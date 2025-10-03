Petrolimex Aviation vinh dự nhận chứng nhận Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng năm 2025

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEO các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam trên toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm. Trong đó, chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh gồm: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Ông Lương Hồ Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty lên nhận chứng nhận tại chương trình.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation/PA) vinh dự khi được là một trong Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng được vinh danh tại chương trình này.

Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và sự định hướng chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm cung cấp nhiên liệu bay cho ngành hàng không Việt Nam. Với uy tín và chất lượng dịch vụ chuyênn nghiệp, Petrolimex Aviation đã trở thành đối tác tin cậy của các hãng hàng không trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành.

Ông Lương Hồ Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Trong giai đoạn phát triển mới, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, cam kết cung cấp dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trong tiến trình hội nhập và hiện đại hóa. Đồng thời, Petrolimex Aviation luôn tiên phong trong việc triển khai chủ trương chuyển đổi xanh, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.