Ô tô Trường Long vẫn chưa đáp ứng điều kiện đại chúng

Đây là lần thứ 3, công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) thông báo chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HTL trên TradingView.

Cụ thể, căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất lập tại ngày chốt danh sách 25/09/2026, Công ty Trường Long có tổng cộng 04 cổ đông lớn nắm giữ 10.936.638 cổ phiếu tương đương 91,14% tổng số cổ phiếu.

Như vậy, Công ty Trường Long chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: công ty không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện nay, Công ty Trường Long đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn để tìm phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành và sớm có phương án khắc phục.

Như vậy, đây là lần thứ 3, HTL công bố thông tin về việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 08/01 và 15/04, cơ cấu cổ đông lớn của HTL vẫn chưa có sự biến chuyển. Theo quy định, HTL có 1 năm để khắc phục, tức chỉ còn khoảng 3 tháng trước khi chính thức bị hủy tư cách.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Kiều Diễm đang sở hữu 61% vốn HTL - trong đó, ông Lã Văn Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc là cổ đông lớn nhất với hơn 3,7 triệu cp, chiếm 31% vốn điều lệ; Chủ tịch Kiều Diễm, vợ ông Sơn, đứng thứ 2 với 3,6 triệu cp, chiếm 30,7% vốn điều lệ, chị ruột ông Lã Văn Trường Sơn sở hữu 236,455 cổ phiếu, chiếm 0,19%; Chairatchakarn (Bangkok) Co. Ltd sở hữu gần 3 triệu cp, chiếm 24,6% vốn điều lệ và Aichi Hino Motor Co. Ltd (Nhật Bản) sở hữu 600.000 cp, tương đương 5% vốn.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 hợp nhất đã soát xét ghi nhận lợi nhuận tăng 218% từ 18,4 tỷ lên gần 27 tỷ đồng là do 6 tháng đầu năm 2025, thời gian cấp giấy chứng nhận kiểu loại cho dòng xe Euro 5 từ Cục Đăng kiểm rất chậm khiến doanh số cùng kỳ năm trước ở mức thấp. Sang 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 444,3 tỷ đồng (tăng 78% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế tăng từ 8,4 tỷ đồng lên 26,9 tỷ đồng.

Mới đây, vào ngày 24/09, HTL đã chốt quyền chia cổ tức 2025 bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng/cổ phiếu). Ngày chi trả là ngày 26/10 tới. Với tỷ lệ này, vợ chồng Chủ tịch Kiều Diễm dự nhận hơn 14,6 tỷ đồng; Chairatchakarn nhận hơn 5.9 tỷ đồng; còn Aichi Hino Motor nhận khoảng 1.2 tỷ đồng.