Những địa chỉ “ăn ngon, ảnh đẹp” cho mùa lễ hội cuối năm

Để chào đón Giáng sinh và năm mới 2024, các khách sạn lớn ở Hà Nội đều đã đưa ra các chương trình lễ hội và thực đơn tiệc độc đáo. Từ cây thông Noel đến những bữa tiệc âm nhạc, từ các thực đơn buffet đến chọn món đều gửi gắm sự đa dạng của ẩm thực thế giới, cùng các món ăn Á Âu đầy tính sáng tạo. Nhằm đa dạng các hoạt động khách hàng, nhiều khách sạn còn tổ chức các hoạt động như làm bánh quy, trang trí bưu thiếp, thổi bong bóng cùng chú hề… trong suốt mùa lễ hội.

L7 WEST LAKE HANOI BY LOTTE

Để đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên, khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE sẽ tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực đặc biệt tại các nhà hàng và bar của khách sạn trong dịp Giáng sinh và năm mới. Chẳng hạn như 3 sự kiện Giáng sinh đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/12 với giá từ 600.000 đồng đến 1.800.000 đồng: Buffet trưa "Eat, drink and be merry" tại nhà hàng Layered; Buffet tối "Have a Holly Jolly Christmas" tại nhà hàng Layered; và Đêm nhạc Acoustic Giáng Sinh “All We Want for Christmas Is You” tại Bar Hedonist.

Ngày 30/12, bữa tối đặc biệt khởi động năm mới sẽ được phục vụ tại nhà hàng Layered từ 6h tối với giá 1.800.000 đồng. Sau đó, dạ tiệc tối và đêm nhạc tạm biệt năm cũ chào đón năm mới 2024 với giá từ 600.000 đồng đến 2.500.000 đồng… Giá sự kiện đã bao gồm 5% phí phục vụ và 8% thuế VAT. Đối với yêu cầu đăt bàn cho 10 người sử dụng buffet tối tại Layered, tận hưởng ưu đãi tặng một chai rượu L7 (trừ ngày 24 và 31/12, giới hạn một chai cho mỗi yêu cầu). Yêu cầu đặt bàn sớm trước ngày 18/12 được giảm 20% và thêm 5% khi check-in trên mạng xã hội.

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ: +84-24-3333-9000 hoặc email ins.L7westlake@lottehotel.com.

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Tại nhà hàng 3 Spoons, không khí lễ hội ngập tràn niềm sẽ bắt đầu bằng tiệc Buffet Giáng sinh với các món ăn hấp dẫn và đặc trưng của mùa lễ hội, gà tây nướng đậm đà, hải sản tươi ngon... Buffet trưa Giáng sinh 24/12 và 25/12 giá 1.350.000++ đồng/khách; Buffet tối Giáng sinh 24/12 giá 1.900.000++đồng/khách; Buffet tối Giáng sinh 25/12 giá 1.350.000++ đồng/khách…

Bên cạnh đó, “chuyến tàu lễ hội” còn đưa thực khách lạc bước vào thế giới ấn tượng của bít tết, rượu vang và nướng Nhật Bản đỉnh cao tại Stellar Steakhouse và Stellar Teppanyaki. Những thực đơn này sẽ mang đến tinh hoa ẩm thực với món Súp tôm hùm, hàu Rockefeller, ức vịt hầm kiểu Pháp, thăn bò Black Angus và bánh khúc cây "Mont Blanc" truyền thống. Set menu tối Giáng sinh 24/12 có giá 3.600.000++ đồng/ khách. Set menu tối Giáng sinh 25/12 giá 2.600.000++đồng/khách.

Vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, âm nhạc sống động cùng với màn thả bóng lung linh tại Q Bar hay Hive Lounge sẽ đưa những người thân yêu lại gần nhau hơn để cùng đón một năm rực rỡ sắp tới. Vé vào cửa The Hive Lounge: 550.000++ đồng/khách, bao gồm 1 đồ uống chào mừng. Vé vào cửa Q Bar giá 800.000++đồng/khách, bao gồm 1 đồ uống chào mừng.

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ hotline: 024 369 88888 hoặc email: dining@iclandmark.com.

PAN PACIFIC HÀ NỘI

Giáng sinh này, nhà hàng Pacifica sẽ đưa bạn và gia đình đến với dạ tiệc diệu kỳ, mang đến không gian ẩm thực trọn vẹn với đại tiệc hải sản cao cấp, cùng những món ăn đặc trưng dịp lễ như gà tây nướng, tôm hùm phô mai và gan ngỗng áp chảo. Vào tối Giáng sinh 24/12, thực khách có các lựa chọn gói tiệc như: giá vé 1.688.000++ đồng/ người lớn bao gồm buffet tối; 1.888.000++ đồng/ người lớn bao gồm buffet tối, không giới hạn rượu vang, bia, nước ngọt và nước trái cây; 888.000++ đồng/trẻ em từ 6 đến 12 tuổi bao gồm buffet tối.

Trong khi đó, để chào đón năm mới, trưa ngày 31/12/2023 & 1/1/2024, nhà hàng Ming sẽ có đại tiệc sum vầy với vô vàn các món dim sum nóng hổi. Đặc biệt, quầy nấu trực tiếp với món ngỗng quay trứ danh, các món BBQ đậm chất Quảng Đông rất thích hợp để ăn mừng cho một năm mới sung túc bên những người thân yêu. Giá vé 750.000++ đồng/người bao gồm đại tiệc 70 món dim sum, quầy BBQ và sa lát, trà không giới hạn; 375.000++ đồng/trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.

Vào đêm 31/12/2023 tại Sảnh tiệc Pacific, khách sạn sẽ mang đến một loạt trải nghiệm vui chơi bất tận như trình diễn âm nhạc, ảo thuật, hề bóng, bốc thăm trúng thưởng. Tất nhiên, không thể thiếu những món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới, cùng quầy nấu trực tiếp. Giá vé: 2.288.000++ đồng/người lớn bao gồm buffet tối; 2.488.000++ đồng/người lớn bao gồm buffet tối, không giới hạn rượu vang, bia, nước ngọt và nước trái cây; 1.188.000++ đồng/trẻ em từ 6 đến 12 tuổi bao gồm buffet tối…

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ hotline: 090 177 8318 hoặc email: fnbmarketing.pphan@panpacific.com

HÀ NỘI DAEWOO

Hân hoan chào mùa lễ hội cuối năm, khách sạn Hà Nội Daewoo giới thiệu nhiều trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, được tuyển chọn tỉ mỉ dành riêng cho thực khách thủ đô. Chẳng hạn, bạn có thể tận hưởng đêm Giáng sinh 24/12/2023 tại nhà hàng Café Promenade, thoả mãn mọi giác quan với gần 100 mỹ vị đỉnh cao như tôm hùm, gan ngỗng Pháp, sò điệp, thịt và hải sản thượng hạng,… bên cạnh những món ngon đặc trưng của mùa lễ hội như gà tây nướng, bánh khúc cây,... Giá: 1.498.000 đồng/người lớn; 749.000 đồng/trẻ em. Nhà hàng Café Promenade ưu đãi đặt bàn sớm, giảm giá 10% khi đặt bàn và thanh toán toàn bộ trước ngày 15/12/2023.

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nếm thử Thực đơn tinh tuyển mùa lễ hội. Dù bạn là tín đồ ẩm thực Quảng Đông, Nhật Bản hay món Âu tinh tế, đội ngũ đầu bếp tài năng của khách sạn sẵn sàng nâng tầm bữa tiệc đoàn viên của bạn lên một tầm cao mới. Vào thời điểm bước sang năm mới, hãy cùng những người thân yêu thưởng thức hương vị tuyệt hảo của hai chai vang huyền thoại - Montparnasse Vin Mousseux và Taittinger Brut Réserve, kết hợp hoàn hảo với mỹ vị tinh tế tại các nhà hàng cao cấp của khách sạn.

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ hotline: 0934 618 098 hoặc facebook: https://www.facebook.com/daewoohotel.

