Blog chứng khoán: Các áp lực đã được giải tỏa

Tín hiệu giảm áp lực bán sau phiên bắt đáy cuối tuần qua càng rõ ràng hơn trong phiên đầu tuần. Từ chỗ thanh khoản cực thấp buổi sáng và thị trường phân hóa tốt, đến chiều bên mua đổi chiến lược và nâng giá, thanh khoản đã có cải thiện cùng với mặt bằng giá cao hơn.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay đạt hơn 17,7k tỷ chưa kể thỏa thuận, giảm 39% so với phiên cuối tuần trước. Trong khi đó độ rộng cho thấy số mã tăng nhiều gấp rưỡi số giảm và 109 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1%. Hai yếu tố này kết hợp với nhau góp phần xác nhận thanh khoản thấp mang tính tích cực.

Nếu nhìn từ diễn biến bán tháo hai phiên liền trước, áp lực cắt lỗ giá thấp là cao, thậm chí thị trường khá hoảng khi lo sợ nhóm Vin lao dốc sẽ đánh sập cả thị trường. Hôm nay nhóm Vin hồi lên, VHM thậm chí kịch trần, nhưng sự phục hồi có độ lan tỏa khá tốt. Nếu chỉ đơn thuần là kéo trụ nâng điểm số, tình hình sẽ vẫn tiếp tục bất lợi và phản ứng của nhà đầu tư sẽ không cải thiện như vậy. Lấy ví dụ rổ VN30, số mã tăng cũng gấp gần 4 lần số giảm và ngoài nhóm Vin cũng có 6 mã khác tăng vượt 1%.

Phần còn lại của thị trường cũng không tệ, khá nhiều cổ phiếu đã phục hồi vượt mức giảm của phiên cuối tuần trước, cho thấy khả năng hàn gắn cũng nhanh. Thực ra thị trường hoảng loạn hai phiên cuối tuần trước có tác động mạnh đến toàn thị trường nhưng cũng chỉ là xuất phát từ sức ép tâm lý của VNI chạm đỉnh cũ. Đối với rất nhiều cổ phiếu, chỉ số không đồng bộ với diễn biến giá nên chỉ cần tâm lý bình ổn lại, sức ép từ phía bán cũng sẽ giảm đi nhanh. Nhịp nghỉ cuối tuần là một cơ hội tốt để nhà đầu tư bình tĩnh.

Với diễn biến giá phân hóa và thanh khoản duy trì thấp hôm nay, các tín hiệu cân bằng lại đã xuất hiện. Hai phiên rung lắc mạnh trước đó đã đánh “bung” lượng hàng lỏng lẻo và có nhu cầu cắt lỗ cao nhất. Thị trường chỉ còn giao dịch thêm 2 phiên nữa là tạm nghỉ Tết Dương lịch. Khả năng cao kịch bản lình xình thanh khoản thấp sẽ xảy ra khi các dòng tiền nghỉ ngơi. Nếu thị trường tiếp tục tăng sẽ là tín hiệu đặt cược mạnh mẽ vào khởi đầu tích cực cho năm 2026.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng chuyển từ thận trọng sang lạc quan với hiện tượng đảo basis gần cuối phiên sáng. Mức chênh lệch âm buổi sáng có lợi cho Long khi VN30 test 1969.xx, nhưng quán tính tăng khá yếu và basis lại duy trì chiết khấu nên hiệu suất cũng chỉ quanh 10 điểm. Có lẽ do chỉ có VHM được kéo lên nhanh đầu ngày (kịch trần ngay từ 9h42) nên sự thận trọng lên cao. Nhịp lùi của VN30 sau đó cũng chỉ do VHM hạ độ cao. Đến cuối giờ sáng đột ngột F1 tăng nhanh khiến basis đảo ngược. Thanh khoản trong 20 phút cuối phiên sáng ở F1 cũng khá lớn. Diễn biến này hoặc là kết quả của một đợt Short cover, hoặc là Long tích lũy vị thế. Thậm chí đầu giờ chiều VN30 tụt nhẹ xuống mà F1 vẫn đi lên. Đây là tình thế rất khó giao dịch vì nếu chỉ là Short cover thì đà tăng sẽ khó bền. Thêm nữa biên độ của VN30 từ 1980.xx đến 1990.xx sau khi trừ chênh lệch một nửa thì không đáng kể để đặt cược, nhất là khi VHM cũng đã lên sát giá trần.

Diễn biến sau đó đúng là VN30 lên tới 1990.xx và F1 mở rất rộng basis tới hơn 12 điểm. Chỉ số rõ ràng là không tăng thêm nhiều nhưng F1 rất mạnh, xác nhận chỉ là Short cover. Vì vậy Short F1 với stoploss khi VN30 tăng vượt 1990.xx. Tuy chỉ số sau đó không giảm bao nhiêu nhưng F1 lại hạ độ cao dưới áp lực của Short và Long cover. Lợi nhuận tuy không nhiều nhưng rõ ràng là an toàn hơn.

Với mức thanh khoản khá thấp những ngày cuối năm, bên cầm cổ đã đạt trạng thái an toàn và không còn muốn bán nhiều nữa. Thị trường có thể ổn định hoặc tăng nhẹ những ngày cuối. Chiến lược là giữ danh mục, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1990.66, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp ngày mai là 2001; 2012; 2031; 2039; 2048; 2059. Hỗ trợ 1980; 1970; 1960; 1947.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.