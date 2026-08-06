Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Ngày 29/7/2026, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (mã VGP-UPCoM) cho biết đã nhận được danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày chốt danh sách ngày 27/7/2026).
Theo đó, công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do công ty không có đủ tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ với số lượng cổ đông là 3.300 cổ đông và tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải là cổ đông lớn: 18.055.108 cổ phiếu - tương ứng tỷ lệ 8,35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Bên cạnh đó, công ty cam kết những thông tin này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin giả hoặc thiếu có thể làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư, ảnh hưởng đến quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.
Trong thời hạn một năm kể từ khi công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi được UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng theo quy định pháp luật.
Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Cảng Sài Gòn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/10/2015, hiện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chiếm 65,45% vốn điều lệ và các cổ đông còn lại là các Ngân hàng và người lao động của Cảng Sài Gòn, các nhà đầu tư khác chiếm tỷ lệ 34,55%.
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận là Công ty đại chúng quy mô lớn theo Công văn số 7695/UBCK-QLPH ngày 11/12.2015 và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (mã SGP) chính thức giao dịch vào ngày 25/4/2016 trên thị trường UPCOM - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trước đó vào ngày 22/12/2025, VietinBank thông báo chào bán đấu giá công khai thông thường tại HNX với số lượng 19.616.627 cổ phiếu SGP, chiếm 9,07% với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên do không có nhà đầu tư nào tham gia khiến phiên đấu giá bị hủy bỏ.
Sau đó, Vietibank tiếp tục đăng ký bán hết đăng ký bán: 19.616.627 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 19/01 - 13/02/2026. Kết thúc đợt giao dịch này, Vietinabnk chỉ bán được 275.500 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.341.127 cổ phiếu, chiếm 8,94% do điều kiện thị trường không phù hợp.
Tiếp đến ngày 02/03 - 31/03/2026, Vietinbank đăng ký bán hết 19.341.127 CP, nhưng chỉ bán được 26.500 CP và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 19.314.627 CP, chiếm 8,93%.
Mới đây nhất, Vietinbank tiếp tục đăng ký bán 19.314.627 cổ phiếu, chiếm 8,93% theo phương thức khớp lệnh, Khớp lệnh, từ ngày 06/07 - 04/08/2026.
Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, SGP ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ đạt gần 131 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 275 tỷ đồng.
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