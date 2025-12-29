Thứ Hai, 29/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc khởi động quỹ đầu tư mạo hiểm 14,3 tỷ USD “siêu dài hạn” cho startup công nghệ

Bạch Dương

29/12/2025, 16:34

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành một quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, ba quỹ khu vực quy mô lớn. Theo định hướng, quỹ quốc gia này trong 10 năm đầu tiên sẽ tập trung đầu tư và 10 năm tiếp theo dành cho thoái vốn…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Tân Hoa Xã, Quỹ Hướng dẫn Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia cùng ba quỹ khu vực bao phủ các vùng kinh tế trọng điểm gồm Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, Đồng bằng sông Dương Tử và Khu vực Vịnh Lớn đã được Trung Quốc bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối tuần qua.

Quỹ Hướng dẫn Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia có quy mô 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,3 tỷ USD) do Bộ Tài chính Trung Quốc cấp vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt có kỳ hạn rất dài. Thông tin này được ông Guo Fangming, đại diện Bộ Tài chính, công bố tại cuộc họp báo cùng ngày.

Theo Bloomberg, Trung Quốc hiện đang nỗ lực thành lập các quỹ đầu tư để thúc đẩy các đột phá công nghệ. Trong khi đó, môi trường tài chính nước này cũng trở nên thận trọng hơn khi rủi ro nợ gia tăng buộc Chính phủ Trung Quốc phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc phân bổ nguồn lực.

Mặc dù vậy, sự vươn lên của các startup công nghệ trong năm nay, điển hình là công ty AI DeepSeek, đã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong việc tạo ra các đột phá công nghệ, từ đó củng cố niềm tin vào hiệu quả của dòng vốn được dẫn dắt đúng cách.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban, ông Bai Jingyu, quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết nhiều ngành công nghiệp mới nổi và công nghiệp tương lai tại Trung Quốc vẫn đang thiếu vốn đầu tư, đồng thời chưa được tiếp sức đầy đủ bởi các yếu tố đổi mới khác.

Theo ông Bai Jingyu, mục tiêu của Quỹ Hướng dẫn Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia là lấp đầy những khoảng trống đó bằng việc phát triển “vốn kiên nhẫn” – dòng vốn sẵn sàng đi đường dài, chấp nhận chu kỳ hoàn vốn kéo dài. Quỹ sẽ vận hành theo nguyên tắc thị trường, với các nhà quản lý chuyên nghiệp trực tiếp quyết định đầu tư, thay vì can thiệp hành chính.

NDRC đã công bố kế hoạch thành lập quỹ này từ tháng 3, với kỳ vọng quỹ quốc gia sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, qua đó thu hút thêm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ từ các quỹ địa phương và khu vực tư nhân.

Theo định hướng, quỹ quốc gia có vòng đời 20 năm, gồm 10 năm tập trung đầu tư và 10 năm tiếp theo dành cho thoái vốn. Cách tiếp cận dài hạn này nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời nuôi dưỡng cả những “người khổng lồ nhỏ” – các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ nhưng nắm giữ công nghệ cốt lõi phù hợp với định hướng chiến lược – lẫn các kỳ lân trong những ngành mũi nhọn.

Các doanh nghiệp ở giai đoạn hạt giống và khởi nghiệp sẽ chiếm ít nhất 70% danh mục đầu tư của quỹ. Đối tượng được nhắm tới là những công ty có mức định giá không quá 500 triệu nhân dân tệ, với giá trị mỗi khoản đầu tư tối đa 50 triệu nhân dân tệ nhằm tránh dồn vốn quá lớn vào một số ít doanh nghiệp.

Về định hướng ngành nghề, các lĩnh vực công nghệ chiến lược mới nổi và công nghệ tương lai sẽ được ưu tiên. Ba quỹ khu vực dự kiến tập trung rót vốn vào những mảng then chốt như mạch tích hợp, công nghệ lượng tử, y sinh, giao diện não – máy tính và hàng không vũ trụ – những lĩnh vực được Trung Quốc coi là nền tảng cho năng lực cạnh tranh công nghệ dài hạn.

