Hệ sinh thái dịch vụ tài sản số chủ yếu tập trung vào hoạt động giao dịch và môi giới

Với khoảng 21 triệu người sở hữu tài sản mã hóa với quy mô ước tính vượt 200 tỷ USD, Việt Nam được xếp vào nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới về tỷ lệ tham gia thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên, dòng tiền khổng lồ đã có một thời gian dài nằm trong “vùng xám” pháp lý, khiến nhiều dự án tài sản mã hóa đã bị lợi dụng thành công cụ lừa đảo, từ huy động vốn đa cấp trá hình, sàn đầu tư ảo đến mô hình “token hóa bất động sản” không có thật.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với mục tiêu “quản lý để phát triển, chứ không phải để ngăn cấm”. Theo đó, lần đầu tiên, các hoạt động chào bán, phát hành và giao dịch tài sản mã hóa được đặt trong khuôn khổ pháp lý chính thức, với những yêu cầu chặt chẽ về an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống rửa tiền và giám sát kỹ thuật.

Điều này vừa mở ra không gian thử nghiệm có kiểm soát, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với cơ quan quản lý và các tổ chức tham gia thị trường, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh mạng như nền tảng giao dịch, quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu người dùng…

Về mặt chính sách, Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định rõ Blockchain là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Đây được coi là hạ tầng then chốt để phát triển nền kinh tế số đến năm 2030, tạo tiền đề vững chắc cho các giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” gắn liền với lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, từ những quan sát thực tiễn về thị trường tài sản số tại Việt Nam thời gian qua, ông Lê Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tài sản số G98, nhận thấy vẫn còn khoảng trống trên thị trường tài sản số. Các hoạt động hiện nay chủ yếu tập trung vào giao dịch và môi giới đơn thuần trong khi các yếu tố then chốt như vận hành hạ tầng và các dịch vụ bổ trợ chuyên nghiệp lại chưa được chú trọng đúng mức. Do vậy, thị trường đang khan hiếm các đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, tin cậy và đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Để giải quyết bài toán này, theo đại diện G98, Việt Nam cần xây dựng lộ trình thực hiện với ba bước chiến lược.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất và vận hành của công nghệ blockchain cũng như tài sản số.

Thứ hai, cung cấp giải pháp toàn diện thông qua việc thiết lập hệ thống giải pháp từ hạ tầng kỹ thuật đến các dịch vụ bổ trợ và giải pháp chuyên nghiệp, đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao nhất.

Thứ ba, phát triển sản phẩm ứng dụng với việc ra mắt các sản phẩm có tính ứng dụng cao, giao diện thân thiện để người dùng có thể dễ dàng tương tác và trải nghiệm tài sản số một cách an toàn nhất.

Trong bối cảnh này, với vai trò là một tập đoàn công nghệ, ông Thanh cho biết mục tiêu trước mắt của G98 là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường về một đơn vị vận hành công nghệ tin cậy với tầm nhìn dài hạn cho giai đoạn 3–5 năm tới.

Trong đó, giai đoạn xây dựng nền tảng, G98 sẽ tập trung phổ cập dịch vụ và chuẩn hóa quy trình vận hành. Đây là giai đoạn cần thiết khi thị trường vẫn đang trong quá trình đào tạo và nâng cao mức độ tin học hóa.

Giai đoạn phát triển chuyên sâu, khi thị trường đã trưởng thành và có nhận thức đúng đắn hơn về ngành công nghiệp này, công ty sẽ chuyển dịch từ chiến lược bao quát sang “đi sâu” vào những mảng thế mạnh riêng biệt nhằm thúc đẩy thị trường và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.