OpenAI đã chia bao nhiêu doanh thu cho Microsoft?

Ước tính doanh thu của OpenAI ít nhất đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2024 và 4,33 tỷ USD chỉ trong 3 quý đầu năm 2025...

Blogger công nghệ Ed Zitron đã thu thập báo cáo tài chính của OpenAI và hé lộ bức tranh rõ nét hơn về doanh thu và chi phí tính toán của OpenAI trong những năm gần đây.

Theo Ed Zitron, năm 2024, Microsoft nhận 493,8 triệu USD tiền chia sẻ doanh thu từ OpenAI. Chỉ trong ba quý đầu năm 2025, con số này đã vọt lên 865,8 triệu USD, dựa trên các tài liệu ông tiếp cận.

OpenAI được cho là chia sẻ 20% doanh thu cho Microsoft theo thỏa thuận hợp tác, trong đó Microsoft đã rót hơn 13 tỷ USD vào startup AI này. Dù vậy, cả OpenAI lẫn Microsoft đều chưa công khai xác nhận tỷ lệ phần trăm này.

Tuy nhiên, Microsoft cũng chia sẻ doanh thu ngược lại cho OpenAI, khoảng 20% doanh thu từ Bing và Azure OpenAI Service, theo một nguồn tin của TechCrunch.

Bing sử dụng công nghệ của OpenAI, còn Azure OpenAI cung cấp quyền truy cập đám mây vào các mô hình OpenAI cho doanh nghiệp và nhà phát triển.

Nguồn tin cho biết thêm các khoản thanh toán bị rò rỉ là doanh thu ròng Microsoft chia lại cho OpenAI, không phải doanh thu gộp. Tức là những khoản Microsoft phải trả cho OpenAI từ tiền bản quyền của Bing và Azure OpenAI đã được khấu trừ trước khi báo cáo nội bộ.

Microsoft không công bố riêng doanh thu từ Bing và Azure OpenAI trong báo cáo tài chính, nên rất khó xác định chính xác mức doanh thu thực tế mà họ thu được.

Dù vậy, những thông tin vẫn mang lại một góc nhìn hiếm hoi vào mô hình tài chính của một trong những công ty được săn đón nhất trên thị trường tư nhân hiện nay, không chỉ về doanh thu, mà còn về cách họ chi tiêu để tạo ra doanh thu đó.

Từ “đồn đoán” tỷ lệ OpenAI chia sẻ 20% doanh thu cho Microsoft, có thể ước tính doanh thu của OpenAI ít nhất đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2024, và 4,33 tỷ USD chỉ trong 3 quý đầu năm 2025 và thực tế rất có thể còn cao hơn.

Trước đó, The Information từng cho biết doanh thu năm 2024 của OpenAI vào khoảng 4 tỷ USD và 4,3 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025.

CEO Sam Altman gần đây cũng khẳng định doanh thu của OpenAI “vượt xa” mức 13 tỷ USD/năm từng được đề cập, đồng thời dự đoán công ty có thể kết năm với doanh thu thường niên hơn 20 tỷ USD. Sam Altman thậm chí còn nói OpenAI có thể đạt 100 tỷ USD vào năm 2027.

Theo tính toán của Zitron, riêng chi phí suy luận của OpenAI, tức chi phí tính toán để vận hành các mô hình AI, đã lên tới khoảng 3,8 tỷ USD trong năm 2024, và tăng mạnh lên 8,65 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2025.

Trước đây, OpenAI gần như chỉ sử dụng hạ tầng điện toán của Microsoft Azure, nhưng sau đó đã mở rộng sang CoreWeave, Oracle và gần đây hơn là AWS cùng Google Cloud.

Một số báo cáo khác cho thấy tổng chi phí tính toán của OpenAI đạt khoảng 5,6 tỷ USD trong năm 2024, trong khi chi phí tạo ra doanh thu của công ty khoảng 2,5 tỷ USD trong nửa đầu 2025.

Một nguồn tin của TechCrunch cho biết thêm: chi phí đào tạo mô hình của OpenAI phần lớn không phải tiền mặt, vì được chi trả bằng tín dụng điện toán Microsoft cấp trong gói đầu tư. Nhưng chi phí suy luận tức vận hành mô hình lại chủ yếu phải trả bằng tiền mặt.

Dù chưa đủ để vẽ nên một bức tranh đầy đủ, những con số này cho thấy OpenAI có thể đang chi nhiều hơn vào suy luận so với phần doanh thu thu về.

Điều này được cho là châm ngòi thêm thêm những lo ngại về nguy cơ bong bóng AI. Nếu OpenAI, doanh nghiệp dẫn dắt kỷ nguyên mô hình nền tảng, vẫn đang phải “đốt tiền” để duy trì vận hành, vậy điều gì sẽ xảy ra với dòng vốn và mức định giá khổng lồ của toàn bộ ngành AI?