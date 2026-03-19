Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với các hiệp hội, ngành hàng, nhà phân phối bán lẻ lớn tại TP.HCM mới đây, các doanh nghiệp cho biết vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định trước áp lực đề nghị tăng giá từ nhà sản xuất…
Hầu hết hệ thống siêu thị lớn cho biết đã nhận được yêu cầu
tăng giá của các nhà cung cấp trong bối cảnh các loại chi phí như giá xăng
dầu, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển... tăng vọt do ảnh hưởng của tình
hình chiến sự tại Trung Đông.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Thu mua Công ty CP Dịch vụ
Thương mại Tổng hợp WinCommerce, cho hay khoảng 70 - 80% nhà cung cấp trong hệ
thống đã đề nghị điều chỉnh giá bán. Hiện doanh nghiệp đang cân nhắc thận trọng,
tích cực đàm phán để hạn chế mức tăng giá. Tuy nhiên, dư địa để có thể neo giá
ngày càng thu hẹp khi một số nhà cung cấp đã tạm dừng giao hàng để chờ điều chỉnh
giá.
Giám đốc Thu mua Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp
WinCommerce dự báo nếu xu hướng này kéo dài, giá bán lẻ các mặt hàng có thể
tăng từ 5 - 20%, tùy nhóm hàng. Theo ông, chưa cần đến điều chỉnh tăng giá bán,
hiện việc chi tiêu mua sắm của người dân đã bị ảnh hưởng. Dữ liệu tiêu dùng cho
thấy khách hàng ưu tiên chi tiêu cho lương thực, thực phẩm, trong khi các mặt
hàng không thiết yếu như thời trang, giải trí giảm mạnh.
Cùng tình trạng, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền
thông Central Retail, cho biết doanh nghiệp hiện đang “gánh” mức tăng chi phí
khoảng 15% và đơn vị vẫn cố giữ giá bán nhưng mức “chịu đựng” chỉ còn khoảng ba
tuần. “Nhiều nhà cung cấp thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô đã chính thức đề
nghị tăng giá. Nếu không điều chỉnh, nguy cơ đứt gãy nguồn cung là hiện hữu”,
bà chia sẻ.
Đại diện AEON Việt Nam cho biết chi phí logistics tăng 15 - 20%, kèm theo nguy cơ đứt
gãy nguồn cung ở một số mặt hàng nhập khẩu. Đơn cử, cá hồi - vốn là mặt hàng được
ưa chuộng - hiện chịu ảnh hưởng trực tiếp khi thời gian vận chuyển kéo dài, khiến
nguồn hàng về chậm và thiếu ổn định. Nhóm hàng nhựa cũng được dự báo có thể
khan hiếm vào dịp lễ 30/4 tới.
Cũng liên tục nhận được các thông báo điều chỉnh giá từ phía
nhà cung cấp với lý do chi phí xăng dầu tăng, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng
giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống đang chịu áp lực rất lớn từ các đề xuất
tăng giá này. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định chưa chấp nhận việc tăng giá đồng
loạt, đồng thời đang chủ động đàm phán lại với từng nhà cung cấp để kiểm soát mức
tăng ở mức thấp nhất.
Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, các doanh nghiệp bán lẻ
đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp nhằm duy trì sức mua trên thị trường.
Tại Aeon Việt Nam, doanh nghiệp đã chủ động tăng tồn kho đối với các mặt hàng
thiết yếu nhằm giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung. Đồng thời, Aeon tích cực
đàm phán với nhà cung cấp để giữ giá trong ngắn hạn và đẩy mạnh các chương
trình khuyến mại hàng ngày nhằm kích cầu tiêu dùng.
Cùng chiến lược “tạo độ trễ” trước làn sóng tăng giá,
Central Retail đã nâng mức tồn kho lên khoảng 30% so với bình thường. Theo bà
Nguyễn Thị Bích Vân, doanh nghiệp đồng thời tối ưu logistics, duy trì tỷ lệ lấp
đầy phương tiện trên 85% để giảm chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa. Tuy nhiên,
bà Vân cũng cảnh báo, nếu áp lực chi phí tiếp tục kéo dài, việc tăng giá
bán lẻ chỉ là vấn đề thời gian.
Ở góc độ dài hạn hơn, WinCommerce lựa chọn hướng đi giảm phụ
thuộc vào hàng nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng, Việt Nam có nhiều sản
phẩm nội địa và đặc sản vùng miền có thể thay thế, giúp giảm chi phí logistics
và tăng tính chủ động nguồn cung.
Tuy nhiên, để làm được điều này, cần tháo gỡ
một số điểm nghẽn quan trọng như thủ tục đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại
vẫn còn phức tạp, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, WinCommerce kiến
nghị đơn giản hóa quy trình công bố chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho hàng
Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, nhiều đơn vị cho hay, chi
phí nguyên liệu đầu vào đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Theo bà
Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, xung đột tại Trung
Đông hiện chưa tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
thực phẩm trong nước, nhưng đang tạo ra áp lực gián tiếp thông qua chi phí và
chuỗi cung ứng.
Khi giá dầu tăng, chi phí vận tải biển, logistics và bảo hiểm
hàng hải cũng tăng theo, làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, bao bì và vận
chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Trong khi đó, biên lợi nhuận của ngành chế
biến thực phẩm vốn không cao nên khả năng hấp thụ chi phí tăng thêm khá hạn chế.
Dưới góc độ quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc
Sở Công Thương TP.HCM, cho biết nhằm duy trì bình ổn thị trường hàng hóa, Sở
Công Thương TP.HCM tham mưu Thành phố đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường.
“Đây là chương trình đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc điều tiết giá cả ổn
định tại Thành phố trong nhiều năm qua” ông Phương nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương TP.HCM cũng đang phối hợp với
các sở, ngành và các hệ thống bán lẻ lớn, đẩy mạnh triển khai chương trình “Tick
xanh trách nhiệm”, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào, tối ưu hóa chi
phí trung gian cho các doanh nghiệp phân phối.
Ngoài ra, theo ông, để kéo giảm
tăng giá, giải pháp hiện tại là tăng nguồn cung, sàng lọc nhà cung cấp, kết hợp
khuyến mãi và kéo dài thời gian ổn định để vượt qua giai đoạn chi phí cao. “Giữ
giá chính là chăm sóc khách hàng, bởi khi giá tăng rồi thì rất khó giảm trở lại”,
ông nhấn mạnh.
“Trong áp lực tăng giá hiện nay, chúng tôi khuyến khích các
nhà bán lẻ ưu tiên những nhà cung cấp có thể kiểm soát được giá thành, không bị
tác động mạnh bởi chi phí đầu vào ngắn hạn. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp
đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn thị trường, rất có ý nghĩa trong bối cảnh
giá cả biến động.
Chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt
nhất cho doanh nghiệp phát huy vai trò bình ổn thị trường trong giai đoạn hiện
nay”, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết.
