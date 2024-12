Nhộn nhịp thị trường trang trí Giáng sinh: Giá cả tăng nhẹ

Khảo sát cho thấy năm nay cây thông thật được nhập chủ yếu từ Nga, Đan Mạch và Hà Lan, có giá từ 600.000 đồng đến 20 triệu đồng tùy kích cỡ. Giá thông Nga hiện tăng khoảng 15% so với năm ngoái do chi phí vận chuyển và nguyên liệu leo thang, nhưng vẫn ở mức giá thấp nhất trong các loại thông nhập khẩu về Việt Nam, do đó rất hút khách.

Anh Minh Tân, chủ cửa hàng bán thông tươi nhập khẩu tại quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết thông tươi Nga thông thường có kích thước từ 70 cm đến 4 m. Loại thông này giữ nguyên bầu đất, chưng được 3 tháng, nếu chăm sóc tốt có thể tái sử dụng một năm. Cây cao 70 cm có giá từ 600.000 đồng, còn cây cao 4 m giá khoảng 15 triệu đồng. Trong khi đó, cây thông nhập từ Đan Mạch và Hà Lan loại cao 100 - 120 cm có giá từ 2 đến 2,5 triệu đồng.

Chị Lan Hương, chủ một cửa hàng cây cảnh ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, năm nay, số lượng khách hỏi mua cây thông thật tăng gấp đôi so với năm ngoái. Có những ngày, cửa hàng không đủ hàng để giao cho khách, dù đã đặt trước từ nhà cung cấp. "Cây thông tươi từ Nga có giá thành hợp lý, nhưng khách hàng cũng thích loại thông Nordmann từ Đan Mạch vì dáng đẹp và hương thơm tự nhiên", chị Hương nói.

Việc cây thông thật được nhiều người săn lùng do nhu cầu được dùng hàng thật của nhiều người dân hiện nay, cũng như xu hướng bảo vệ môi trường khi mà cây thông giả được làm từ nhựa PVC. Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng cho rằng, hương thơm từ nhựa thông tự nhiên không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn tạo nên không khí lễ hội đặc trưng. Dù nhu cầu tăng mạnh, song nguồn cung cây thông thật lại không dễ đáp ứng.

Theo các cửa hàng, cây thông thật phải nhập khẩu từ nước ngoài nên chi phí vận chuyển rất cao. Ngoài ra, việc bảo quản cũng rất khó, nhất là trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là cây có thể héo hoặc rụng lá. Ngoài ra, việc nhập khẩu cây thông thật còn phụ thuộc vào các quy định kiểm dịch thực vật và giấy tờ nhập khẩu. Điều này khiến nhiều cửa hàng phải đặt hàng từ rất sớm mà vẫn hết hàng trước Giáng sinh.

Ngoài thông nhập khẩu, các sản phẩm cây thật khác như tùng thơm, cành thông tươi cũng được ưa chuộng. Cành thông tươi có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng cho hai cành. Tùng thơm loại chưa trang trí giá từ 150.000 đến 300.000 đồng cho cây cao 50 - 80 cm. Nếu là cây đã được trang trí đơn giản sẽ có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng.

Tương tự cây thông Noel, những ngày cận kề lễ Giáng sinh, thị trường đồ trang trí tại Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp. Dạo quanh các khu phố chuyên bán đồ trang trí Giáng sinh như Hàng Mã, Quảng Bá, Cầu Giấy... có thể thấy hàng hóa phục vụ ngày Noel rất đa dạng, với nhiều mẫu mã mới, đẹp mắt hơn những năm trước, từ những vật dụng trang trí như cây thông Noel, các món đồ trang trí nhà cửa như vòng nguyệt quế, mô hình ông già Noel, mô hình chú lính chì, cho đến các sản phẩm quà tặng như bánh kẹo, quần áo, đồ chơi.

Ngoài ra, các loại hoa trang trí vòng nguyệt quế năm nay cũng đa dạng hơn. Để đáp ứng xu hướng thích tự trang trí, làm vòng hoa handmade, các cửa hàng trên phố cũng bày bán riêng lẻ hoa, đồ trang trí vòng nguyệt quế, như hoa trạng nguyên, chuông nhỏ, trái đỏ, trái thông, nơ đỏ nhiều kích cỡ và nhiều loại đồ trang trí đa dạng khác để người mua hàng có thể thỏa sức sáng tạo.

