Thuốc giảm cân của DJ Ngân 98 chứa hai chất cấm nguy hiểm

DJ Ngân 98 (tên thật: Võ Thị Ngọc Ngân) - gương mặt gây chú ý trên mạng xã hội - vừa bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự…

Theo quá trình điều tra, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Sau đó, Ngân tiêu thụ thêm một loại sản phẩm “tặng kèm” mang tên "viên rau củ Collagen".

"Viên rau củ Collagen" này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Giá bán cả "liệu trình giảm cân nhanh" từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng/bộ. Hàng được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua Facebook, TikTok và tổng đài của công ty.

Từ tháng 5/2025, Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000. Trong các video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa", không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Đáp lại những nghi ngờ, Ngân 98 khi đó liên tục đăng tải clip và bài viết trên Facebook, TikTok cá nhân khẳng định các sản phẩm giảm cân mình đại diện có đủ hồ sơ pháp lý, được kiểm nghiệm rõ ràng. Đồng thời, Ngân 98 cho rằng có một nhóm đối tượng "dàn dựng, vu khống có tổ chức" để làm tổn hại hình ảnh của mình...

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Trong đó một số mẫu "viên rau củ Collagen" có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sibutramine từng là thuốc uống điều trị béo phì. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng tại nhiều quốc gia, đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc nặng và tử vong liên quan đến hoạt chất này. Các nghiên cứu quy mô lớn sau đó khẳng định sibutramine làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Mỹ và châu Âu từ lâu đã ngừng sử dụng sibutramine trong điều trị béo phì.

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 bị bắt khiến dư luận quan tâm.

Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ các thuốc chứa hoạt chất này trên toàn quốc từ ngày 14/4/2011. Hiện nay, sibutramine nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (theo Thông tư 10/2021/TT-BYT).

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên cũng cho hay Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm chức năng và cà phê giảm cân có chứa sibutramine. Một số bệnh nhân rơi vào hôn mê, co giật, tổn thương não. "Sibutramin là chất có nguy cơ độc tính rất cao, cấu trúc phân tử của sibutramin giống với ma túy amphetamine. Rõ ràng đây là chất nguy hiểm", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phenolphthalein - một chất cấm khác - cũng thường bị trộn trong các sản phẩm giảm cân. Trước đây, hoạt chất này từng được sử dụng để nhuận tràng. Nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy nguy cơ gây ung thư, khiến Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấm lưu hành các thuốc chứa phenolphthalein dạng bán tự do từ năm 1999. Theo FDA, hiện nay không có bất kỳ loại thuốc hợp pháp nào tại Mỹ còn chứa phenolphthalein trong thành phần hoạt tính.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết việc phát hiện hai hoạt chất này trong sản phẩm giảm cân là "rất đáng lo ngại", vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tim và hệ mạch máu - những cơ quan vốn rất nhạy cảm với sự thay đổi của thần kinh và áp lực máu.

Sibutramin có khả năng ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng cảm thấy nhanh no và giảm thèm ăn. Tuy nhiên, chính cơ chế này khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao, mạch máu co lại. Đây là nguyên nhân khiến thuốc chứa sibutramin bị cấm lưu hành.

Có thể thấy, mỗi viên giảm cân trôi nổi đều có thể là "thuốc độc".

Khi mạch máu bị co hẹp, tim phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tăng áp lực và nguy cơ tổn thương ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, có thể gây rối loạn nhịp tim và hàng loạt các bệnh lý tim mạch khác, thậm chí có nguy cơ đột tử. Nguy hiểm hơn, người dùng không nhận thấy triệu chứng sớm mà vẫn tưởng cơ thể đang khỏe mạnh, giảm cân hay "đẹp da" hơn, trong khi độc tính tích lũy từng ngày.

Dù chỉ dùng liều nhỏ nhưng nếu kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng, độc chất có thể gây tổn thương thành mạch và cơ tim. Với người có bệnh lý tim mạch, nguy cơ biến chứng cấp hoàn toàn có thể xảy ra.

Thạc sĩ, dược sĩ Lê Thu Giang, Khoa Dược, Bệnh viện 19/8, cảnh báo một số dấu hiệu sau khi sử dụng các sản phẩm giảm cân mà người tiêu dùng nên cân nhắc, nghi ngờ. Đó là tim đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ, dễ cáu gắt, lo âu hoặc tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng mất nước, mệt mỏi...

Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả rà soát trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho thấy chỉ có một sản phẩm trong số 3 sản phẩm nêu trên được cấp phép công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 Plus.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14/6/2021. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla (điểm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội).

Nhiều sản phẩm giảm cân của DJ Ngân 98 được quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào trong danh sách nói trên. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.