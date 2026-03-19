Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Mặc dù trong nước có nhiều yếu tố vĩ mô tích cực hỗ trợ nhưng thị trường vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang phải đối mặt với tác động từ bên ngoài như xung đột tại khu vực Trung Đông, cũng như việc đứt gãy nguồn cung dầu và những yếu tố khác với những diễn biến khó lường…

Trong bối cảnh như vậy thì nền kinh tế và thị trường cũng như các doanh nghiệp sẽ phải có những phương án như thế nào để nâng cao sức sức chống chịu giữa các biến động toàn cầu như hiện nay?

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Nhìn lại lịch sử từ năm 2008 đến nay đã xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng về mặt tài chính nhưng Việt Nam vẫn đứng vững vì nhiều lí do.

Thứ nhất, nội lực của nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương so với các nước trong khu vực và trên thế giới mặc dù chúng ta đã trải qua rất nhiều sức ép trong một thời gian dài. Thứ hai là thị trường chứng khoán trở nên tốt hơn, minh bạch hơn và có nhiều công ty trở thành công ty đại chúng trong nhiều năm trở lại đây.

Thứ ba, tình hình tài chính của Việt Nam tương đối ổn định và phát triển với nhiều quỹ đầu tư, những định chế của tài chính thông qua công ty chứng khoán, thông qua các tổ chức ngân hàng đã đầu tư vào hệ thống các doanh nghiệp.

Hiện nay ở các nước, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, có hàng triệu doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Trước đây, chúng ta chỉ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư FDI là những doanh nghiệp có quy mô lớn toàn cầu, thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản, họ cũng tìm kiếm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa Việt Nam để trở thành các đối tác.

Yếu tố thứ tư, chúng ta có nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương FTA thế hệ mới.

Ngoài câu chuyện về mặt chính sách, Việt Nam cũng dành 3% GDP cho đầu tư vào mặt khoa học công nghệ trong năm 2026. Đây là chính sách hỗ trợ cực tốt để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư về đổi mới sáng tạo.

Mặc dù vậy, để hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp nâng cao sức chống chọi trước những bất ổn trên thế giới, theo TS Mạc Quốc Anh, đối với riêng nhóm sản xuất kinh doanh, họ cần để được một phần để trích lập quỹ dự phòng rủi ro từ 1% - 5%.

Về phía doanh nghiệp, nên tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, quan tâm để thúc đẩy các hoạt động truyền thông quảng bá ra thị trường, đặc biệt những thị trường truyền thống.

Các doanh nghiệp hãy tập trung đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi giá trị cung ứng để giảm được chi phí về logistic, từ đó nâng cao được quy mô, sản phẩm, sản lượng. Và khi giảm giá về chi phí logistic, sẽ giảm được giá bán, tăng được sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ phủ đầy hơn nữa trên thị trường nội địa và quốc tế.

Về mặt chính sách, Chính phủ đã điều tiết rất tốt vấn đề về tài chính vĩ mô, vi mô, kiềm chế về lạm phát. Mong muốn của doanh nghiệp là trong năm 2026 và những năm tiếp theo chúng ta vẫn phải làm tốt và tích cực hơn nữa.

Một yếu tố nữa, để doanh nghiệp phát triển thì cần Chính phủ hỗ trợ tích cực về mặt thị trường. Khi thị trường được sự hỗ trợ tích cực từ bộ, ban, ngành, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đưa các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa của họ đến những vùng sâu, vùng xa, rồi phân phối hàng hóa trên các hệ thống buôn bán lẻ, hệ thống siêu thị…

Tiếp theo, liên quan đến vấn đề về vốn, ngân hàng cố gắng giữ mặt bằng lãi suất ở mức phù hợp hơn cho các doanh nghiệp. Với mức lãi suất trên 10% thì các doanh nghiệp rất khó để có một mức lợi nhuận tốt. Do đó, chỉ cần điều tiết xuống khoảng dưới 10% thì các doanh nghiệp sẽ mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn từ các hệ thống ngân hàng.

"Cuối cùng với những doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên với số lượng nhân viên khoảng 100 - 200 người, doanh thu khoảng 2- 3 tỷ/năm, mong muốn là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán hãy tư vấn, hỗ trợ để đưa họ trở thành những công ty đại chúng, giúp họ có thêm nguồn lực nhiều hơn.

Chúng tôi đánh giá số lượng của các doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên sẽ trở thành những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp lớn trở thành những doanh nghiệp đầu đàn trong thời gian tới", TS Mạc Quốc Anh kiến nghị.