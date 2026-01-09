Giải pháp lọc khí công suất lớn cho không gian kinh doanh và làm việc hiện đại

Trước tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại các đô thị, việc trang bị hệ thống lọc khí không chỉ giới hạn ở phạm vi gia đình mà đang trở thành hạng mục đầu tư được nhiều doanh nghiệp và mô hình dịch vụ chú trọng.

Nhiều tòa nhà, văn phòng và các chuỗi dịch vụ bắt đầu coi việc xử lý không khí sạch là yếu tố cốt lõi giúp gia tăng chất lượng phục vụ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhân viên. Xu hướng này thể hiện rõ tại các nhóm ngành đặc thù có mật độ người đông hoặc dễ phát sinh mùi khó chịu như khách sạn thú cưng (pet hotel), nhà hàng, spa hay các văn phòng làm việc.

ÁP LỰC TỪ MÙI, ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG GIAN KINH DOANH ĐẶC THÙ

Trong số các mô hình dịch vụ, nhóm ngành chăm sóc thú cưng đang đối mặt với bài toán không khí khá nan giải. Đặc thù của những không gian này là sự hỗn hợp của mùi chó mèo, thức ăn hạt, cùng độ ẩm từ việc tắm rửa, vệ sinh dễ sinh ra nấm mốc và vi khuẩn. Lông thú và vảy da chết phát tán trong không khí cũng gây cảm giác khó chịu về mặt thị giác và là tác nhân gây dị ứng cho cả nhân viên chăm sóc lẫn khách hàng đến tham quan.

Nhiều cơ sở tự xử lý bằng cách xông tinh dầu hoặc xịt thơm để át mùi. Tuy nhiên, cách làm này chỉ che phủ mùi trong thời gian ngắn, vì khi các mùi trộn lẫn khiến không gian trở nên nặng nề và bí bách hơn.

Việc trang bị máy lọc khí công suất lớn giúp xử lý triệt để mùi hôi và lông thú, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các mô hình kinh doanh đặc thù. Ảnh: vecteezy.

Lúc này, máy lọc khí công suất lớn xuất hiện như một lời giải trọn vẹn. Không chỉ xử lý bụi thông thường, thiết bị còn lọc các hạt bụi mịn và giữ lại lông thú thông qua hệ thống lọc chuyên dụng, khử mùi hôi tận gốc và tiêu diệt các tác nhân gây dị ứng. Từ đó hỗ trợ các cơ sở duy trì tiêu chuẩn vệ sinh ổn định và xây dựng được hình ảnh không gian dịch vụ chuyên nghiệp, chỉn chu trong mắt khách hàng.

“HỘI CHỨNG NHÀ KÍN” Ở VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI

Đến với môi trường văn phòng, vấn đề không khí lại mang một sắc thái khác. Nhân viên văn phòng dành trung bình 8-10 tiếng mỗi ngày tại nơi làm việc, nhưng chất lượng không khí tại đây thường bị xem nhẹ. Chúng ta thường lầm tưởng văn phòng kín, bật điều hòa là sạch, nhưng thực tế không hẳn vậy.

Từ mùi nội thất mới, mùi sơn sửa sau những đợt cải tạo, đến Formaldehyde độc hại bay hơi từ gỗ công nghiệp, keo dán thảm, hay các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) phát ra từ máy in, photocopy hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, bụi giấy từ tài liệu, hồ sơ lưu trữ lâu năm, cùng với thói quen ăn uống tại chỗ trong giờ nghỉ trưa khiến mùi đồ ăn bám lại dai dẳng trong không gian kín, nơi vốn đã hiếm lấy được gió thoáng từ bên ngoài.

Môi trường làm việc trong lành không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp nhân viên duy trì sự tập trung và hiệu suất làm việc tốt hơn. Ảnh: vecteezy.

Tất cả những yếu tố này tạo nên “Hội chứng nhà kín” (Sick Building Syndrome - SBS). Biểu hiện rõ nhất là những triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, khô mắt, ngạt mũi và khó tập trung vào buổi chiều, từ đó giảm sút đáng kể hiệu suất lao động.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến không khí sạch trong văn phòng như một phần của phúc lợi mềm (soft welfare). Việc trang bị máy lọc khí không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là thông điệp nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp đến sức khỏe lâu dài của đội ngũ nhân sự.

Bên cạnh đó, vấn đề chất lượng không khí tại các điểm kinh doanh F&B cũng quan trọng không kém. Khói bếp, mùi dầu mỡ, thức ăn và hóa chất tẩy rửa dễ gây mùi khó chịu, nồng nặc, ám vào đồ đạc và quần áo, ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng, sức khỏe nhân viên cũng như vệ sinh và thẩm mỹ của nhà hàng.

CÂU TRẢ LỜI CHO VẤN ĐỀ KHÔNG KHÍ TẠI KHÔNG GIAN LỚN

Thấu hiểu các nhu cầu này, Daikin giới thiệu MC80ZVM7 là dòng máy được thiết kế chuyên biệt cho các không gian có diện tích lớn. Với phạm vi lọc khí hiệu quả lên tới 68m2, phù hợp cho các khu vực như sảnh chờ khách sạn vừa và nhỏ, văn phòng mở hay khu vực sinh hoạt tại các cơ sở dịch vụ.

Điểm nổi bật của MC80ZVM7 là công nghệ Twin Streamer và Ion Plasma hoạt tính. Cấu trúc Twin Streamer giúp tăng tốc độ phân hủy các khí gây mùi, Formaldehyde và ức chế vi khuẩn. Còn Ion Plasma hoạt tình giúp vô hiệu hóa tế bào nấm mốc, kháng khuẩn, cũng như góp phần khử mùi hiệu quả.

MC80ZVM7 còn kết hợp với phin lọc HEPA tĩnh điện và phin lọc TAFU (đối với dòng cao cấp) để tạo quy trình lọc khép kín, giúp loại bỏ 99,97% bụi mịn kích thước 0,3 µm. Độ bền của phin lọc còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành nhờ giảm tần suất thay thế.

Ngoài ra, máy có thiết kế gọn nhẹ cùng 4 bánh xe dễ dàng di chuyển trong không gian rộng. Cùng với đó là tính năng cảm biến giúp hiển thị trực quan chất lượng không khí và độ ồn của máy ở mức 19dB, gần như tĩnh lặng, đảm bảo sự thoải mái cho người dùng.

Sở hữu công nghệ Twin Streamer độc quyền, Daikin MC80ZVM7 là lựa chọn tối ưu cho các không gian rộng tới 68m2 như sảnh chờ, quán cafe hay văn phòng mở.

Nhờ khả năng vận hành ổn định và hiệu quả cải thiện chất lượng không khí, Daikin MC80ZVM7 hiện được tin dùng tại nhiều chuỗi dịch vụ F&B nổi tiếng như Katinat, Jollibee và các hệ thống văn phòng. Việc các đơn vị kinh doanh đưa thiết bị lọc khí vào vận hành cho thấy xu hướng chú trọng chất lượng không khí như một tiêu chuẩn dịch vụ và môi trường làm việc, thay vì chỉ là yếu tố thẩm mỹ.

Từ góc độ quản trị, trang bị máy lọc khí công suất lớn được xem là khoản đầu tư cho thương hiệu và sức khỏe con người. Với khối dịch vụ, không khí sạch, ít mùi góp phần hoàn thiện trải nghiệm khách hàng. Với khối văn phòng, môi trường làm việc trong lành giúp nhân sự tập trung hơn. Đây là giải pháp để doanh nghiệp nâng cao chất lượng vận hành một cách bài bản và bền vững.