TP. Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát các hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu

Thứ Hai, 29/12/2025
Hồng Vinh
29/12/2025, 16:34
TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương rà soát toàn diện các hệ thống thông tin tại Trung tâm Dữ liệu Thành phố, nhằm tối ưu hóa việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổng hợp và phân loại các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu đang vận hành tại Trung tâm Dữ liệu Thành phố nhằm phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi số của Thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền số hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu phải rà soát toàn bộ các hệ thống thông tin đang sử dụng. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị sẽ lập danh mục các hệ thống cần tiếp tục khai thác hoặc đề xuất chấm dứt hoạt động, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/12/2025. Đối với các hệ thống không còn nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải thực hiện sao lưu, lưu trữ dữ liệu và thu hồi tài nguyên máy chủ theo quy định. Trong trường hợp cần duy trì, phải có thuyết minh rõ ràng về lý do và căn cứ pháp lý.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh để tổng hợp và xem xét phương án sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu theo tiêu chí hiệu quả, tập trung, toàn vẹn và sẵn sàng chia sẻ. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố sẽ đảm bảo tài nguyên lưu trữ và máy chủ cho các hệ thống được duy trì, đồng thời thu hồi tài nguyên đối với các hệ thống không còn sử dụng.
Chiến lược Chuyển đổi số của TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 đặt ra mục tiêu chỉ số chuyển đổi số đạt ≥ 0,75, nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước. Hạ tầng số sẽ được phát triển đồng bộ với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 100%, hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu Thành phố và kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Tất cả thủ tục hành chính sẽ được số hóa, với tối thiểu 85% hồ sơ xử lý trực tuyến và 80% cơ sở dữ liệu được số hóa, liên thông.
Nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này là nâng cao nhận thức số, đưa kết quả chuyển đổi số vào tiêu chí đánh giá nhiệm vụ hằng năm. Thành phố sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai các sự kiện, cuộc thi thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Với những bước đi mạnh mẽ và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành một quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, ba quỹ khu vực quy mô lớn. Theo định hướng, quỹ quốc gia này trong 10 năm đầu tiên sẽ tập trung đầu tư và 10 năm tiếp theo dành cho thoái vốn…
Trong tiến trình xây dựng Thủ đô thông minh, Hà Nội xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Với Triển lãm “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội”, G-Group khẳng định vai trò đối tác công nghệ đồng hành cùng Thành phố, chung tay giải quyết các “bài toán” về an ninh, dữ liệu và vận hành số, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, Công dân số và Kinh tế số.
Theo một báo cáo mới công bố, tỷ trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) của nhóm Big Tech Mỹ (Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft và Apple) đã tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm, từ 8% năm 2018 lên gần 15%...
Từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2024, giá vàng và Bitcoin từng di chuyển khá đồng pha. Tuy nhiên, bước sang năm nay, mối liên hệ đã yếu đi rõ rệt, trong khi vàng đã tăng khoảng 60%, thì giá Bitcoin lại giảm hơn 7% kể từ đầu năm...
Cấm trẻ em dùng mạng xã hội, “rác AI” tràn ngập và các chatbot gây sốc đã đẩy những nền tảng công nghệ lớn vào cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Theo Euronews, 2025 là năm mà trí tuệ nhân tạo vừa bùng nổ, vừa làm xói mòn khả năng phân biệt thật - giả của người dùng. Trong khi đó, các chính phủ trên khắp thế giới bắt đầu siết chặt luật chơi đối với Facebook, TikTok, X và các nền tảng số khác.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: