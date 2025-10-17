Những điều cần lưu ý trước khi mua thực phẩm chức năng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Quỳnh Chi
17/10/2025, 00:35
Thế giới thực phẩm chức năng hiện đang bùng nổ mạnh mẽ. Có cảm giác như mỗi ngày lại xuất hiện một “thành phần hot” mới. Từ magie, nấm lion’s mane, creatine cho đến vô số cái tên khác, tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội....
Với lượng thông tin sai lệch lan truyền chóng mặt, thật dễ hiểu khi nhiều người bị cuốn vào việc dùng thử một (hoặc vài chục) loại thực phẩm chức năng, dù chưa chắc cơ thể thực sự cần. Đôi khi chỉ vì thuật toán mạng xã hội gợi ý cho họ.
Nhiều người tiêu dùng mua thực phẩm chức năng vì tin vào quảng cáo từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong khi loại sản phẩm đó có thể không thực sự phù hợp hoặc không giải quyết đúng vấn đề sức khỏe của họ. Hoặc thậm chí, những sản phẩm đó còn là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trong bối cảnh thị trường quảng cáo hiện nay tràn ngập thông tin, thật dễ để rơi vào cảm giác hoang mang và tin rằng mình cần phải dùng hàng loạt loại thực phẩm chức năng khác nhau.
Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, về việc sử dụng thực phẩm chức năng cần lưu ý 3 điều.
Thứ nhất, hãy tự tìm hiểu nguồn gốc, tác dụng trước khi quyết định sử dụng. Nếu còn lưỡng lự tốt nhất không nên sử dụng. Rất nguy hiểm nếu chọn nhầm loại thực phẩm chức năng giả hay có thành phần không tốt đến bệnh lý mà người sử dụng đang mắc.
Thứ hai, nếu mua nên lựa chọn những loại đã được các nước phát triển công nhận, bán công khai tại các siêu thị.
Thứ ba, khi sử dụng hãy thực sự lắng nghe cơ thể mình nếu cảm nhận khác thường nên dừng lại ngay lập tức. Ngoài ra, TS. Nguyễn Lân Hiếu cũng khuyên không nên dùng thực phẩm chức năng liên tục kéo dài, nguyên lý đơn giản khi đã đủ rồi không cần bổ sung.
Thực tế, luôn có một vài cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn đảm bảo lựa chọn của mình an toàn và phù hợp nhất có thể. Dưới đây là những lưu ý cơ bản trước khi bạn lựa chọn mua thực phẩm chức năng.
Giống như với bất kỳ sản phẩm nào khác, bạn nên đọc kỹ tất cả các nhãn trên bao bì. Riêng với thực phẩm bổ sung, danh sách thành phần sẽ cho bạn biết chính xác sản phẩm được làm từ gì và giúp bạn xác định liệu nó có chứa loại khoáng chất, vitamin hay dưỡng chất mà cơ thể bạn đang cần hay không.
Ngược lại, nếu bạn dị ứng với một thành phần nào đó, việc đọc kỹ bảng thành phần sẽ giúp bạn biết được sản phẩm có an toàn để sử dụng hay không.
Ngoài ra, bạn cũng nên cảnh giác với các nhãn mác hoặc quảng cáo đưa ra tuyên bố tuyệt đối. Những cụm từ như “chẩn đoán, chữa khỏi hoàn toàn, ngăn ngừa bệnh tật, 100% an toàn, hay không có tác dụng phụ” thường không phản ánh đúng sự thật, và tốt nhất bạn nên tránh xa những sản phẩm như vậy.
Một trong những điều đầu tiên bạn cần lưu ý là liệu loại thực phẩm chức năng bạn định sử dụng có tương thích với các loại thuốc bạn đang dùng hay không. Một số thực phẩm chức năng có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị. Ví dụ: magie có thể làm giảm tác dụng của thuốc kháng sinh.
Vì vậy, trước khi quyết định sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào, bạn nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
“Kiểm định bên thứ ba” nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là một tổ chức độc lập, không liên quan đến nhà sản xuất, đã đánh giá chất lượng và quy trình sản xuất của thực phẩm chức năng đó. Các tổ chức kiểm định này cũng sẽ kiểm tra tạp chất và đảm bảo rằng những gì được ghi trên nhãn thành phần chính là những gì bạn thực sự tiêu thụ.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, các chuyên gia khuyên rằng hãy trao đổi với bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
Nhìn chung, thực phẩm chức năng chỉ nên được sử dụng như một phần hỗ trợ cho chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, chứ không phải là giải pháp nhanh chóng cho bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
“Những loại thực phẩm chức năng này được tạo ra để chức năng những thiếu hụt dinh dưỡng, chứ không phải thay thế các thói quen sống lành mạnh,” bà Samantha Dieras, chuyên gia dinh dưỡng (RD, DCN), Giám đốc Dịch vụ Dinh dưỡng Ngoại trú tại Bệnh viện Mount Sinai, New York, Mỹ cho biết.
“Quay trở lại những điều cơ bản – đảm bảo một chế độ ăn cân bằng với đầy đủ trái cây, rau củ, đạm, kết hợp vận động, giấc ngủ chất lượng và vệ sinh tốt – trước khi chức năng thêm thực phẩm chức năng sẽ giúp bạn đạt được kết quả sức khỏe tối ưu, vốn là mục tiêu thực sự của việc sử dụng các sản phẩm bổ sung”.
Theo Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, khi cơ thể phải tiếp nhận quá nhiều vi chất tổng hợp từ thực phẩm chức năng không cần thiết, nguy cơ lớn nhất là mất cân bằng dinh dưỡng.
“Thực phẩm chức năng dù không phải thuốc, nhưng nếu dùng sai liều, sai cách, hoặc không đúng nhu cầu, thì có thể gây hại. Ví dụ như canxi – nếu dùng quá liều hoặc không phù hợp về loại, cơ thể không hấp thụ được sẽ gây lắng đọng, sỏi thận, thậm chí tắc mạch.
Nên nhớ, quan điểm "ăn gì bổ nấy" không thể áp dụng máy móc với thực phẩm chức năng. Bất kỳ thứ gì đưa vào cơ thể cũng cần đúng, đủ và có cơ sở khoa học”, bác sĩ Phúc nhấn mạnh.