Theo khảo sát, giá cả đồ trang trí Noel năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái. Trung bình một vòng nguyệt quế có giá từ 150.000 – 1 triệu đồng, tùy vào mẫu mã, kích thước, mức độ cầu kỳ. Mô hình chú lính chì có giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng với mẫu cao khoảng 20 - 25cm... Đa phần các sản phẩm Noel nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ có một số ít đồ trang trí Noel của Việt Nam – chủ yếu là những cây thông cỡ trung, theo phong cách truyền thống.

Tại TP.HCM, tại đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc địa phận phường 13, 14; quận 5), các cửa hàng đã trưng bày, bán các đồ trang trí giáng sinh với nhiều mẫu mã, chủng loại khác nhau. Các mặt hàng như cây thông, người tuyết, gấu bắc cực, nai,… và các phụ kiện trang trí mùa Giáng sinh cũng được các cửa hàng tại đây bày trí với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã đẹp.

Theo một số chủ cửa hàng đây cho biết, trong những ngày vừa qua lượng khách đến mua tấp lập hơn so với cùng thời điểm một số năm trước, giá các mặt hàng cũng không thay đổi nhiều, chỉ tăng khoảng 5 đến 10%. Giá một cây thông nhựa phủ tuyết chưa bao gồm phụ kiện, có chiều cao từ 0,9 m đến 2 m dao động từ 310 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng; nai vàng trang trí có giá dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/sản phẩm, dây kim tuyến có giá từ 5.000 đồng - 15.000 đồng/sợi, người tuyết và tuần lộc làm bằng xốp giá dao động từ 250.000 đồng - 1 triệu đồng/sản phẩm…

Bên cạnh các loại cây, hoa trang trí, dịch vụ thuê ông già Noel tới nhà tặng quà cũng vẫn được nhiều đơn vị quan tâm, từ các trường tiểu học, mẫu giáo, đến các câu lạc bộ, một số cơ quan tổ chức cho con em nhân viên, hay một số gia đình thuê dịch vụ cá nhân để tạo bất ngờ cho con cái...

Giá thuê dịch vụ, tùy vào khoảng cách, dao động từ 15.000 - 50.000 đồng/đơn hàng đối với cá nhân, đối với các đơn vị lớn, mức giá sẽ được thương lượng riêng. Để kích cầu, nhiều cửa hàng còn cung cấp miễn phí dịch vụ ông già Noel đến tặng quà theo ngày yêu cầu cho các khách hàng mua sản phẩm.

Tại các hệ thống siêu thị lớn cũng đã tràn ngập không khí Giáng sinh và sản phẩm trang trí Giáng sinh. Tại MM Mega Market Bình Phú, cây thông có giá từ 700.000 đồng - 2,7 triệu đồng/cây, phụ kiện đẹp đa dạng có giá giao động từ 15.000 đồng - 70.000 đồng/món; thú nhồi bông trang trí từ 80.000 đồng – 270.000 đồng/con.

Ngoài phụ kiện trang trí tiểu cảnh giáng sinh, các sản phẩm thời trang như: quần áo Noel, tất, mũ, gang tay, bờm tóc... cũng được các siêu thị bày bán nhiều, giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Theo đại diện các siêu thị, giá các mặt hàng Giáng sinh có cao hơn năm ngoái đôi chút nhưng không đáng kể.

Cũng giống như các cửa hàng ngoài phố, không khí Noel cũng đã tưng bừng trên các “chợ mạng” với hàng nghìn chủng loại mặt hàng và giá bán cũng rất đa dạng. Trên các sàn thương mại điện tử, giá các sản phẩm phục vụ trang trí Noel dao động từ 1.000 đồng (dây kim tuyến) đến 2.100.000 đồng (rối hơi Ông già Noel). Và cũng như trên thị trường trực tiếp, đa số các sản phẩm này đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.