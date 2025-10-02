Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Phóng sự ảnh: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Song Hoàng - Trí Dũng

02/10/2025, 23:29

Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba

Diễn đàn VNEF 2025 do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng chỉ đạo, giao các đơn vị trực thuộc hai cơ quan là Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Vụ Kinh tế tổng hợp phối hợp tổ chức2/10/2025

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì diễn đàn.

Trước khi tham dự Diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian thăm gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại khu vực sảnh. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong việc tuyên truyền phổ biến các chính sách kinh tế cũng như trong công tác phản biện, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp...
Trước khi tham dự Diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian thăm gian trưng bày của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại khu vực sảnh. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong việc tuyên truyền phổ biến các chính sách kinh tế cũng như trong công tác phản biện, tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp...
Các đại biểu cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự các sự kiện chính trong khuôn khổ Diễn đàn VNEF 2025.
Các đại biểu cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự các sự kiện chính trong khuôn khổ Diễn đàn VNEF 2025.
Mở đầu Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) và chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, Ban tổ chức đã phát động chương trình chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi (bão số 10)...
Mở đầu Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) và chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, Ban tổ chức đã phát động chương trình chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi (bão số 10)...
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, trao ủng hộ đồng bào. Tính tới 18h chiều ngày 2/10, Ban ổ chức thống kê đã nhận được số tiền đóng góp là 5,4147 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. 
Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, trao ủng hộ đồng bào. Tính tới 18h chiều ngày 2/10, Ban ổ chức thống kê đã nhận được số tiền đóng góp là 5,4147 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. 
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đánh giá sau 39 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và tích cực. Hiện tại, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của 2 mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050...
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đánh giá sau 39 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và tích cực. Hiện tại, đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của 2 mục tiêu lớn là trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050...
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: “Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, thực hiện mục tiêu trước mắt và hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045, mà còn là sứ mệnh chính trị và lịch sử để bảo đảm độc lập, tự chủ, tự cường, để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: “Đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, thực hiện mục tiêu trước mắt và hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045, mà còn là sứ mệnh chính trị và lịch sử để bảo đảm độc lập, tự chủ, tự cường, để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.
GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, chỉ ra rằng nội lực của nền kinh tế chưa được phát huy tối đa. Xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI (chiếm tới trên 70%). Sự kết nối và lan tỏa từ khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế...
GS.TS. Hoàng Văn Cường, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, chỉ ra rằng nội lực của nền kinh tế chưa được phát huy tối đa. Xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI (chiếm tới trên 70%). Sự kết nối và lan tỏa từ khu vực FDI sang các doanh nghiệp trong nước còn rất hạn chế...
Thảo luận tại diễn đàn, các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia cho ý kiến về mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng.
Thảo luận tại diễn đàn, các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia cho ý kiến về mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng.
Các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn nhấn mạnh rằng, để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế về tri thức, công nghệ và quản trị. Việt Nam phải chú trọng đầu tư vào khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ xanh, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường quốc tế...
Các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn nhấn mạnh rằng, để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế về tri thức, công nghệ và quản trị. Việt Nam phải chú trọng đầu tư vào khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ xanh, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường quốc tế...
Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết hiện nay ngành thép Việt Nam đứng thứ 12 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Mặc dù đã là cường quốc sản xuất thép trên thế giới, nhưng thực tiễn Việt Nam vẫn chỉ sản xuất thép xây dựng trong khi thép chế tạo hợp kim chúng ta sản xuất ít... Tổng giám đốc Hòa Phát mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn, đặt hàng doanh nghiệp thế nào, chi phí giá cả tiến độ thế nào...
Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết hiện nay ngành thép Việt Nam đứng thứ 12 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Mặc dù đã là cường quốc sản xuất thép trên thế giới, nhưng thực tiễn Việt Nam vẫn chỉ sản xuất thép xây dựng trong khi thép chế tạo hợp kim chúng ta sản xuất ít... Tổng giám đốc Hòa Phát mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn, đặt hàng doanh nghiệp thế nào, chi phí giá cả tiến độ thế nào...
VnEconomy
"Với tinh thần cầu thị và khát vọng phát triển, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong muốn lắng nghe, chắt lọc và tổng hợp kiến thức, trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí, của các vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, của doanh nghiệp để phục vụ tốt hơn công tác tham mưu chiến lược trong thời gian tới", Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

13:40, 02/10/2025

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Thời điểm kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bứt phá

17:16, 02/10/2025

Thời điểm kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bứt phá

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

17:06, 02/10/2025

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

