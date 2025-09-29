Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá

Thu Hà

29/09/2025, 14:57

Ngày 26/9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bưu điện (VNPost) tỉnh Tây Ninh đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm thấu chi bưu tá – giải pháp tín chấp hỗ trợ lực lượng bưu tá trong quá trình công tác.

Ông Đặng Văn Thượng – Giám đốc PVcomBank Long An và bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc VNPost Tây Ninh thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác.
Ông Đặng Văn Thượng – Giám đốc PVcomBank Long An và bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc VNPost Tây Ninh thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng hợp tác.

Thỏa thuận được triển khai trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa ngân hàng và ngành bưu chính. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong suốt quá trình đồng hành; phối hợp triển khai các chương trình chi trả an sinh xã hội; đặc biệt là cùng ra mắt “Gói hỗ trợ người lao động trong mạng lưới An sinh xã hội”, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trong bức tranh hợp tác này, VNPost Tây Ninh khẳng định vai trò nòng cốt trong cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát và các dịch vụ công ích, với mạng lưới phủ khắp từ thành thị đến nông thôn. Hiện đơn vị vận hành hơn 300 điểm phục vụ cùng đội ngũ trên 400 bưu tá, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện nhu cầu của người dân.

Đồng thời, VNPost Tây Ninh cũng giữ vai trò trọng yếu trong công tác chi trả an sinh xã hội, phục vụ hàng chục nghìn người dân, qua đó góp phần nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thời gian vừa qua, PVcomBank tiếp tục thể hiện rõ định hướng chiến lược khi không ngừng đẩy mạnh hợp tác với nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực thiết yếu như điện lực, y tế, giáo dục, bưu chính – viễn thông… Những thỏa thuận này không chỉ khẳng định quyết tâm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, mà còn minh chứng cho nỗ lực mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số, đa dạng hóa kênh thanh toán và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên.
Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Thượng – Giám đốc PVcomBank Long An - nhấn mạnh: “PVcomBank Long An rất vinh dự được hợp tác cùng VNPost Tây Ninh trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và phối hợp triển khai chi trả an sinh xã hội. Việc ra mắt “Gói hỗ trợ người lao động trong mạng lưới An sinh xã hội” sẽ góp phần thiết thực nâng cao đời sống, hỗ trợ người lao động ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng đối tác để mang lại những giá trị tốt nhất cho cộng đồng”.

Về phía VNPost Tây Ninh, bà Ôn Thị Kim Hồng – Giám đốc khẳng định: “Sự đồng hành của PVcomBank Long An là nguồn lực quan trọng giúp chúng tôi đa dạng hóa tiện ích tài chính cho cán bộ, nhân viên và người dân. Thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường kết nối dịch vụ giữa hai bên, hướng tới phát triển bền vững và vì lợi ích cộng đồng”.

Với cam kết hợp tác lâu dài, PVcomBank Long An và VNPost Tây Ninh kỳ vọng sẽ mang lại ngày càng nhiều giá trị thiết thực cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Tây Ninh.

Từ khóa:

PVcomBank và VNPost Tây Ninh

Đọc thêm

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…

PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế

PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế

Vừa qua, tại thành phố Huế, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Lễ trao tặng xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

Các chuyên gia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững không thể dựa vào nới lỏng tiền tệ kéo dài, mà cần cải cách cơ cấu, đổi mới chính sách thuế và phát triển thị trường vốn để giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng…

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Việc triển khai thành công chuẩn điện ISO 20022 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế của Vietbank, đồng thời gia tăng khả năng kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

DHG Pharma giữ vững vị thế Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 14 năm liền

Thị trường

2

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Dân sinh

3

VWAS 2025 - Niềm tin cho sức bật của thị trường đầu tư

Chứng khoán

4

Hợp tác chiến lược Techcard JSC, HID không ngừng nâng tầm bảo mật danh tính tại Việt Nam

Kinh tế số

5

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy