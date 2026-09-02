PV GAS có 1 năm để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Theo danh sách chốt ngày 14/8/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, PV GAS có 24.743 cổ đông nắm giữ tương ứng 2,4 tỷ cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu GAS trên TradingView.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) công bố Báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Cụ thể: theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026, PV GAS có 24.743 cổ đông nắm giữ tương ứng 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết do các cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 102 triệu đơn vị, tương ứng 4,24% tổng số cổ phiếu.

Như vậy, PV GAS chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

PV Gas cam kết trong thời hạn một năm kể từ khi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, PV GAS sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Hiện, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS.

GAS dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 14/09/2026 để thông qua các vấn đề về nhân sự. VCSC cũng kỳ vọng thông tin cụ thể hơn về kế hoạch thoái vốn của PVN nhằm cải thiện tỷ lệ tự do chuyển nhượng và đáp ứng điều kiện niêm yết sẽ được công bố tại ĐHCĐ, từ 9h ngày 14/9 tới, tại Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Tp.HCM theo hình thức trực tuyến.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu xuống mức 90.000 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "mua" đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

VCSC cho biết mức giảm đối với giá mục tiêu chủ yếu xuất phát từ mức giảm 13% đối với phần định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền, sau khi VCSC giảm 6% tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-30 và nâng WACC từ mức 13,6% lên 14,4% và tác động này lấn át mức tăng 4% đối với phần định giá theo phương pháp hệ số (nhờ dự báo lợi nhuận năm 2026 được điều chỉnh tăng 4%); và tác động tích cực từ việc chuyển thời điểm định giá mục tiêu sang giữa năm 2027.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (với các mức thay đổi lần lượt là +4%/-3%/-14%/-6%/-6% trong các năm 2026/27/28/29/30), với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc VCSC giảm 5% tổng dự báo sản lượng khí thương phẩm (chủ yếu do mức giảm 52% đối với dự báo sản lượng LNG Sơn Mỹ, qua đó lấn át tác động từ sự gia tăng của nguồn cung khí trong nước nhờ dự án Sư Tử Trắng giai đoạn 2 và dự án mở rộng Hải Thạch – Mộc Tinh). Tác động tiêu cực từ việc giảm dự báo sản lượng cũng lấn át lợi ích từ việc VCSC lần lượt điều chỉnh tăng 15%/2% giả định giá FO/LPG trong giai đoạn 2026-30.

VCSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2027 sẽ tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng khí và LPG thương phẩm tăng; và lợi nhuận sau thuế của kho cảng Thị Vải tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước (nhờ sản lượng gia tăng). Các yếu tố này dự kiến sẽ lấn át tác động từ mức giảm lần lượt 14%/10% so với cùng kỳ năm trước của giá FO/LPG.

Theo VCSC, GAS hiện sở hữu mức định giá khá hấp dẫn, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức 12,7 lần, thấp hơn 22% so với P/E trung bình 5 năm trong quá khứ của công ty. Cổ phiếu cũng có mức PEG tương ứng là 0,6 lần, dựa trên dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của EPS trong giai đoạn 2026-29 là 21%.

Đáng chú ý, mặc dù có khả năng xuất hiện thay đổi trong ban lãnh đạo cấp cao, VCSC cho rằng chiến lược và hoạt động của GAS sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể nhờ vai trò chủ chốt của công ty đối với Tập đoàn PVN. Tuy nhiên rủi ro đối với GAS là sản lượng khí thương phẩm thấp hơn kỳ vọng; áp lực cạnh tranh từ Nebula.