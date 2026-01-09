Blog chứng khoán: Trụ mới xoay vòng, nỗi đau vẫn cũ

Lợi nhuận ở vài cổ phiếu ngân hàng tăng nóng mấy hôm nay không thể bù lại thiệt hại ở nhiều cổ phiếu khác trong danh mục. Với nhiều nhà đầu tư, sự an ủi đó cũng không xóa đi được cảm giác ức chế giống như giai đoạn nhóm Vin còn “một mình một chợ”!

Các trụ ngân hàng VCB, CTG, MBB, TCB tăng cực mạnh hôm nay đã “đổi vai” hoàn hảo cho nhóm VIC, VHM, VPL để giữ nhịp điểm số. Tuy nhiên độ rộng vẫn cho thấy nhà đầu tư thiệt hại nhiều hơn khi số mã giảm vẫn nhiều gấp đôi số tăng. Thậm chí tới 90 cổ phiếu giảm quá 2% là cảm giác không hề dễ chịu.

Thực ra ngay trong nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu cũng giảm sâu và toàn nhóm này chỉ có 6/27 mã là xanh. Không hẳn là các cổ phiếu đỏ là do yếu tố cơ bản, mà thuần túy là dòng tiền thay đổi.

Dòng tiền lớn di chuyển bất thường khiến cho đa số nhà đầu tư khó có thể phản ứng phù hợp. Hôm nay 10 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng thì 8 mã là ngân hàng, trong đó 5 mã tăng cực mạnh. Không phải nhà đầu tư nhỏ lẻ nào cũng dám nhảy vào giữa nhịp tăng dựng đứng ở VCB, CTG, BID. Dĩ nhiên vẫn có một số tăng tốt như năng lượng, hóa chất nhưng số này quá ít so với phần còn lại, đồng nghĩa với xác suất danh mục chịu rủi ro rất cao. VNI leo lên đỉnh cao lịch sử mới bằng các trụ mới nhưng vẫn lặp lại cảm giác ức chế cũ. Một chút khác biệt có lẽ là cổ phiếu ngân hàng được nhiều nhà đầu tư nắm giữ hơn nhóm Vin nên ít nhất còn được trải nghiệm chút ít sự an ủi.

Thị trường đang trải qua giai đoạn thử thách sự kiên nhẫn vì “gu” của dòng tiền ưu tiên các động lực ngắn hạn, thậm chí mang tính phong trào. Rất nhiều cổ phiếu giảm giá hôm nay không hẳn là xấu, không hẳn “có gì đó ám muội” trong kết quả kinh doanh. Yếu tố cung cầu thay đổi đột biến đang chi phối dao động thời điểm hiện tại. Đây là giai đoạn thị trường thử thách sự kiên định với đánh giá cơ bản dài hạn. Việc đảo danh mục là điều không cần thiết, dù nếu đủ nhanh nhẹn thì cũng có thể T+ ở một số mã.

Vẫn giữ quan điểm thị trường dù khó chịu nhưng cũng không có gì là xấu. Luôn có những diễn biến bất ngờ ngoài dự tính. Dòng tiền xoay vòng đủ rồi cũng đến lúc bình ổn. Trong dài hạn, những đột biến như thế này cuối cùng cũng chỉ là những “gợn sóng”. Nếu cứ bị cuốn vào những thay đổi thất thường thì chỉ khiến danh mục xáo trộn liên tục.

Thị trường phái sinh hôm nay rất khó chơi, rủi ro khá cao nếu không tuân thủ kỷ luật cắt lỗ. Buổi sáng VN30 dao động chủ đạo trong biên độ 2079.xx tới 2069.xx, khá hẹp mà lúc đảo xu hướng thì lại có chênh lệch basis ngược. Chỉ cần chậm một nhịp là biên lợi nhuận gần như không đáng kể. Cuối giờ chiều thậm chí một bear-trap khá lớn xuất hiện khi VN30 xuyên thủng 2069.xx. Dưới mức này là vùng mở biên độ sâu tới 2055.xx. Tuy nhiên ngay khi vào phiên chiều thì VN30 được đánh ngược lên cực nhanh do VIC và VHM phục hồi cộng hưởng với các trụ ngân hàng. Rất khó để bắt được nhịp này nếu không đóng mở vị thế gấp thếp một lệnh. Được cái biên độ ở nhịp này khá tốt và F1 tăng nét, ít dao động, basis cũng có lợi. VN30 2 lần test 2088.xx đủ để chốt.

Nhịp giảm sau đó có lợi cho Short về basis nhưng cũng chỉ dễ chơi nhịp đầu. Nhịp ép 15 phút cuối rất sốc và cũng lại do VIC, VHM. Việc đủ kiên nhẫn để giữ Short trong giai đoạn VN30 dập dình quanh 2079.xx có lẽ chỉ là những tay chơi trong cuộc.

Với hiện tượng xoay trụ, điểm số lúc này không còn là vấn đề và cũng không phải chỉ báo để giao dịch. Những vị thế đầu cơ nóng nên rất thận trọng, “cho ăn” đến đâu thì ăn, tuyệt đối không tham. Danh mục chất lượng thì không có gì đáng ngại ở thời điểm này, dù thay đổi trên sổ sách có thể không dễ chịu chút nào. Chiến lược là canh chốt lời ngân hàng ngắn hạn, Long/Short linh hoạt với phái sinh, biến động có thể sẽ rất mạnh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2066.21. Cản gần nhất phiên tới là 2069; 2080; 2092; 2103; 2113; 2127; 2139. Hỗ trợ 2056; 2047; 2039; 2030; 2013.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.