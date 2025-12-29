Thứ Hai, 29/12/2025

Dân sinh

Thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Thu Hằng

29/12/2025, 16:34

Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động là 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm. Công tác lao động, việc làm được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động, theo Bộ Nội vụ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều ngày 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai kế hoạch 2026.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ tại hội nghị, năm 2025 đánh dấu một bước phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ khi thực hiện việc hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ mới kể từ ngày 1/3/2025.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn sáp nhập, song các nhiệm vụ trọng tâm vẫn được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn. 

Bộ Nội vụ luôn bám sát công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, giữ ổn định xã hội và thị trường lao động.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội có khoảng 19,83 triệu người, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng tỷ lệ 41,1%, đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, riêng đối với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã vượt mục tiêu đặt ra.

Công tác lao động, việc làm được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động. Thị trường lao động từng bước phục hồi và phát triển ổn định; công tác dự báo nhu cầu lao động, kết nối cung – cầu, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động sát với thực tiễn.

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong năm là 2,39%, cả năm 2025 duy trì mục tiêu dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22% (giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65% (giảm 0,34 điểm % so với cùng kỳ năm trước); thu nhập bình quân tháng của lao động là 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đã tổ chức 752 phiên giao dịch việc làm, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1,738 triệu người, trong đó số lao động có việc làm là 425,5 nghìn người.

Công tác quản lý lao động ngoài nước có nhiều đổi mới, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu các chính sách pháp luật của các quốc gia về việc tiếp nhận lao động, di cư và người nước ngoài vào làm việc tại các nước để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, đưa lao động sang làm việc tại nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam tại nước ngoài.

Song song với việc duy trì và củng cố hợp tác lao động với các thị trường truyền thống, Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác đàm phán, mở rộng các thị trường lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao, nhất là tại các nước châu Âu.

Trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 144.345 lao động, trong đó có 48.784 lao động nữ, vượt 111% kế hoạch năm 2025 (kế hoạch là 130.000 lao động).

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam. Đồng thời, Bộ cũng thúc đẩy quá trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Về tạo việc làm trong nước, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tăng cường kết nối cung cầu, phát triển mạnh thị trường lao động; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ...

