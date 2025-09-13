Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Tài chính

Phòng ngừa rủi ro lừa đảo trực tuyến với bảo hiểm an ninh mạng

Thu Hà

13/09/2025, 08:00

Bảo hiểm an ninh mạng với mức phí chỉ từ vài nghìn đồng có thể giúp hỗ trợ phần nào thiệt hại tài chính cho người dùng trong trường hợp không may bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Trong thời đại số, khi các giao dịch trực tuyến và hoạt động tài chính điện tử ngày càng phổ biến, người tiêu dùng đứng trước không ít rủi ro từ những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác, bảo hiểm an ninh mạng ra đời như một giải pháp thiết thực, giúp người dân chủ động bảo vệ tài chính.

Theo tìm hiểu, bảo hiểm an ninh mạng thường có mức phí từ khoảng vài nghìn đồng/ tháng nhưng khi xảy ra sự cố, người dùng có thể nhận quyền lợi lên đến hàng chục triệu đồng.

Các trường hợp rủi ro thường gặp được bảo hiểm chi trả có thể kể đến như: Gian lận chuyển tiền do liên lạc điện tử giả mạo; cung cấp thông tin tài khoản tại website giả mạo tổ chức tín dụng do bên thứ 3 cung cấp qua liên lạc điện tử giả mạo; bị đối tượng xấu giả danh cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng thực hiện lừa đảo qua đường link/ ứng dụng giả mạo; thiết bị điện tử bị phần mềm độc hại tấn công dẫn tới bị kiểm soát tài khoản và phát sinh giao dịch trái phép…

Các sản phẩm này cũng thường được các doanh nghiệp bảo hiểm hợp tác với các ứng dụng tài chính trong các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, ví điện tử… để triển khai với những quyền lợi chuyên biệt, nhằm bảo vệ khách hàng của các nền tảng ấy.

Vừa qua, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) đã thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tấn công, xâm nhập từ tội phạm mạng với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để ứng phó và đảm bảo an ninh mạng.

Song, nhiều chuyên gia e ngại, các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng sự hoang mang và lo lắng của người dân để gia tăng thực hiện các hành vi phạm pháp như giả mạo cán bộ CIC hoặc ngân hàng để gọi điện, nhắn tin, gửi email với đầy đủ họ tên, số căn cước công dân, số tài khoản,… để thông báo "nợ xấu", "xác minh thông tin", từ đó dụ người nhẹ dạ cung cấp mật khẩu, OTP.

Các kịch bản lừa đảo vay tiền, xóa nợ giả bằng các thông tin cá nhân chi tiết để yêu cầu người dùng chuyển tiền hoặc đóng phí hồ sơ cũng có thể xảy ra. Các dữ liệu bị lộ cũng có thể được chia sẻ, khai thác để đăng ký các dịch vụ online trái phép, gửi tin nhắn rác hoặc các hình thức lừa đảo khác.

Để phòng tránh nguy cơ bị lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản cá nhân và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

