Hà Nội tăng kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phúc Minh

23/09/2025, 11:00

Thông qua việc kiểm tra, nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận, sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng...

Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra mỹ phẩm, thực phẩm
Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra mỹ phẩm, thực phẩm

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát hoạt động trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố năm 2025.

Mục đích nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai quy định, vận chuyển trái phép qua tuyến đường hàng không, từ các tỉnh biên giới vào địa bàn thành phố để tiêu thụ...

Đảm bảo người dân được tiếp cận, sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, góp phần phòng ngừa các nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế quản lý, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật phù hợp hơn. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu việc kiểm tra, kiểm soát phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính minh bạch, khách quan, công khai, không gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Chú trọng kiểm tra tại các khu vực, địa bàn, cơ sở có dấu hiệu vi phạm, có nguy cơ cao về sản xuất, lưu hành thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình sự, cần kịp thời chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng của thành phố sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để giới thiệu, chào bán và kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bên cạnh đó, kiểm tra các phương tiện vận tải có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; các kho hàng, điểm tập kết, đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, chuyển phát, đặc biệt là kho của các sàn thương mại điện tử và các đơn vị vận chuyển.

Ngoài ra là các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, truyền thông, bao gồm các công ty quảng cáo, người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs) có hoạt động quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm thuộc phạm vi trong kế hoạch.

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện về chấp hành pháp luật, điều kiện kinh doanh, sản xuất của các cơ sở. Kiểm tra hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ của thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kiểm tra các kho hàng, điểm tập kết, đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, chuyển phát, đặc biệt là kho của các sàn thương mại điện tử và các đơn vị vận chuyển, nhằm phát hiện các điểm tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng giả trước khi đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, còn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo, truyền thông.

Lực lượng chức năng của TP. Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất. Cùng với đó, giám sát, kiểm tra trên không gian mạng để theo dõi, thu thập thông tin và bằng chứng vi phạm trên các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để làm cơ sở cho việc kiểm tra trực tiếp hoặc xử lý vi phạm về thông tin, quảng cáo.

Từ khóa:

dân sinh mỹ phẩm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thuốc thương mại điện tử Vneconomy

