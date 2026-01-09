Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên sáng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 09/01/2026
Mai Nhi
09/01/2026, 13:16
Trong phiên giao dịch sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, biên độ tăng đối với giá vàng nhẫn nhẹ hơn so với vàng miếng…
Trong phiên sáng (9/1/2026), giá giao dịch vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt tăng trở lại hơn 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 156,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9/1, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên hôm qua (8/1), giá mua, bán vàng miếng đều tăng 1,1 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng thu hẹp xuống 1,3 triệu đồng/lượng do giá mua, bán điều chỉnh tăng lần lượt 1,4 triệu và 1,1 triệu đồng/lượng lúc mở cửa phiên sáng nay.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 156,4 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán; tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.
Trong khi đó, giá mua vàng miếng tại Phú Quý tăng 600 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán tăng 1,1 triệu đồng ngay khi mở cửa phiên sáng, niêm yết giá mua, bán ở mức 155,8 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng không đổi. Chiều bán tăng mạnh hơn chiều mua, kéo chênh lệch giá mua, bán lên mức 2,5 triệu đồng/lượng.
Bám sát diễn biến thị trường vàng miếng SJC, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng điều chỉnh tăng với biên độ dao động từ 500 nghìn đồng – 900 nghìn đồng/lượng.
Mở cửa, SJC giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,9 triệu – 154,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, đơn vị này điều chỉnh tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152,8 triệu – 155,3 triệu đồng/lượng.
Lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định và đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận biên độ tăng mạnh nhất so với mặt bằng chung đối với giá vàng nhẫn.
Tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này khi mở cửa phiên sáng vẫn đặt ở mức 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Lúc 10 giờ 30 phút, giá mua vàng nhẫn tại DOJI và PNJ vẫn niêm yết ở mức 153,5 triệu và giá bán ở mức 156,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ở mức 154,8 triệu – 157,8 triệu đồng/lượng. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua và bán ở mức 155,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên sáng nay.
Sau khi giữ nguyên ở mức 154,8 triệu – 157,8 triệu đồng/lượng lúc mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này đặt ở mức 155,9 triệu – 158,9 triệu đồng/lượng.
Trong vòng 1 giờ, doanh nghiệp này điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 155,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không đổi.
Như vậy, trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng vẫn niêm yết ở mức 153,3 triệu – 156,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên hôm qua.
Sau 2 giờ mở cửa, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua vàng nhẫn tại Phú Quý vẫn niêm yết ở mức 153,8 triệu và giá bán vàng nhẫn niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ổn định ở mức 147,5 triệu – 150,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, thương hiệu này điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 148,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng
Sau gần 2 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng mua nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 148 triệu và giá bán vàng nhẫn đặt ở mức 151 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 9/1, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,3%, lùi về mốc 4.463,5 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,87 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này dao động từ 7,57 triệu – 14,87 triệu đồng/lượng.
