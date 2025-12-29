TP. Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát các hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổng hợp và phân loại các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu đang vận hành tại Trung tâm Dữ liệu Thành phố nhằm phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi số của Thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền số hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát toàn bộ các hệ thống thông tin đang sử dụng. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị sẽ lập danh mục các hệ thống cần tiếp tục khai thác hoặc đề xuất chấm dứt hoạt động, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/12/2025. Đối với các hệ thống không còn nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải thực hiện sao lưu, lưu trữ dữ liệu và thu hồi tài nguyên máy chủ theo quy định. Trong trường hợp cần duy trì, phải có thuyết minh rõ ràng về lý do và căn cứ pháp lý.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh để tổng hợp và xem xét phương án sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu theo tiêu chí hiệu quả, tập trung, toàn vẹn và sẵn sàng chia sẻ. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố sẽ đảm bảo tài nguyên lưu trữ và máy chủ cho các hệ thống được duy trì, đồng thời thu hồi tài nguyên đối với các hệ thống không còn sử dụng.

Chiến lược Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 đặt ra mục tiêu chỉ số chuyển đổi số đạt ≥ 0,75, nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước. Hạ tầng số sẽ được phát triển đồng bộ với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 100%, hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu Thành phố và kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Tất cả thủ tục hành chính sẽ được số hóa, với tối thiểu 85% hồ sơ xử lý trực tuyến và 80% cơ sở dữ liệu được số hóa, liên thông.

Nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này là nâng cao nhận thức số, đưa kết quả chuyển đổi số vào tiêu chí đánh giá nhiệm vụ hằng năm. Thành phố sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai các sự kiện, cuộc thi thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Với những bước đi mạnh mẽ và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.