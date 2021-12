Nữ ca sỹ của 9 giải Grammy phát hành album Giáng sinh đầu tiên

Từng có một cuộc bình chọn trên một diễn đàn âm nhạc danh tiếng rằng, nếu có một bữa tiệc mời khách tại nhà, nên bật nhạc gì là hợp lý nhất? Kết quả, đến 89% người được hỏi đã trả lời: Norah Jones. Đó là một đáp án giới thiệu thẳng tới nghệ sĩ cần nghe luôn chứ không chỉ dừng ở thể loại nhạc nữa.

Bởi âm nhạc của Norah Jones sự nhẹ nhàng chậm rãi, lai chút nhạc jazz, đủ làm nền cho bữa tiệc, lấp đi những khoảnh khắc im lặng khi không ai nói chuyện, mà cũng không át đi những cuộc hội thoại nếu có. Quan trọng là, người nghe không cần quá chú tâm để thưởng thức vì bất kỳ lúc nào lơ đãng thả hồn theo nhạc thì đều có cảm giác dễ chịu, mộc mạc mà lãng mạn lạ kỳ.

Norah Jones đã là một giọng ca được yêu mến trong gần 20 năm kể từ khi album đầu tay Come Away With Me (2002) của cô trở thành người bạn đồng hành âm nhạc quen thuộc của hàng triệu người trên thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hành album nhạc mang chủ đề Giáng sinh.

“Tôi luôn yêu thích nhạc Giáng sinh nhưng chưa bao giờ có ý định thực hiện một album dành cho ngày lễ này. Năm vừa qua, khi nghe bài hát Funky Christmas của James Brown và Christmas Album của Elvis Presley, tôi cảm thấy thoải mái ngay cả trong tình huống bị giãn cách. Vào thời điểm đó, tôi đã quyết định thực hiện một album Giáng sinh của riêng mình,” Norah chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo giới. “Album ra đời sau một quãng thời gian rất dài của đại dịch. Tôi cần một cái gì đó để mong đợi, ấp ủ sáng tạo và tìm kiếm niềm vui trong đó”.

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sỹ Norah Jones.

Trong số 13 bài hát của album I Dream of Christmas, Norah Jones đã tự sáng tác 6 ca khúc. Trong đó, bản thân cô thích bài hát Christmas Calling (Jolly Jones) nhất. “Bài hát này thực sự giúp truyền tải thông điệp của toàn bộ album về sự mong mỏi tinh thần Giáng sinh và nỗi nhớ những thân, bạn bè, gia đình. Suy cho cùng thì, Giáng sinh là một bữa tiệc,” Norah nói. Bài hát này cho thấy niềm khao khát về không khí vui tươi của kỳ nghỉ qua những hợp âm piano ngân vang. Video đi kèm của ca khúc được Isaac Rentz đạo diễn và theo chân Norah Jones trong một chuyến du ngoạn vui vẻ khắp Brooklyn.

Bên cạnh đó, trong album mới này, người hâm mộ cũng được nghe những ca khúc Giáng sinh truyền thống được yêu thích nhất mọi thời. Nữ ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc giải thích: thực tế là không thiếu những bài hát Giáng sinh kinh điển và tuyệt vời, nhưng cô quyết định chọn những bài hát mà cô muốn hát nhất.

“Khi tôi đang cố gắng tìm ra hướng đi cho album thì những bài hát gốc bắt đầu nảy ra trong đầu tôi. Tất cả những ca khúc đó thể hiện việc cố gắng tìm kiếm niềm vui của Giáng sinh. Tôi đã bắt lấy tia sáng đó. Và trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác yêu thương và hòa đồng mà tôi đã khao khát trong suốt thời gian còn lại của năm,” nữa ca sỹ tâm sự. “Ngoài ra, những tác phẩm kinh điển có thể tạo sự đồng cảm cho bất cứ ai trong cuộc sống. Thật khó để lựa chọn, nhưng tôi đã chọn những tác phẩm kinh điển yêu thích mà tôi biết rằng có thể phù hợp với mình”.

Norah Jones trong video đi kèm của ca khúc Christmas Calling.

Còn nhớ, nhiều năm trước, ở thời điểm nước Mỹ đang trong khủng hoảng sau vụ khủng bố ngày 11/9, Jones đã chạm đến trái tim của những người gặp khủng hoảng với album Come Away With Me. Bây giờ, album Giáng sinh mới của cô cũng tình cờ phát hành trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành, nhưng Jones cho biết cô chủ yếu thực hiện album này để tự an ủi bản thân trong thời gian bệnh dịch diễn ra chứ không chủ đích gửi gắm thông điệp gì quá lớn.

“Đối với tôi, Giáng sinh là một khoảng thời gian hoài cổ, đẹp đẽ và huyền diệu trong năm, là điều đáng mong đợi. Thời gian để tắt điện thoại và chỉ đi chơi, ăn uống và dành thời gian cho những người quan trọng nhất,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Norah Jones được biết đến chủ yếu với tư cách là một ca sĩ nhạc jazz nhưng trong gần 20 năm qua cô đã khám phá các thể loại khác nhau như country và blues với giọng ca vô cùng độc đáo và nhẹ nhàng. “Mặc dù tôi xuất thân từ nền tảng nhạc jazz nhưng tôi luôn cảm thấy rất tự do với các thể loại. Tôi nghĩ đối với tôi, tất cả những gì quan trọng là tôi đang hát một bài hát và truyền tải lời bài hát một cách trung thực. Mọi thứ khác xảy ra theo đúng cách nó phải xảy ra. Tôi không nghĩ quá nhiều khi đang hát,” cô nói.