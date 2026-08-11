PLX điều chỉnh việc bán cổ phiếu quỹ nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

PLX công bố tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán gần 23,29 triệu cổ phiếu, với mục đích nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành, tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ của Petrolimex.

Cụ thể, PLX vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Phương án bán cổ phiếu quỹ. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 155/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn

Theo nghị quyết mới đề ngày 8/8/2026 vẫn giữ nguyên một số nội dung trong Nghị quyết ngày 7/7/2026 là tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 23.285.846 cổ phiếu, với mục đích nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành; tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Về thời gian thực hiện, Petrolimex dự kiến thực hiện giao dịch trong vòng tối đa 30 ngày kể từ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện giao dịch và Tập đoàn thực hiện công bố thông tin theo quy định; thông qua giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Về nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu quỹ, theo nghị quyết này thì mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được xác định tại Văn bản số 887/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/81/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đồng thời theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, với nghị quyết này thì phần xác định mức giá bán đã không còn nội dung “đảm bảo Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)”.

Ngoài ra, nghị quyết mới có thêm nội dung số lượng đặt bán hàng ngày được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc quý 2/2026, PLX đã ghi nhận doanh thu đạt 136 nghìn tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ 763 tỷ đồng trong quý 1/2026 và tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận phục hồi mạnh chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng) đã trích lập vào cuối quý 1; và mức tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước của sản lượng bán trong nước. Theo VCSC các yếu tố tích cực này lấn át mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước của chi phí bán hàng; mức tăng 38% so với cùng kỳ năm trước của chi phí quản lý doanh nghiệp; và mức tăng 28% so với cùng kỳ năm trước của chi phí lãi vay, qua đó phản ánh nhu cầu vốn lưu động cao hơn trong bối cảnh giá xăng dầu duy trì ở mức cao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PLX ghi nhận doanh thu đạt 234,9 nghìn tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 2,0 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được hỗ trợ bởi sản lượng bán xăng dầu trong nước tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; và lợi nhuận phục hồi mạnh trong quý 2 sau khi hoàn nhập 6 nghìn tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập trong quý 1. Cũng theo VCSC, các yếu tố tích cực này lấn át biên lợi nhuận gộp 6 tháng thu hẹp từ 6,1% trong 6 tháng năm 2025 xuống còn 4,8%, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh; và chi phí bán hàng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước khi PLX tiếp tục mở rộng hoạt động phân phối.

Do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 của VCSC, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo 6 tháng năm 2026 lần lượt hoàn thành 82% và 64% dự báo cả năm của VCSC và kết quả kinh doanh cao hơn kỳ vọng chủ yếu nhờ sản lượng bán và lợi nhuận gộp vượt dự báo.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 10/8, giá cổ phiếu PLX tăng thêm 4,31% lên 37.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá, lượng cổ phiếu quỹ của Petrolimex có giá trị hơn 873 tỷ đồng.