JW MARRIOTT HANOI

JW Marriott Hanoi chào đón mùa Giáng sinh an lành cùng bữa tiệc tự chọn hấp dẫn tại JW Café, ngày 24/12/2023. Với giá: 2.500.000++ đồng/khách cho bữa tối, 1.700.000++ đồng/khách cho bữa trưa, bạn có thể lựa chọn ẩm thực thượng hạng như tôm hùm, bào ngư, gan ngỗng, gà tây, bò nướng và các món tráng miệng đặc trưng chủ đề Giáng sinh… sau đó gặp gỡ và nhận quà từ ông già Noel

Tại Khu vườn ven hồ JW ngày 24/12 có tiệc nướng ngoài trời chủ đề Giáng sinh với các nguyên liệu thượng hạng, những món nướng xì xèo đượm mùi khói như tôm hùm, thịt bò, cánh gà, những món salad tươi mới hay món tráng miệng ngọt ngào. Gia đình có thể cùng các bé tham gia vào các hoạt động ngoài trời như vẽ tranh canvas, tô tượng, đá bóng hay thưởng thức buổi chiếu phim ngoài trời... Giá: 1.900.000++ đồng/người lớn; 1.330.000++ đồng/trẻ em từ 4 đến 11 tuổi; trẻ em dưới 4 tuổi miễn phí.

Ngoài ra, thực khách có thể hòa vào không khí rộn ràng ngày cuối năm cùng Cool Cats Jazz Club và tận hưởng những chương trình đặc biệt như Bữa tiệc tối mùa lễ hội – ‘The Festive Dinner’ ấm cúng kéo dài từ ngày 14 – 31/12 bao gồm các lựa chọn món ăn hấp dẫn.

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ hotline: 090 329 0998​ hoặc truy cập: http://bit.ly/JWMarriottHanoiFestiveSeason.

SOFITEL LEGEND METROIPOLE HÀ NỘI

Với chủ đề lễ hội năm nay “A Waltz of the lights”, lấy ý tưởng từ trích đoạn “Điệu Waltz của những đóa hoa” trong vở ballet The Nutcracker (Kẹp Hạt Dẻ) của nhà soạn nhạc tài ba Tchaikovsky, không gian lễ hội truyền thống tại Metropole Hà Nội sẽ trở nên huyền ảo với hơn triệu ngọn đèn và ánh nến lấp lánh cùng cây thông Noel cao 15 mét được trang hoàng lộng lẫy tại Le Balcon và đội quân lính chì đầy màu sắc, mang trọn tinh thần lạc quan và phong cách sống kiểu Pháp joie de vivre.

Trong suốt mùa Giáng sinh và năm mới, Metropole Hà Nội sẽ tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực đặc biệt tại nhà hàng Pháp lừng danh Le Beaulieu, nhà hàng Le Club Bar nổi tiếng với tiệc Trà chiều và những giai điệu jazz buổi tối đầy quyến rũ, cocktail bar – whiskey lounge và nhà hàng phong cách châu Âu và Tân Thế Giới Angelina, và tại nhà hàng Việt Spice Garden vừa được nâng cấp và mở cửa trở lại.

Bốn tiệc tối Giáng sinh đặc biệt và Bữa trưa Chủ Nhật sẽ diễn ra vào ngày 24/12 với giá từ 3.000.000 đến 5.200.000 đồng. Bữa trưa muộn và chuỗi tiệc tối vào ngày 25/12 có giá từ 2.800.000 đến 4.500.000 đồng. Đêm Giao thừa 31/12/2023, với giá từ 3.300.000 đến 5.900.000 đồng, chuỗi tiệc tối và chương trình countdown chào đón năm mới 2024 sẽ được tổ chức tại nhiều nhà hàng và quầy bar. Ngày đầu năm mới 1/1/2024, đội ngũ đầu bếp của Metropole Hà Nội sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt như bữa trưa Champagne tại Le Beaulieu hay tiệc tối BBQ tại Spice Garden…

Để nhận thông tin chi tiết và đặt bàn, liên hệ hotline: +84 24 3826 6919 hoặc email: h1555-fb6@sofitel.com.