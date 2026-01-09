Hệ sinh thái Hợp Lực bứt phá với hai doanh nghiệp vào Top VNR 500 2025

Theo kết quả công bố, Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực đứng vị trí 144/500 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và xếp hạng 72 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi doanh nghiệp lần đầu tiên lọt Top 50 Vietnam The Best, với thứ hạng 33/50 – bảng xếp hạng tôn vinh các doanh nghiệp có doanh thu ấn tượng, hiệu quả kinh doanh bền vững, năng lực quản trị nổi trội và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Ở góc độ ngành nghề, theo đánh giá của các bảng xếp hạng chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, Xây dựng Hợp Lực giữ vị trí Top 5 toàn ngành và Top 4 trong nhóm doanh nghiệp tư nhân.

Nền tảng tạo nên những thành tích ấn tượng của Xây dựng Hợp Lực đến từ thế mạnh triển khai theo chuẩn mực quốc tế trong suốt năm qua. Với vai trò tổng thầu EPC trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, doanh nghiệp đã triển khai 35 dự án trên phạm vi toàn quốc, trong đó trọng tâm là các dự án FDI hợp tác cùng nhiều chủ đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,…. Trên nền tảng đó, Xây dựng Hợp Lực tham gia thi công nhiều công trình thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, dệt may, điện tử, sản xuất và chế tạo công nghiệp, trung tâm dữ liệu (Data Center),... từng bước khẳng định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu và tiềm lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Từ đó, doanh nghiệp được ghi nhận là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Goertek, Samsung, Luxshare…, thông qua việc đồng hành lâu dài ở các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Đại diện Xây dựng Hợp Lực, ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Trung tâm Thiết kế vinh dự nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025.

Việc đồng thời được vinh danh tại các hạng mục uy tín không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy uy tín thương hiệu, năng lực triển khai chuẩn quốc tế và sức bật mạnh mẽ của Xây dựng Hợp Lực trong ngành xây dựng Việt Nam và trên thị trường khu vực.

Song hành cùng đó, Công ty Cổ phần Cơ điện Hợp Lực – một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái cũng ghi dấu ấn rõ nét khi lần đầu tiên lọt Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với thứ hạng 352, đồng thời đứng thứ 203 trong nhóm doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xếp thứ 3 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng khác.

Đại diện Cơ điện Hợp Lực, ông Lương Xuân Tự - Giám đốc phòng Thiết kế CTN - PCCC, nhận vinh danh Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025.

Được thành lập từ năm 2021, Cơ điện Hợp Lực cung cấp giải pháp cơ điện toàn diện, từ tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt cho đến bảo trì, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả tối ưu cho các công trình. Riêng năm 2025, Cơ điện Hợp Lực đẩy mạnh phát triển các giải pháp cơ điện chuyên sâu, ứng dụng giải pháp thông minh tiết kiệm năng lượng IoE, cùng các giải pháp năng lượng tái tạo như Solar & BESS, từng bước nâng cao giá trị dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Chỉ sau 4 năm hoạt động, việc được vinh danh tại VNR 500 được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh và năng lực chuyên môn ngày càng được khẳng định trong mảng cơ điện của lĩnh vực xây dựng và phản ánh sự trưởng thành nhanh chóng của Cơ điện Hợp Lực trong hệ sinh thái.

Vững vàng sau 17 năm kiến tạo và phát triển, Hệ sinh thái Hợp Lực bao gồm 6 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, cơ điện, hoàn thiện nội thất, vật liệu xanh và công nghiệp phụ trợ. Năm 2025, trước những biến động của kinh tế toàn cầu và làn sóng đổi mới mạnh mẽ của đất nước, một mặt Hợp Lực tiếp tục giữ vững vị thế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, mặt khác không ngừng mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực mới như hạ tầng giao thông, Data Center.

Kết thúc năm 2025, doanh nghiệp đạt tổng sản lượng khoảng 12.500 tỷ đồng và hiện sở hữu hơn 1.500 nhân sự có chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở những con số và thứ hạng, việc hai doanh nghiệp thành viên cùng được xướng tên tại VNR 500 năm 2025 đã khẳng định bản lĩnh về năng lực và nội lực của hệ sinh thái Hợp Lực. Đây chính là nền tảng để Hợp Lực tiếp tục bứt phá những cột mốc mới, theo đuổi hành trình tăng trưởng dài hạn và hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành xây dựng và nền kinh tế Việt Nam.