Top nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc Spotify năm 2021

Năm 2021 là một năm nhộn nhịp của làng nhạc thế giới, trong thời đại streaming lên ngôi các nền tảng stream nhạc trở thành "vùng đất hứa" cho nhiều nghệ sĩ tha hồ vẫy vùng. Với vị thế là nền tảng streaming âm nhạc lớn mạnh nhất, cuối mỗi năm Spotify đều phân tích cách thế giới nghe nhạc trong năm nay, công bố các nghệ sĩ, album và bài hát được nghe nhiều nhất.

Vào ngày 1/12 (theo giờ địa phương), Spotify đã công bố hàng loạt các bảng xếp hạng tổng kết năm 2021 về lượt stream dẫn đầu của các nghệ sĩ, ca khúc và nhóm nhạc. Như mọi năm, một số tên tuổi quen thuộc cũng đã góp mặt trong bảng xếp hạng, cạnh đó cũng có không ít những cái tên gây bất ngờ.

TOP 3 NGHỆ SĨ THẾ GIỚI ĐƯỢC STREAM NHIỀU NHẤT SPOTIFY

Tính tới ngày 26/11, với hơn 9,1 tỷ lượt streams trong năm 2021, rapper người Puerto Rico - Bad Bunny chính là nghệ sĩ có stream nhiều nhất trên nền tảng Spotify năm nay. Được biết, đây là năm thứ hai liên tiếp nghệ sĩ 27 tuổi được phát trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Taylor Swift với 8 tỷ lượt streams. Nhờ nỗ lực ngừng nghỉ phủ sóng làng nhạc trong năm nay với các sản phẩm evermore, Fearless và Red (Taylor's Version), Taylor Swift đã vượt xa những nghệ sĩ nữ khác. Và với thành tích 8 tỷ streams này, Taylor Swift chính thức trở thành sao nữ đầu tiên trong lịch sử Spotify đạt 8 tỷ streams trong vòng 1 năm.

Trước đó không lâu, Taylor Swift cũng chính thức phá vỡ hai kỷ lục Spotify trong một ngày với album Red (Taylor’s Version) vừa ra mắt. Một là kỷ lục album được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày của một phụ nữ trong lịch sử Spotify với hơn 90,8 triệu lượt phát trực tiếp vào ngày đầu tiên của Red (Taylor’s Version). Hai là kỷ lục dành cho nghệ sĩ được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trong lịch sử Spotify với hơn 122,9 triệu lượt stream.

Nhóm nhạc BTS là đại diện duy nhất của làng giải trí Hàn Quốc xuất sắc lọt vào top 3 nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Spotify toàn cầu 2021, với 7,8 tỷ lượt stream, vượt trên nhiều gương mặt đình đám của làng nhạc US UK. Dù không soán ngôi đầu bảng nhưng thành tích này đã mang về niềm tự hào cho cộng đồng hâm mộ Kpop khi 2021 là một năm hoạt động quá nổi trội của BTS.

Ngoài ra, những cái tên còn lại của top 10 nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Spotify toàn cầu 2021 cũng có sự xuất hiện của loạt tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc bây giờ như Drake (#4), Justin Bieber (#5), The Weeknd (#6), Ariana Grande (#8), tân binh Olivia Rodrigo (#9)...

TOP BÀI HÁT VÀ ALBUM ĐƯỢC STREAM NHIỀU NHẤT SPOTIFY 2021

Cô nàng "tân binh khủng long" Olivia Rodrigo đã có màn ra mắt không thể thành công hơn trong năm 2021 khi Bài hát được stream nhiều nhất năm 2021 trên Spotify toàn cầu chính là driver's license của cô với hơn 1,1 tỷ lượt nghe.

Ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Montero (Call Me By Your Name) của Lil Nas X và Stay của Kid Laroi ft. Justin Bieber. Ngay hạng #4 cũng là một hit khác của Olivia - good 4 u, ca khúc từng phá biết bao nhiêu kỷ lục trên Spotify. 2021 có thể nói là một năm oanh tạc của những nghệ sĩ Gen Z.

Và nếu đã chiếm lĩnh top 1 bài hát được stream nhiều nhất thì top 1 của album được stream nhiều nhất Spotify 2021 cũng thuộc về Olivia Rodrigo. SOUR chính là album được stream nhiều nhất năm nay, bảo chứng cho màn debut vô cùng lẫy lừng của Olivia Rodrigo.

Dù không đứng đầu bảng xếp hạng nhưng 2021 cũng là một năm rất thành công của Dua Lipa khi hàng loạt bài hát trong album Future Nostalgia như Levitating, Love Again... vụt thành trend trên mạng xã hội. Bởi vậy, album của Dua Lipa chính là album xếp #2 top album được stream nhiều nhất Spotify. Đứng thứ 3 trong cuộc đua này chính là Justice của Justin Bieber.

BẢNG XẾP HẠNG TẠI VIỆT NAM

2021 là năm nhiều khó khăn tại Việt Nam vì ảnh hưởng của đại dịch nhưng không vì thế mà thị trường âm nhạc Việt Nam thiếu đi sự sôi động. Đơn cử phải kể đến Sơn Tùng M-TP và Đen Vâu - hai nghệ sĩ Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 2021.

Đặc biệt, ca khúc Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng M-TP đã vượt qua nhóm nhạc K-pop toàn cầu BTS để dành vị trí cao nhất của các ca khúc được nghe nhiều nhất trong năm. Bên cạnh đó, AMEE cũng là nghệ sĩ nữ Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách những album có nhiều lượt nghe nhất với album đầu tay dreAMEE.

Đen Vâu tiếp tục lọt vào danh sách những nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 2021.

Đáng chú ý, các nghệ sĩ Indie đang ngày một có chỗ đứng trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Với chất nhạc tình cảm, nhẹ nhàng và sâu lắng, Nàng thơ của Hoàng Dũng đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với giới trẻ Việt Nam. Cũng chẳng kém cạnh, câu chuyện về chàng trai đang loay hoay tìm cách quên đi quá khứ trong Bước qua mùa cô đơn của Vũ. cũng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc Việt. Hoàng Dũng và Vũ. cũng chính là hai nghệ sĩ Indie duy nhất có ca khúc lọt vào top 10 bài hát được nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam trong năm vừa qua.