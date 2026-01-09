Thứ Sáu, 09/01/2026

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu gửi báo cáo trạng thái vàng hàng ngày trước 14 giờ hôm sau

Mai Nhi

09/01/2026, 20:22

Ngân hàng Nhà nước quy định, trạng thái vàng cuối ngày so với vốn tự có của các tổ chức tín dụng sản xuất vàng miếng không vượt 5%, trong khi các tổ chức kinh doanh vàng miếng chỉ được 2%. Báo cáo trạng thái vàng hàng ngày phải gửi trước 14 giờ của ngày làm việc tiếp theo để đảm bảo quản lý chặt chẽ…

Gửi báo cáo trạng thái vàng hàng ngày trước 14 giờ hôm sau
Gửi báo cáo trạng thái vàng hàng ngày trước 14 giờ hôm sau

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 82/2025/TT-NHNN, quy định chi tiết về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2026.

Theo đó, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định dựa trên số dư vàng miếng và vàng nguyên liệu phát sinh từ các hoạt động sản xuất, mua bán vàng miếng, mua bán vàng nguyên liệu, cũng như xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu khi.

Đồng thời, tất cả giá trị này được quy đổi ra đồng Việt Nam theo mức giá vàng quy đổi trạng thái và được cập nhật tại thời điểm kết thúc mỗi ngày làm việc.

Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được tính dựa trên cơ sở: (i) khối lượng vàng miếng đã sản xuất, lượng vàng nguyên liệu sử dụng trong sản xuất (bao gồm hao hụt nếu có), (ii) doanh số mua bán vàng miếng và vàng nguyên liệu giao ngay cùng các cam kết liên quan (iii) doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cùng các cam kết.

“Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”

(Ngân hàng Nhà nước)

Đối với quy định về giới hạn trạng thái vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng không được để trạng thái vàng cuối ngày vượt quá 5% vốn tự có.

Trong khi đó, các tổ chức được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thì trạng thái vàng cuối ngày chỉ giới hạn ở mức 2%, Thông tư nhấn mạnh. 

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cũng không được duy trì trạng thái vàng âm và chỉ được phép vượt giới hạn khi có chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nhấn mạnh, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng không bao gồm số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua, bán vàng để thực hiện tất toán số dư trước ngày 10/01/2013, bao gồm:

Thứ nhất, huy động, cho vay theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN và Thông tư số 12/2012/TT-NHNN.

Thứ hai, chuyển đổi vàng thành đồng Việt Nam theo Thông tư số 32/2011/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN.

Thứ ba, nhận cầm cố bằng vàng, giữ hộ vàng và sử dụng vàng vào mục đích khác.

Thông tư quy định, để đảm bảo quản lý, chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, tổ chức tín dụng phải gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối).

Theo đó, báo cáo trạng thái vàng hàng ngày cần đầy đủ 9 chỉ tiêu bao gồm: (i) số dư vàng đầu ngày; (ii) doanh số mua trong ngày; (iii) doanh số nhập khẩu trong ngày; (iv) doanh số bán trong ngày; (v) doanh số xuất khẩu trong ngày; (vi) khối lượng vàng miếng chờ sản xuất trong ngày; (vii) số dư vàng cuối ngày; (viii) giá vàng quy đổi trạng thái (VNĐ/lượng); (ix) vốn tự có và (x) trạng thái vàng cuối ngày so với vốn tự có.

(Phụ Lục kèm theo Thông tư số 82/2025/TT-NHNN)

