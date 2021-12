Phát hiện 17 F0, Chung kết Miss World 2021 hoãn ngay trước giờ G

Trên fanpage chính thức, ban tổ chức Miss World đưa ra lý do vì muốn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các thí sinh và toàn bộ ekip cuộc thi. “Hoa hậu Thế giới 2021 tạm thời hoãn đêm chung kết phát sóng toàn cầu từ Puerto Rico vì lý do y tế và sự an toàn của các thí sinh, nhân viên, đội ngũ tổ chức và công chúng,” ban tổ chức Hoa hậu Thế giới đăng tải.

Theo trang National News, sáng 16/12, người phát ngôn của Bộ Y tế Puerto Rico cho biết ổ dịch ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã ghi nhận 17 ca dương tính, bao gồm thí sinh và thành viên ban tổ chức. Toàn bộ người mắc bệnh đã tiêm vaccine đầy đủ và không cần nhập viện, nhưng vẫn phải cách ly 10 ngày theo quy định của Puerto Rico.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, ban tổ chức cho biết đêm chung kết của Hoa hậu Thế giới 2021 sẽ được tổ chức lại tại Đấu trường José Miguel Agrelot của Puerto Rico trong vòng 90 ngày sắp tới. Như vậy, tất cả các thí sinh đến từ các nước sẽ phải tạm hoãn phần thi Chung kết của mình, chờ thông báo tiếp theo từ phía ban tổ chức.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam tại cuộc thi - cũng xác nhận thông tin này. Cô nói thêm về tình hình sức khỏe hiện tại: "Trong nhóm của tôi có 4 bạn F0. Những bạn ấy và tôi tiếp xúc rất gần và chơi rất thân... Mọi người ở đây yêu thương nhau, hay nói chuyện, ôm hôn nhau và tôi cũng vậy. Tôi nghĩ sức khỏe của mình sẽ ổn thôi vì ngày nào tôi cũng xét nghiệm. Và tôi đang đợi kết quả, hi vọng là không sao".

Đỗ Thị Hà là đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2021, cô tự đặt mục tiêu cho bản thân là đặt chân vào top 12 chung cuộc.

Đồng thời, người đẹp cho biết cô sẽ soạn đồ và bay sang Mỹ trong thời gian tới. "Quyết định của ban tổ chức không có gì sai cả. Mọi người cũng hơi sốc, hơi buồn nhưng sức khỏe vẫn là ưu tiên nhất," Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ thêm.

Trước khi quyết định hoãn cuộc thi, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 đã bổ sung một số biện pháp phòng dịch để bảo vệ các thí sinh, nhóm tổ chức và khán giả vì hiểu rằng đây là một sự kiện có nguy cơ lây nhiễm cao. “Tuy nhiên, sau khi ghi nhận một số ca dương tính, cũng như tham vấn với các quan chức và chuyên gia y tế, chúng tôi quyết định hoãn đêm thi,” ban tổ chức cho biết.

Bước tiếp theo, những người tham gia cuộc thi sẽ lập tức được cách ly, theo dõi và tiếp tục xét nghiệm để kiểm soát dịch bệnh. Ban tổ chức cam kết các thí sinh và nhân viên sẽ chỉ trở về quê nhà sau khi có được sự đồng ý từ các quan chức và chuyên gia y tế.

Bà Julia Morley cho biết thêm: “Chúng tôi rất mong chờ sự trở lại của các thí sinh, những cô gái chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và yêu mến, để đêm chung kết cuộc thi được diễn ra trong bối cảnh an toàn hơn”.

Năm 2020, cuộc thi Hoa hậu Thế giới cũng đã hoãn tổ chức vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Năm nay, đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này quay trở lại (bắt đầu từ ngày 21/11 vừa qua) đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi.