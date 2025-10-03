Petrolimex Aviation vinh dự nhận chứng nhận Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng năm 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chiều 2/10, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 và Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.
Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025, chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEO các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam trên toàn quốc.
Theo Ban tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm. Trong đó, chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh gồm: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.
Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation/PA) vinh dự khi được là một trong Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng được vinh danh tại chương trình này.
Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và sự định hướng chiến lược của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm cung cấp nhiên liệu bay cho ngành hàng không Việt Nam. Với uy tín và chất lượng dịch vụ chuyênn nghiệp, Petrolimex Aviation đã trở thành đối tác tin cậy của các hãng hàng không trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành.
Trong giai đoạn phát triển mới, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững, cam kết cung cấp dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trong tiến trình hội nhập và hiện đại hóa. Đồng thời, Petrolimex Aviation luôn tiên phong trong việc triển khai chủ trương chuyển đổi xanh, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo khảo sát mới được công bố từ Cộng đồng CIO Việt Nam, ưu tiên công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt trong một số lĩnh vực…
KN Holdings được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững tại Lễ công bố Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Danh hiệu là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, cộng đồng và môi trường.
CNCTech tự hào được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh – Tăng trưởng xanh tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức. Hạng mục tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và tiêu dùng bền vững.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khiến các doanh nghiệp Thương mại và Công nghiệp (C&I) đứng trước áp lực lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo.
Đồng Nai đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các công trình giải tỏa công suất cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4…
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
