí khoảng 15% và đơn vị vẫn cố giữ giá bán nhưng mức “chịu đựng” chỉ còn khoảng ba tuần. “Nhiều nhà cung cấp thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô đã chính thức đề nghị tăng giá. Nếu không điều chỉnh, nguy cơ đứt gãy nguồn cung là hiện hữu”, bà chia sẻ.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết chi phí logistics tăng 15 - 20%, kèm theo nguy cơ đứt gãy nguồn cung ở một số mặt hàng nhập khẩu. Đơn cử, cá hồi - vốn là mặt hàng được ưa chuộng - hiện chịu ảnh hưởng trực tiếp khi thời gian vận chuyển kéo dài, khiến nguồn hàng về chậm và thiếu ổn định. Nhóm hàng nhựa cũng được dự báo có thể khan hiếm vào dịp lễ 30/4 tới.

Cũng liên tục nhận được các thông báo điều chỉnh giá từ phía nhà cung cấp với lý do chi phí xăng dầu tăng, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống đang chịu áp lực rất lớn từ các đề xuất tăng giá này. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định chưa chấp nhận việc tăng giá đồng loạt, đồng thời đang chủ động đàm phán lại với từng nhà cung cấp để kiểm soát mức tăng ở mức thấp nhất.

Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, các doanh nghiệp bán lẻ đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm duy trì sức mua trên thị trường. Tại Aeon Việt Nam, doanh nghiệp đã chủ động tăng tồn kho đối với các mặt hàng thiết yếu nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung. Đồng thời, Aeon tích cực đàm phán với nhà cung cấp để giữ giá trong ngắn hạn và đẩy mạnh các chương trình khuyến mại hàng ngày nhằm kích cầu tiêu dùng.

Cùng chiến lược “tạo độ trễ” trước làn sóng tăng giá, Central Retail đã nâng mức tồn kho lên khoảng 30% so với bình thường. Theo bà Nguyễn Thị Bích Vân, doanh nghiệp đồng thời tối ưu logistics, duy trì tỷ lệ lấp đầy phương tiện trên 85% để giảm chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa. Tuy nhiên, bà Vân cũng cảnh báo, nếu áp lực chi phí tiếp tục kéo dài, việc tăng giá bán lẻ chỉ là vấn đề thời gian.

Ở góc độ dài hạn hơn, WinCommerce lựa chọn hướng đi giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng, Việt Nam có nhiều sản phẩm nội địa và đặc sản vùng miền có thể thay thế, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động nguồn cung.

Tuy nhiên, để làm được điều này, cần tháo gỡ một số điểm nghẽn quan trọng như thủ tục đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại vẫn còn phức tạp, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, WinCommerce kiến nghị đơn giản hóa quy trình công bố chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, nhiều đơn vị cho hay, chi phí nguyên liệu đầu vào đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, xung đột tại Trung Đông hiện chưa tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thực phẩm trong nước, nhưng đang tạo ra áp lực gián tiếp thông qua chi phí và chuỗi cung ứng.

Khi giá dầu tăng, chi phí vận tải biển, logistics và bảo hiểm hàng hải cũng tăng theo, làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, bao bì và vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Trong khi đó, biên lợi nhuận của ngành chế biến thực phẩm vốn không cao nên khả năng hấp thụ chi phí tăng thêm khá hạn chế.

Dưới góc độ quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nhằm duy trì bình ổn thị trường hàng hóa, Sở Công Thương TP.HCM tham mưu Thành phố đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường. “Đây là chương trình đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc điều tiết giá cả ổn định tại Thành phố trong nhiều năm qua” ông Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng đang phối hợp với các sở, ngành và các hệ thống bán lẻ lớn, đẩy mạnh triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào, tối ưu hóa chi phí trung gian cho các doanh nghiệp phân phối.

Ngoài ra, theo ông, để kéo giảm tăng giá, giải pháp hiện tại là tăng nguồn cung, sàng lọc nhà cung cấp, kết hợp khuyến mãi và kéo dài thời gian ổn định để vượt qua giai đoạn chi phí cao. “Giữ giá chính là chăm sóc khách hàng, bởi khi giá tăng rồi thì rất khó giảm trở lại”, ông nhấn mạnh.

“Trong áp lực tăng giá hiện nay, chúng tôi khuyến khích các nhà bán lẻ ưu tiên những nhà cung cấp có thể kiểm soát được giá thành, không bị tác động mạnh bởi chi phí đầu vào ngắn hạn. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường, rất có ý nghĩa trong bối cảnh giá cả biến động.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát huy vai trò bình ổn thị trường trong giai đoạn hiện nay”, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.