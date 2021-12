Những kỷ lục về doanh thu của làng nhạc trong năm 2021

Sau một năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19, các buổi hòa nhạc đã quay trở lại trong năm 2021, cùng với đó là những chuyến lưu diễn, những album được phát hành… Theo dữ liệu từ Pollstar, chuyến lưu diễn của ban nhạc The Rolling Stones có doanh thu cao nhất năm 2021, thu về hơn 115 triệu USD và bán hơn 516.000 vé có mệnh giá trung bình 223 USD/vé từ 12 chương trình biểu diễn ở khắp 11 thành phố.

Chuyến lưu diễn “Love On Tour” của nam ca sĩ Harry Styles là buổi hòa nhạc thu hút nhất và doanh thu cao thứ hai trong năm 2021. Đã có 669.000 vé được bán ra, thu về 87 triệu USD từ 39 chương trình biểu diễn tại khắp 30 thành phố với mức giá trung bình 129 USD/vé. Trong khi đó, 330,73 USD là giá trung bình để mua một vé cho chuyến lưu diễn của Bruno Mars, giá vé cao nhất dành cho một nghệ sĩ trong năm 2021.

Trong khi đó, website guinnessworldrecords.com của Sách Kỷ lục Guinness vừa chính thức xác nhận, đĩa đôi (album) “Voyage” (Hành trình) của ban nhạc pop Thụy Điển nổi tiếng ABBA là “Album ca nhạc được tiêu thụ nhanh nhất trong năm 2021”. Album này đã bán được 1,192 triệu đơn vị chiếc trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên sau khi phát hành.

“Voyage” là album phòng thu thứ 9 của nhóm ABBA - kể từ khi ban nhạc chính thức xuất hiện vào đầu những năm 70 thế kỷ trước, cũng là sản phẩm âm nhạc tái hợp đầu tiên của ABBA sau 4 thập niên chia tay. Album “Voyage” được phát hành vào ngày 5/11, tới ngày 11/11, “Voyage” đã bán được 1,192 triệu đơn vị chiếc trên toàn cầu, chủ yếu là đĩa CD và VCD. Riêng bản đĩa “Voyage” dạng vinyl (đĩa than) cũng đạt kỷ lục là đĩa than bán chạy nhất mọi thời, với hơn 30.000 bản đĩa đã bán ra chỉ sau 1 tuần phát hành.

Đánh dấu sự trở lại trong năm 2021 đầy thành công, Adele tiếp tục khẳng định vị trí khi giữ vững Top đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard tại quê hương Anh quốc. Theo đó, album “30” tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard tại xứ sương mù khi đạt lượng người nghe “khủng”, vượt trên 2 triệu lượt trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó, các chỉ số thương mại của album “30” cũng ở mức cao khi có số lượng tiêu thụ là 70.800 bản.

Ngay từ thời điểm ra mắt, album nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người nghe. Theo ghi nhận từ hãng Columbia Records, album đạt được số điểm gần như tuyệt đối trên các trang đánh giá âm nhạc uy tín của thế giới như Metacritic (88/100 điểm), Allmusic (4,5/5), The Daily Telegraph (5/5)… “30” cũng được bình chọn là “Album xuất sắc nhất năm 2021” của The New York Times, Los Angeles Times, Rolling Stone… Dự kiến, album của Adele sẽ có cuộc “tranh tài” tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế uy tín như Grammy, BRIT Award…

Theo báo cáo, trong ngành công nghiệp âm nhạc của năm 2021, mảng trực tuyến có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Sự chuyển dịch tăng trưởng này được cho là do một phần từ dịch Covid-19, giúp doanh thu đăng ký trực tuyến trả phí tăng, với mức tăng trưởng là 18,5%. Thực tế, âm nhạc trực tuyến không chỉ cứu ngành công nghiệp ghi âm trong giai đoạn hiện nay, mà nó còn mang đến nhiều lợi ích cho các nghệ sĩ. Họ có được những khoản thu lớn từ việc bán bản quyền các ca khúc.

Ðầu năm 2021, các ca sĩ nổi tiếng như Bob Dylan, Neil Young, Stevie Nicks, Shakira, Mick Fleetwood… đều gia nhập “làn sóng bán sạch gia tài âm nhạc” của họ. Cụ thể, Bob Dylan đã bán bản quyền toàn bộ các ca khúc do ông sáng tác cho Universal Music Publishing Group, với mức giá được cho là 300 - 400 triệu USD. Neil Young cũng đã bán lại một nửa số tác phẩm mà ông sở hữu cho tập đoàn Hipgnosis Song Fund (Anh) với giá khoảng 150 triệu USD.

Hay Stevie Nicks đã bán cho công ty Primary Wave khoảng 80% số tác phẩm mà cô sở hữu; Imagine Dragons cũng bán bản quyền tác phẩm mà họ sở hữu cho công ty Concord Music Publishing. Công ty Hipgnosis Songs Fund chuyên mua bản quyền tác phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng, thông tin rằng đã chi khoảng 670 triệu USD để sở hữu hơn 44.000 nhạc phẩm của các nghệ sĩ như: Blondie, Rick James, Barry Manilow, Chrissie Hynde…

Thực tế, xu hướng này được các nghệ sĩ đánh giá cao bởi quyền lợi của họ được chi trả công bằng hơn. Trong khi nền tảng dịch vụ trả phí đang ngày phát triển, việc bán sản phẩm cho các đơn vị tiềm lực sẽ đưa ca khúc của họ đến gần với khán giả và nhiều thị trường trên toàn cầu.